„Brüsszel a rezsicsökkentés és a 13. / 14. havi nyugdíj jelenlegi formájának eltörlését várja el a magyar kormánytól és a 2010 előtti modellhez való visszatérést kéri. Teszi ezt annak ellenére, hogy erre a multiknak és spekulánsoknak kedvező modellre a magyarok már többször nemet mondtak.

A jóhoz könnyű hozzászokni! Nem lehet elégszer elmondani, hogy a polgári kormány által bevezetett intézkedések támogatásai a megcélzott lakossági körnek »nemcsak járnak, hanem jutnak is«. Nézzük meg a rezsicsökkentés mögötti társadalomirányítási logikát, amit az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai évről évre támadnak és annak megváltoztatását sürgetik.