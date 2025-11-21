Lesújtó német elemzés: Európának nem jutott más, minthogy fizesse az ukrán háború számláját

Brüsszel megint hoppon maradt: Amerika az EU nélkül kötne békét
Brüsszel egyértelművé tette, hogy szerepet kíván játszani minden békemegállapodásban, de az amerikaiak újra és újra félre tolják őket. g
A ZDF szerint el kell kezdeni gondolkodni, vajon jó stratégiát választott-e Brüsszel.
Európának nem osztottak lapot az ukrajnai háború lezárásánál – derül ki a német ZDF legújabb elemzéséből. A német televízió szerint hiába egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek szerint az Egyesült Államok Európa nélkül dolgozta ki legfrissebb, 28 pontból álló béketervét.
Brüsszelnek várhatóan nem lesz az eddiginél sokkal több beleszólása – főleg azért nem, mert maga zárkózott el kategorikusan attól, hogy Putyinnal egyáltalán szóba álljon.
A ZDF szerint Európának lényegében egyetlen szerep maradt: fizetheti az ukrajnai háború számláját. Brüsszelnek láthatóan nincs több beleszólása a konfliktus lezárásába, mint korábban. Most el kell gondolkodnia Európának, hogy a háború elmúlt három és fél éve alatt követett stratégia beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket – írja a ZDF.
A német közszolgálati televízió szerint a most nyilvánosságra hozott béketerv más, mint a korábbiak, mert mindkét fél közelebb áll ahhoz, hogy kompromisszumot kössön. A ZDF azonban nem lelkes: ami a béketervből eddig ismert, az inkább Putyin győzelmének hangzik. A tárgyalások ugyanakkor még el sem kezdődtek – jegyzik meg.
