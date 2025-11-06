Ft
11. 06.
csütörtök
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
New-York Tel-Aviv tények polgármester

Nehéz idők jönnek az amerikai elitre

2025. november 06. 11:37

Még a végén a törvények is vonatkozni fognak rájuk.

2025. november 06. 11:37
null
Jászberényi Sándor
Jászberényi Sándor
„Kedves olvasók,

szomorú szívvel és lélekben megrendülve osztozom azoknak a felháborodásában, akik nem tudnak mit kezdeni a ténnyel, hogy a világ lakosságarányosan második legnagyobb zsidó lakosságú városában Tel Aviv után 

egy muszlim kommunistát választottak polgármesternek a mező barmai New Yorkban.

Szerintem is aggasztó, hogy nem működik a rasszizmus és a mesterségesen generált félelem, még aggasztóbb, hogy mi lesz, ha az új polgármester tévképzeteiben odáig megy, hogy nem az elitet de a város lakóinak igényeit szolgálja ki. 

Nehéz idők jönnek az amerikai elitre. Még a végén a törvények is vonatkozni fognak rájuk. 

Megértésükben bízva üdvözli Önöket,

Tudjákki”

Nyitókép forrása: TIMOTHY A. CLARY / AFP

 

 

XTRO
2025. november 06. 13:55
Mekkora egy faszfej vagy te jászberényi !!!
orokkuruc-2
2025. november 06. 13:47
.. a Saria törvények, ugyebár.
gullwing
2025. november 06. 13:33
Idióták választanak idiótákat... Mert csak erre képesek.
cint04
•••
2025. november 06. 13:25 Szerkesztve
"After working as a housing counselor and musician, Mamdani entered local New York City politics as a campaign manager for " Magyarul szart sem csinált egész életében leginkább a napot (meg az adófizetők pénzét) lopta.. Apja egyetemi tanár, anyja filmes... Eeeez igen, ez a csávó tényleg nem az elitet, hanem a lakókat fogja 'szolgálni' végül is ő sem tagja az elitnek... Ja de. A muszlimok meg amugy is erről híresek. Még véletlen a sem a primitiv törzsi "kultúrájukról".
