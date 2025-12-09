Advent második vasárnapján több ezer migráns tüntetett Berlin utcáin (VIDEÓ)

Megvan a dátum: kiderült, mikor áraszthatják el Magyarországot illegális migránsokkal
„Valósággá válik az aggodalmunk ” – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Időközben Brüsszelben egyezség született a migránsok kvóta szerinti elosztásáról.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Brüsszelben a napokban az uniós tagállamok megegyeztek az úgynevezett szolidaritási alapról, amely az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme, és a jelenlegi tervek szerint 2026. június 12-én lép majd hatályba a menekültügyi és migrációs paktum. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az MTI-nek eljuttatott levélben közölte: ha Brüsszel-barát kormány kerül kormányra Magyarországon, már júliusban elkezdődhet a migránsok betelepítése Magyarországra.
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
Mindez még aggasztóbb annak tekintetében, hogy a nyugat-európai adventi vásárokat gyakorlatilag elözönlik az iszlamista, Allahu Akbart skandáló tüntetők. Legutóbb Advent második vasárnapján került elő egy berlini felvétel, amelyen
több ezer iszlamista lepte el az utcákat palesztin zászlókkal, palesztinpárti és egyéb szélsőséges iszlamista jelszavakat skandálva.
Németországban közel egymillió szír él, közülük több százezren védelem alatt, miközben alig néhány ezren tértek vissza hazájukba a 2024-es rezsimváltás óta, a honosítási arányok pedig rekordot döntöttek. Pedig milliárdos összegek áramlanak a közel-keleti ország újjáépítésre, a menekültek azonban mégsem kezdtek el visszatérni, mert a jogvédők szerint Szíriában nem „méltók a körülmények”.
A kormánypártok hiába tettek ígérteket a migránsok visszaküldésére, továbbra sem tesznek nagy lépéseket. Miközben Németországban szír tömegek ünneplik a „szíriai új kezdetet” karácsonyi vásárokon Allahu Akbar kiáltásokkal a tömeges hazatelepítés egyelőre várat magára.
