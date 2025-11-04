A Tisza Párt adópolitikai szakértője elismerte: Magyar Péterék szűkítenék az adójóváírást

Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy 2010 és 2011 között a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkáraként dolgozott, ám végül azért távozott, mert nem értett egyet a kormány adópolitikájával.

Mint fogalmazott, az ő felfogása „piacbarátabb és szociálisan érzékenyebb” volt.

Kármán elárulta: 2010 őszén a minisztériumon belül komoly vita zajlott az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről. A volt államtitkár elmondása szerint a Tisza Párt most is egy egykulcsos adórendszert vezetne be „fókuszált adójóváírással, ami alacsonyabb adókat biztosít a minimálbért keresőknek”.

A kormány által bevezetett, munka- és családközpontú adórendszer ezzel szemben stabilitást, növekedést és kiszámíthatóságot biztosít a magyar embereknek.