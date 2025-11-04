Magyar Péter embere már a Bloombergen csalogatja a multikat: a bankadót és a multik adóját is megnyirbálná
2025. november 04. 15:15
A lap PR-cikknek is beillő beszámolója szerint ez, illetve az adóemelések és a költségvetés megnyirbálása üdvös dolog lenne.
A Tisza Párt „átfogó gazdasági reformjairól” készített összeállítást a nemzetközi pénzvilág egyik vezető hírforrása, a Bloomberg. A lap szerint a Tisza egyik fő célja a külföldi autóipari és akkumulátorgyáraknak adott „bőkezű” adókedvezmények visszavágása, amelyek az elmúlt években a magyar gazdaság egyik sarokkövét képezték.
A változtatás leginkább
a BMW,
a Mercedes-Benz és
a Volkswagen német autógyárakat, valamint
a kínai CATL és
más ázsiai akkumulátoróriásokat érintené.
A lap elismeri, hogy ezek a cégek több mint 10 milliárd dollárnyi beruházást hoztak Magyarországra, ám Kármán Andrást, a Tisza gazdasági tanácsadóját idézve azt írják, hogy ez
felborította a magyar költségvetés egyensúlyát, ami miatt más területekre – például a bank-, energia-, telekommunikációs és gyógyszeriparra – kivetett különadókkal kell pótolni a hiányt.
Bankár-közgazdász lett Magyar Péter egyik új szakértője, aki Horn és Bokros alatt kezdett a Pénzügyminisztériumban, és igen gyorsan kihullott 2010 után az Orbán-kormányból. Mutatjuk, ki is Kármán András.
A külföldi multinacionális vállalatok gyakorlatilag évekre adómentességet kapnak, amikor Magyarországra érkeznek, tehát, még ha munkahelyeket teremtenek is, közvetlenül akkor sem fizetnek adót”
– nyilatkozta Kármán András, hozzátéve:
a Tisza célja, hogy „igazságosabban ossza el az adóterheket az ágazatok között, új adók bevezetése nélkül”.
Kármán szerint a magyar gazdaság túlságosan függ az elektromosjármű-ipartól, és ez kockázatos, mert az iparág átalakulása kiszolgáltatottá teszi az országot.
A Bloomberg szerint
az ipari termelés visszaesése,
a megélhetési válság és
a kiterjedt korrupciós vádak
most először reális esélyt adnak Magyar Péter pártjának arra, hogy leváltsa az Európai Unió legrégebb óta hivatalban lévő kormányfőjét.
Kármán a Bloombergnek azt mondta, hogy az Orbán-kormány alatt a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanná és drágává vált. Szerinte Magyarország GDP-arányosan többet költ adósságszolgálatra, mint bármely más uniós tagállam, miközben a különadók rendszere torzítja a versenyt.
A Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát és helyreállítsa a „befektetői bizalmat”.
Kármán hozzátette:
A kiszámíthatatlanság ma a legnagyobb probléma, ez vonatkozik a jogbiztonság hiányára is.”
A lap emellett az írja, hogy a Tisza programja
adócsökkentést ígér az alacsony jövedelműeknek,
a gyógyszerek és az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklését, illetve
Egy nemrég megjelent interjúban még arról beszélt, hogy voltak a tárcánál olyan döntések, amelyekkel nem értett egyet. Kármán András valójában a bankadó miatt veszhetett össze akkori felettesével. A szektorális különadók eltörlése azóta is foglalkoztathatja az immár nyíltan a Tisza Párthoz csapódó közgazdászt.
A Bloomberg szerint eközben Orbán Viktor növekvő kiadásokkal próbálja élénkíteni a gazdaságot:
a 14. havi nyugdíjnyugdíj bevezetésével, illetve
a 15 százalékos közszférai béremelést ígértével.
A lap szerint a miniszterelnök nemrég elismerte, hogy a gazdasági növekedés elmaradhat a várttól, és ezt az orosz–ukrán háború következményeivel magyarázta.
A beszámoló szerint a Tisza ezzel szemben „a fiskális fegyelem és a jogbiztonság helyreállítását” ígéri, amiről Kármán András szerint a Fidesz „történelmi lehetősége ellenére lemondott”.
Nemcsak a kormányzati kiadásokat nyirbálná meg Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. A Tisza újdonsült közgazdász tótumfaktuma, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.