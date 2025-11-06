Nagy vihart kavart Izraelben New York muszlim polgármesterének megválasztása: „New York a csendes dzsihád poszterfiúját választotta meg”
Izrael minisztere képtelenségnek tartja, hogy New York-ot a 9/11 eseményei után egy muszlim irányítsa.
Még a végén a törvények is vonatkozni fognak rájuk.
„Kedves olvasók,
szomorú szívvel és lélekben megrendülve osztozom azoknak a felháborodásában, akik nem tudnak mit kezdeni a ténnyel, hogy a világ lakosságarányosan második legnagyobb zsidó lakosságú városában Tel Aviv után
egy muszlim kommunistát választottak polgármesternek a mező barmai New Yorkban.
Szerintem is aggasztó, hogy nem működik a rasszizmus és a mesterségesen generált félelem, még aggasztóbb, hogy mi lesz, ha az új polgármester tévképzeteiben odáig megy, hogy nem az elitet de a város lakóinak igényeit szolgálja ki.
Nehéz idők jönnek az amerikai elitre. Még a végén a törvények is vonatkozni fognak rájuk.
Megértésükben bízva üdvözli Önöket,
Tudjákki”
Nyitókép forrása: TIMOTHY A. CLARY / AFP