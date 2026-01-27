Ft
01. 27.
kedd
A világ egyik legfontosabb helyén végeznek nélkülözhetetlen munkát magyarok: ezen múlik Európa biztonsága (VIDEÓ)

A világ egyik legfontosabb helyén végeznek nélkülözhetetlen munkát magyarok: ezen múlik Európa biztonsága (VIDEÓ)

2026. január 27. 14:40

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közel-keleti Civil–Katonai Koordinációs Központból közölt videót.

2026. január 27. 14:40
null

A közel-keleti Civil–Katonai Koordinációs Központban járt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait.

A miniszter hangsúlyozta, hogy büszke Magyarország részvételére a szervezet munkájában, amely a gázai leszerelést és a békefolyamatot támogatja.

Ez ma a világ egyik legfontosabb helye.

Ebben a teremben zajlik az a munka, amelyet az Amerikai Egyesült Államok elnöke hozott létre a gázai leszerelés és a békefolyamat előmozdítására. Magyar képviselet is jelen van, és aktívan részt veszünk a folyamat alakításában” – mondta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában meg is mutatta a mögötte elhelyezett képernyőt, amelyen a folyamat minden lényeges információja nyomon követhető. „Itt ül a magyar képviselő, részesei vagyunk a munkának, és ezen keresztül is vigyázunk a magyar emberek biztonságára. A Közel-Kelet biztonsága közvetlenül érinti Európa és Magyarország biztonságát. A békéhez erő kell, és mi folytatjuk a munkát” – zárta videóüzenetét a honvédelmi miniszter.

Nyitókép: Ahikam Seri / AFP

johannluipigus
2026. január 27. 14:58
Fontos
kalmanok
2026. január 27. 14:57
Tömegével csapnak be bangladesieket oroszországi munkát ígérve, az áldozatok a frontra kerülnek Például azt mondják nekik, hogy civil takarítók lesznek egy laktanyában. De amint aláírták a cirill betűs papírokat, zsuppolják is ki őket a kiképzésre, majd a frontra.
