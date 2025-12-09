Ft
Berlin migránskvóta döntés Németország Magyarország migráns

Advent második vasárnapján több ezer migráns tüntetett Berlin utcáin (VIDEÓ)

2025. december 09. 16:38

Időközben Brüsszelben egyezség született a migránsok kvóta szerinti elosztásáról.

2025. december 09. 16:38
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Brüsszelben a napokban az uniós tagállamok megegyeztek az úgynevezett szolidaritási alapról, amely az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme, és a jelenlegi tervek szerint 2026. június 12-én lép majd hatályba a menekültügyi és migrációs paktum. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az MTI-nek eljuttatott levélben közölte: ha Brüsszel-barát kormány kerül kormányra Magyarországon, már júliusban elkezdődhet a migránsok betelepítése Magyarországra.

Mindez még aggasztóbb annak tekintetében, hogy a nyugat-európai adventi vásárokat gyakorlatilag elözönlik az iszlamista, Allahu Akbart skandáló tüntetők. Legutóbb Advent második vasárnapján került elő egy berlini felvétel, amelyen

 több ezer iszlamista lepte el az utcákat palesztin zászlókkal, palesztinpárti és egyéb szélsőséges iszlamista jelszavakat skandálva.

Németországban közel egymillió szír él, közülük több százezren védelem alatt, miközben alig néhány ezren tértek vissza hazájukba a 2024-es rezsimváltás óta, a honosítási arányok pedig rekordot döntöttek. Pedig milliárdos összegek áramlanak a közel-keleti ország újjáépítésre, a menekültek azonban mégsem kezdtek el visszatérni, mert a jogvédők szerint Szíriában nem „méltók a körülmények”.

A kormánypártok hiába tettek ígérteket a migránsok visszaküldésére, továbbra sem tesznek nagy lépéseket. Miközben Németországban szír tömegek ünneplik a „szíriai új kezdetet” karácsonyi vásárokon Allahu Akbar kiáltásokkal a tömeges hazatelepítés egyelőre várat magára.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 


 

tapir32
2025. december 09. 18:19
Aki, az illegális migráció ellen fellép az nem rasszista, hanem jogvédő. Aki, az illegális migráció ellen fellép az nemcsak jogvédő, hanem az európai kultúra védelmezője is. Európa sokszínűségét a nemzeti kultúrák adják és a nemzeti kultúráknak ahhoz, hogy fennmaradjanak meghatározott számú, a kultúrát művelő egyeddel kell rendelkezniük. Ellenkező esetben a kultúra kihal, mint ahogy számos növény és állatfaj kihalt. Nem engedhetjük meg, hogy további kultúrák kihaljanak és ezzel az emberiség túlélési esélyei csökkenjenek. Minden egyes kultúra a maga sajátos világlátásával, világával egy-egy önálló megoldás a világ problémáira. A balliberálisoknak a társadalmakat homogenizálni akaró elképzelése a falanszter létrehozásának forgatókönyve. A sokszínűség önmagában nem érték.
Hangillat
2025. december 09. 18:17
Wir schaffen das, DAS schafft uns.
123321
2025. december 09. 18:06
undorító
salátás
2025. december 09. 17:50
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 09. 17:31 Ízlelgessétek. Továbbra sem volt terrortámadás a karácsonyi vásárokon, se a párizsi olimpián, se a német foci eb-n. Biztos fáj ez a fidesznek. Nem maradt más nekik, csak a riogatás, a pánikkeltés és a hazugság. Agyhalott proli birkák meg tapsikolnak a szektavezér hazugságainak. Óriási nézni ahogy rohad a narancs. -------- fú te gecihülye vagy még te is érzed, hogy ennek ennyire kell ma örülni. 20éve ha valaki tankcsapdát vitt volna egy vásárhoz, teljesen hülyének nézik, ma meg azon hipihiphurrázol, hogy még nem akart senki behajtani a tömegbe és zórbán.
