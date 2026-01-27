A világ egyik legfontosabb helyén végeznek nélkülözhetetlen munkát magyarok: ezen múlik Európa biztonsága (VIDEÓ)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában meg is mutatta a mögötte elhelyezett képernyőt, amelyen a folyamat minden lényeges információja nyomon követhető. „Itt ül a magyar képviselő, részesei vagyunk a munkának, és ezen keresztül is vigyázunk a magyar emberek biztonságára. A Közel-Kelet biztonsága közvetlenül érinti Európa és Magyarország biztonságát. A békéhez erő kell, és mi folytatjuk a munkát” – zárta videóüzenetét a honvédelmi miniszter.