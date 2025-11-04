Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Bloomberg Tisza Pár adókedvezmény Magyarország adó Orbán Viktor

Magyar Péter embere már a Bloombergen csalogatja a multikat: a bankadót és a multik adóját is megnyirbálná

2025. november 04. 15:15

A lap PR-cikknek is beillő beszámolója szerint ez, illetve az adóemelések és a költségvetés megnyirbálása üdvös dolog lenne.

2025. november 04. 15:15
null

A Tisza Párt „átfogó gazdasági reformjairól” készített összeállítást a nemzetközi pénzvilág egyik vezető hírforrása, a Bloomberg. A lap szerint a Tisza egyik fő célja a külföldi autóipari és akkumulátorgyáraknak adott „bőkezű” adókedvezmények visszavágása, amelyek az elmúlt években a magyar gazdaság egyik sarokkövét képezték.

Kármán András, a Tisza gazdasági tanácsadója
Kármán András, a Tisza gazdasági tanácsadója

A változtatás leginkább

  • a BMW,
  • a Mercedes-Benz és
  • a Volkswagen német autógyárakat, valamint
  • a kínai CATL és
  • más ázsiai akkumulátoróriásokat érintené.

A lap elismeri, hogy ezek a cégek több mint 10 milliárd dollárnyi beruházást hoztak Magyarországra, ám Kármán Andrást, a Tisza gazdasági tanácsadóját idézve azt írják, hogy ez

felborította a magyar költségvetés egyensúlyát, ami miatt más területekre – például a bank-, energia-, telekommunikációs és gyógyszeriparra – kivetett különadókkal kell pótolni a hiányt.

Ezt is ajánljuk a témában

A külföldi multinacionális vállalatok gyakorlatilag évekre adómentességet kapnak, amikor Magyarországra érkeznek, tehát, még ha munkahelyeket teremtenek is, közvetlenül akkor sem fizetnek adót”

– nyilatkozta Kármán András, hozzátéve:

a Tisza célja, hogy „igazságosabban ossza el az adóterheket az ágazatok között, új adók bevezetése nélkül”.

Kármán szerint a magyar gazdaság túlságosan függ az elektromosjármű-ipartól, és ez kockázatos, mert az iparág átalakulása kiszolgáltatottá teszi az országot.

A Bloomberg szerint

  • az ipari termelés visszaesése,
  • a megélhetési válság és
  • a kiterjedt korrupciós vádak

most először reális esélyt adnak Magyar Péter pártjának arra, hogy leváltsa az Európai Unió legrégebb óta hivatalban lévő kormányfőjét.

Ezt is ajánljuk a témában

Kármán a Bloombergnek azt mondta, hogy az Orbán-kormány alatt a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanná és drágává vált. Szerinte Magyarország GDP-arányosan többet költ adósságszolgálatra, mint bármely más uniós tagállam, miközben a különadók rendszere torzítja a versenyt.

A Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát és helyreállítsa a „befektetői bizalmat”.

Kármán hozzátette:

A kiszámíthatatlanság ma a legnagyobb probléma, ez vonatkozik a jogbiztonság hiányára is.”

A lap emellett az írja, hogy a Tisza programja

  • adócsökkentést ígér az alacsony jövedelműeknek,
  • a gyógyszerek és az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklését, illetve
  • vagyonadót helyez kilátásba a több millió dollárnyi vagyonnal rendelkezőkre, valamint
  • támogatja az euró bevezetését is.

Ezt is ajánljuk a témában

Az átlátható, kiszámítható költségvetés több száz milliárd forintot takaríthatna meg az államadósság finanszírozásában”

– nyilatkozta Kármán, hozzátéve, hogy céljuk egy

stabil, jogállami, befektetőbarát Magyarország” létrehozása.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért kellett valójában távoznia Kármán Andrásnak a minisztériumból

Videó

Egy nemrég megjelent interjúban még arról beszélt, hogy voltak a tárcánál olyan döntések, amelyekkel nem értett egyet. Kármán András valójában a bankadó miatt veszhetett össze akkori felettesével. A szektorális különadók eltörlése azóta is foglalkoztathatja az immár nyíltan a Tisza Párthoz csapódó közgazdászt.

A Bloomberg szerint eközben Orbán Viktor növekvő kiadásokkal próbálja élénkíteni a gazdaságot:

  • a 14. havi nyugdíjnyugdíj bevezetésével, illetve
  • a 15 százalékos közszférai béremelést ígértével.

A lap szerint a miniszterelnök nemrég elismerte, hogy a gazdasági növekedés elmaradhat a várttól, és ezt az orosz–ukrán háború következményeivel magyarázta.

A beszámoló szerint a Tisza ezzel szemben „a fiskális fegyelem és a jogbiztonság helyreállítását” ígéri, amiről Kármán András szerint a Fidesz „történelmi lehetősége ellenére lemondott”.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. november 04. 15:39
tehát a poloska-szekta célja egy "stabil, jogállami, befektetőbarát Magyarország” létrehozása. De mivel ez már létezik, így köszönjük a kármánandrások törtetését, de nem igényeljük. Semmi szükség visszalapátolni ide a nyugati kifosztókat.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. november 04. 15:27
Olvasott emberek tudják, hogy poloska és kisegyüttese Magyarországot a halódó Nyugat vágányára irányítaná. Egy pillantás Germanisztánra vagy Ausztriára elegendö, hogy mindenkit elrettentsen. Kivéve a fanatikus agyhalottakat akik Orbánt legalább úgy utálják, mint Magyarországot. Rajtuk már senki és semmi nem segíthet....
Válasz erre
2
0
bbcord
2025. november 04. 15:25
Ha tíznilliárdokban mérhető dollárban a befektetett működő tőke, akkor milyen befektetői bizalmat kellene visszaszerezni? Szép logikai szaltó.
Válasz erre
3
0
bbcord
2025. november 04. 15:21
Tönkretennék a magyar gazdaságot és az embereket. És ez megjelent a Bloomberg-en.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!