A világ egyik legfontosabb helyén végeznek nélkülözhetetlen munkát magyarok: ezen múlik Európa biztonsága (VIDEÓ)

Ez még Von der Leyentől is sok: a legváratlanabb pillanatban indított újabb bosszúhadjáratot Magyarország ellen
Vérlázító támadásba kezdett az Európai Bizottság.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közel-keleti Civil–Katonai Koordinációs Központból közölt videót.
A közel-keleti Civil–Katonai Koordinációs Központban járt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait.
A miniszter hangsúlyozta, hogy büszke Magyarország részvételére a szervezet munkájában, amely a gázai leszerelést és a békefolyamatot támogatja.
Ez ma a világ egyik legfontosabb helye.
Ebben a teremben zajlik az a munka, amelyet az Amerikai Egyesült Államok elnöke hozott létre a gázai leszerelés és a békefolyamat előmozdítására. Magyar képviselet is jelen van, és aktívan részt veszünk a folyamat alakításában” – mondta a miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában meg is mutatta a mögötte elhelyezett képernyőt, amelyen a folyamat minden lényeges információja nyomon követhető. „Itt ül a magyar képviselő, részesei vagyunk a munkának, és ezen keresztül is vigyázunk a magyar emberek biztonságára. A Közel-Kelet biztonsága közvetlenül érinti Európa és Magyarország biztonságát. A békéhez erő kell, és mi folytatjuk a munkát” – zárta videóüzenetét a honvédelmi miniszter.
