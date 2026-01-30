Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés kormány Kiszelly Zoltán nyugat - európa brüsszel modell támogatás európai bizottság

A háborúra költsünk vagy rezsicsökkentésre?

2026. január 30. 17:40

Európa csak kullog az események után, az eltorzított piaci irrealitásban a gombhoz varrják a kabátot.

2026. január 30. 17:40
null
Kiszelly Zoltán
Kiszelly Zoltán
Mozgástér

„Brüsszel a rezsicsökkentés és a 13. / 14. havi nyugdíj jelenlegi formájának eltörlését várja el a magyar kormánytól és a 2010 előtti modellhez való visszatérést kéri. Teszi ezt annak ellenére, hogy erre a multiknak és spekulánsoknak kedvező modellre a magyarok már többször nemet mondtak.

A jóhoz könnyű hozzászokni! Nem lehet elégszer elmondani, hogy a polgári kormány által bevezetett intézkedések támogatásai a megcélzott lakossági körnek »nemcsak járnak, hanem jutnak is«. Nézzük meg a rezsicsökkentés mögötti társadalomirányítási logikát, amit az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai évről évre támadnak és annak megváltoztatását sürgetik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A rezsicsökkentés jelenleg az átlagfogyasztás mértékéig fix áron biztosítja a háztartásoknak az energiát, ami által kalkulálhatóvá válik a rezsiszámla. Eddig sem lehetett a kerti medencét és a kocsifelhajtót rezsicsökkentett árú árammal fűteni, aki ilyet mond, csak hergel.

Az energia árát a piac határozza meg, ám az EU-ban már régen nem beszélhetünk valódi piacról. A bizottság ugyanis a »zöld átállás« keretében CO2-kvótát és karbonadót vezetett be, amelyek mesterségesen megdrágítják a fosszilis energia árát, hogy a megújuló energia beruházások versenyképesek és idővel kifizetődőek legyenek. Amikor Nyugat-Európa még jól működött, a megújuló energia valós versenyhátrányát a cégek (főszabályként) innovációval és a kormányok (kivételként és csak a technológiai átállás idejére) állami támogatással, vagy adókedvezményekkel kompenzálták.

Az ideológiák által vezérelt brüsszeli elefántcsonttoronyban ma minden a feje tetejére állt. Az egyre bürokratikusabb szabályozás formájában megjelenő uniós támogatás főszabállyá vált és állandósult. Az innováció már régen Kínából és az USA-ból érkezik, Európa csak kullog az események után, az eltorzított piaci irrealitásban a gombhoz varrják a kabátot.”

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. január 30. 17:54
Én csak arra volnék kíváncsi, hogy ha egy Mercosur uborkát keresztezünk egy ukrán uborkával, akkor a végeredménynek hány fokos görbülete lesz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!