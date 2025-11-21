Ft
orosz-ukrán háború ZDF Európai Unió

Lesújtó német elemzés: Európának nem jutott más, minthogy fizesse az ukrán háború számláját

2025. november 21. 06:22

A ZDF szerint el kell kezdeni gondolkodni, vajon jó stratégiát választott-e Brüsszel.

2025. november 21. 06:22
null

Európának nem osztottak lapot az ukrajnai háború lezárásánál – derül ki a német ZDF legújabb elemzéséből. A német televízió szerint hiába egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek szerint az Egyesült Államok Európa nélkül dolgozta ki legfrissebb, 28 pontból álló béketervét. 

Brüsszelnek várhatóan nem lesz az eddiginél sokkal több beleszólása – főleg azért nem, mert maga zárkózott el kategorikusan attól, hogy Putyinnal egyáltalán szóba álljon.

A ZDF szerint Európának lényegében egyetlen szerep maradt: fizetheti az ukrajnai háború számláját. Brüsszelnek láthatóan nincs több beleszólása a konfliktus lezárásába, mint korábban. Most el kell gondolkodnia Európának, hogy a háború elmúlt három és fél éve alatt követett stratégia beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket – írja a ZDF.

A német közszolgálati televízió szerint a most nyilvánosságra hozott béketerv más, mint a korábbiak, mert mindkét fél közelebb áll ahhoz, hogy kompromisszumot kössön. A ZDF azonban nem lelkes: ami a béketervből eddig ismert, az inkább Putyin győzelmének hangzik. A tárgyalások ugyanakkor még el sem kezdődtek – jegyzik meg.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

borsos-2
2025. november 21. 10:04
Nem naivak voltak, hanem számítóan aljasok!
Vasalo
2025. november 21. 09:50
Erre ma jönnek rá? Ez már 2021-ben világos volt, hogy a primitiv naiv politikusok nyugaton maguk masiroztak ebbe a csapdába, nem biztos, hogy ebböl épen ki lehet majd mászni.
machet
2025. november 21. 09:11
Nem sok minden szokott maradni ha valamit a szakadékba kormányoznak.
VeressZoltán
2025. november 21. 08:57
Vegyék megtiszteltetésnek, hogy fizethetnek.
