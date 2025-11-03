Ft
11. 03.
hétfő
életveszélyes rendőrség munkatárs utas kés

Több életet is megmentett egy hős vasutas a londoni késes támadás során

2025. november 03. 07:42

Sajnos őt is életveszélyes állapotban szállították kórházba.

2025. november 03. 07:42
null

A londoni vasút egyik munkatársa az utasokat védve lépett közbe egy késes támadásnál november 1-jén. A vasúti dolgozó beavatkozását egy rendőrségi szóvivő hősiesnek nevezte – írta meg a BBC. A férfi szintén életveszélyes sérüléseket szenvedett. A támadás a Doncaster és London King's Cross között közlekedő vonaton történt amely Huntingdonnál állt meg Cambridgeshire megyében szombaton este. A támadást követően tizenegy embert láttak el kórházban, vasárnap estére öt sérültet hazaengedtek.

A gyanúsított egy 32 éves fekete brit férfi Peterborough városából aki a rendőrség szerint az ottani állomáson szállt fel az LNER járatára.

Stuart Cundy helyettes főparancsnok úgy nyilatkozott hogy a nyomozás gyors ütemben halad és meg vannak győződve arról hogy nem keresnek mást tettest az esettel összefüggésben. Jelenleg a nyomozók a fogva tartott gyanúsított hátterét és a támadást megelőző eseményeket vizsgálják, a helyszínen megtalált kést pedig lefoglalták. Az indíték továbbra sem ismert, a rendőrség nem tartja valószínűnek hogy terrorista motiváció állna a történtek mögött. 

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

***

 

