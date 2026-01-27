Ez még Von der Leyentől is sok: a legváratlanabb pillanatban indított újabb bosszúhadjáratot Magyarország ellen

Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a kannabisz besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott – ismertette ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden.

Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról. Az álláspont egyebek között a kannabisz és a kannabiszhoz kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult. A szavazás során Magyarország nemcsak az uniós tanács által elfogadott közös álláspont ellen szavazott, hanem azzal ellentétes nyilatkozatot is tett.