Lesújtó német elemzés: Európának nem jutott más, minthogy fizesse az ukrán háború számláját

Európának nem osztottak lapot az ukrajnai háború lezárásánál – derül ki a német ZDF legújabb elemzéséből. A német televízió szerint hiába egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek szerint az Egyesült Államok Európa nélkül dolgozta ki legfrissebb, 28 pontból álló béketervét.

Brüsszelnek várhatóan nem lesz az eddiginél sokkal több beleszólása – főleg azért nem, mert maga zárkózott el kategorikusan attól, hogy Putyinnal egyáltalán szóba álljon.

A ZDF szerint Európának lényegében egyetlen szerep maradt: fizetheti az ukrajnai háború számláját. Brüsszelnek láthatóan nincs több beleszólása a konfliktus lezárásába, mint korábban. Most el kell gondolkodnia Európának, hogy a háború elmúlt három és fél éve alatt követett stratégia beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket – írja a ZDF.