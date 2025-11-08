Ft
11. 08.
szombat
Színt vallott New York új, muszlim szocialista polgármestere: a bevándorlók Mekkájává tenné a várost (VIDEÓ)

2025. november 08. 06:27

A polgármester büszkén jelentette ki, hogy személyében New Yorknak bevándorló a vezetője.

2025. november 08. 06:27
null

„New Yorknak új polgármestere van, egy muszlim szocialista” – fogalmazott Facebook-videója leírásában Dömötör Csaba Európai Parlamenti képviselő.

New York továbbra is a bevándorlók városa lesz”

– szabadkozott Zohran Mamdani, New York újonnan megválasztott polgármestere a győzelme utána tartott beszédében. 

Mamdani kifejtette, hogy szerinte New York-ot a bevándorlók építették és a bevándorlók működtetik a mai napig. A polgármester büszkén jelentette ki azt is, hogy személyében New York-nak mára már bevándorló vezetője is van. A beszéden összegyűlt tömeg Mamdani szavait ujjongva üdvözölte.

Hont András

Elmondom, hogy legelsőként mit tanulhattok Mamdani kampányából

Azt, hogy egy választást akkor lehet megnyerni, ha azon az ember elindul.

Nyitókép: Angelina Katsanis / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angolpuska
2025. november 08. 10:09
Szerintem nem csak palesztin párti, de rejtett homokos is. Kíváncsi leszek mit csinálnak vele a muszlimok, ha kiderül, hogy b@zi.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. november 08. 09:50
Ez az odafagyott vigyorú körömpiszok alak a Soros hálózat sztahanovistája. Pusztit, amit lát. Olyan, ami a Karigeri szeretne lenni. Olyan ami a poloska is akar lenni, de miután olyan fogyatékos, még soros bábnak is túl hülye.
Válasz erre
0
0
kemjuma
2025. november 08. 09:47
Ezek ott NY-ban jó dolgukban nem mentek el szavazni. A drogos, piás járda mellett lakó mindenkik, meg egy szál cigiért beszavazták a muszlim polgármestert. Amerika ! Nem emlékeztek 9/11- re ? Több ezer ember halt meg iszlamisták által. Most meg önként és dalolva átadjátok nekik a várost ? ????????
Válasz erre
1
0
Kamcsatka5
2025. november 08. 09:46
És a belgákkal mi lesz? Ja hogy ez nem muzlim!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!