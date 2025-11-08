Színt vallott New York új, muszlim szocialista polgármestere: a bevándorlók Mekkájává tenné a várost (VIDEÓ)

New York-i Népköztársaság: árstoppal és antiszemitizmussal a társadalmi haladásért!
Így válnak a jó emberek jóemberkedő gonosztevőkké.
A polgármester büszkén jelentette ki, hogy személyében New Yorknak bevándorló a vezetője.
„New Yorknak új polgármestere van, egy muszlim szocialista” – fogalmazott Facebook-videója leírásában Dömötör Csaba Európai Parlamenti képviselő.
New York továbbra is a bevándorlók városa lesz”
– szabadkozott Zohran Mamdani, New York újonnan megválasztott polgármestere a győzelme utána tartott beszédében.
Mamdani kifejtette, hogy szerinte New York-ot a bevándorlók építették és a bevándorlók működtetik a mai napig. A polgármester büszkén jelentette ki azt is, hogy személyében New York-nak mára már bevándorló vezetője is van. A beszéden összegyűlt tömeg Mamdani szavait ujjongva üdvözölte.
Azt, hogy egy választást akkor lehet megnyerni, ha azon az ember elindul.
