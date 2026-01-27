Ft
Brüsszel Magyarország drog kannabisz Ursula von der Leyen kábítószer Európai Bizottság Európai Unió

Ez még Von der Leyentől is sok: a legváratlanabb pillanatban indított újabb bosszúhadjáratot Magyarország ellen

2026. január 27. 12:58

Vérlázító támadásba kezdett az Európai Bizottság.

2026. január 27. 12:58
null

Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a kannabisz besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott – ismertette ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden.

Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról. Az álláspont egyebek között a kannabisz és a kannabiszhoz kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult. A szavazás során Magyarország nemcsak az uniós tanács által elfogadott közös álláspont ellen szavazott, hanem azzal ellentétes nyilatkozatot is tett.

Az Európai Bizottság ezért kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított Magyarországgal szemben,

azt állítva, hogy Magyarország megsértette az unió kizárólagos hatáskörét, az uniós tanács közös álláspontról szóló határozatát, valamint a lojális együttműködés elvét. Magyarország véleménye szerint a tanácsi határozat jogellenes – emlékeztettek.

Kedden kihirdetett ítéletében az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottságnak adott igazat, megállapítva, hogy Magyarország nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit.

Kifejtették: az unió nevében képviselt álláspont elfogadása az unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, „amelyet Magyarország a jelen ügyben megsértett, amikor úgy járt el, ahogyan azt tette”. A lojális együttműködés elve arra kötelezi a tagállamokat, hogy elősegítsék az unió feladatainak teljesítését, és tartózkodjanak minden olyan intézkedéstől, mely veszélyeztetheti e célkitűzések megvalósítását – írták.

Jelen esetben Magyarország azáltal, hogy egy nemzetközi fórumon az uniós tanács közös álláspontjával szemben szavazott, megsértette a lojális együttműködés elvé, valamint az EU és tagállamai nemzetközi képviselete egységességének elvét – hangoztatta ítéletében az uniós bíróság, majd hozzátette: a tanács által kidolgozott közös stratégiától való eltérés gyengíti az EU tárgyalási pozícióját az egyezmény többi részes felével szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

arpadan
2026. január 27. 14:11
Valaki emlékszik, hogy mi a csuda volt ez? "Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról. Az álláspont egyebek között a kannabisz és a kannabiszhoz kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult." Elismerem, az én hibám, hogy nem rémlik, hogy mit is akart módosítani a magasságos ENSZ...
rezeda-kazmer
2026. január 27. 14:09
Így alighanem könnyebb lesz végignézni Európa tönkretételét, ha még kedvünkre néha sodorhatunk is egyet.
Majdmegmondom
2026. január 27. 14:07
Lassan eljutok oda, hogy nem naponta, hanem naponta többször is felteszem a kérdést: Mit keresünk mi még ebben a nyugat-európának nevezett lebutított disznóólban???
mondeos
2026. január 27. 14:01
Micsoda demokrácia az, ahol nem lehet szabadon szavazni?😆 Röhej!🤡
