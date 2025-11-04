Magyar Péter embere már a Bloombergen csalogatja a multikat: a bankadót és a multik adóját is megnyirbálná

A Tisza Párt „átfogó gazdasági reformjairól” készített összeállítást a nemzetközi pénzvilág egyik vezető hírforrása, a Bloomberg. A lap szerint a Tisza egyik fő célja a külföldi autóipari és akkumulátorgyáraknak adott „bőkezű” adókedvezmények visszavágása, amelyek az elmúlt években a magyar gazdaság egyik sarokkövét képezték.

Kármán András, a Tisza gazdasági tanácsadója

A változtatás leginkább

a BMW,

a Mercedes-Benz és

a Volkswagen német autógyárakat, valamint

a kínai CATL és

más ázsiai akkumulátoróriásokat érintené.

A lap elismeri, hogy ezek a cégek több mint 10 milliárd dollárnyi beruházást hoztak Magyarországra, ám Kármán Andrást, a Tisza gazdasági tanácsadóját idézve azt írják, hogy ez