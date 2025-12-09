Advent második vasárnapján több ezer migráns tüntetett Berlin utcáin (VIDEÓ)

Németországban közel egymillió szír él, közülük több százezren védelem alatt, miközben alig néhány ezren tértek vissza hazájukba a 2024-es rezsimváltás óta, a honosítási arányok pedig rekordot döntöttek. Pedig milliárdos összegek áramlanak a közel-keleti ország újjáépítésre, a menekültek azonban mégsem kezdtek el visszatérni, mert a jogvédők szerint Szíriában nem „méltók a körülmények”.

A kormánypártok hiába tettek ígérteket a migránsok visszaküldésére, továbbra sem tesznek nagy lépéseket. Miközben Németországban szír tömegek ünneplik a „szíriai új kezdetet” karácsonyi vásárokon Allahu Akbar kiáltásokkal a tömeges hazatelepítés egyelőre várat magára.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP