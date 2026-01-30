Hamar kiderült: tiszás és momentumos provokátorok csinálták a balhét Gyöngyösön (VIDEÓ)
Azonban nem tartott sokáig az előre kitervelt performansz. Ezt Lázár János miniszter a fórumon szóvá is tette.
Európa csak kullog az események után, az eltorzított piaci irrealitásban a gombhoz varrják a kabátot.
„Brüsszel a rezsicsökkentés és a 13. / 14. havi nyugdíj jelenlegi formájának eltörlését várja el a magyar kormánytól és a 2010 előtti modellhez való visszatérést kéri. Teszi ezt annak ellenére, hogy erre a multiknak és spekulánsoknak kedvező modellre a magyarok már többször nemet mondtak.
A jóhoz könnyű hozzászokni! Nem lehet elégszer elmondani, hogy a polgári kormány által bevezetett intézkedések támogatásai a megcélzott lakossági körnek »nemcsak járnak, hanem jutnak is«. Nézzük meg a rezsicsökkentés mögötti társadalomirányítási logikát, amit az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai évről évre támadnak és annak megváltoztatását sürgetik.
A rezsicsökkentés jelenleg az átlagfogyasztás mértékéig fix áron biztosítja a háztartásoknak az energiát, ami által kalkulálhatóvá válik a rezsiszámla. Eddig sem lehetett a kerti medencét és a kocsifelhajtót rezsicsökkentett árú árammal fűteni, aki ilyet mond, csak hergel.
Az energia árát a piac határozza meg, ám az EU-ban már régen nem beszélhetünk valódi piacról. A bizottság ugyanis a »zöld átállás« keretében CO2-kvótát és karbonadót vezetett be, amelyek mesterségesen megdrágítják a fosszilis energia árát, hogy a megújuló energia beruházások versenyképesek és idővel kifizetődőek legyenek. Amikor Nyugat-Európa még jól működött, a megújuló energia valós versenyhátrányát a cégek (főszabályként) innovációval és a kormányok (kivételként és csak a technológiai átállás idejére) állami támogatással, vagy adókedvezményekkel kompenzálták.
Az ideológiák által vezérelt brüsszeli elefántcsonttoronyban ma minden a feje tetejére állt. Az egyre bürokratikusabb szabályozás formájában megjelenő uniós támogatás főszabállyá vált és állandósult. Az innováció már régen Kínából és az USA-ból érkezik, Európa csak kullog az események után, az eltorzított piaci irrealitásban a gombhoz varrják a kabátot.”
