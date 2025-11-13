Ft
Tala Halawa botrány BBC manipuláció Donald Trump konfliktus

„Köszönöm a Telegraphnak, hogy leleplezte ezeket a korrupt »újságírókat«” – áll a bál a BBC körül

2025. november 13. 14:27

A brit közszolgálati médium, minden hírújság globális példaképe egyre durvább manipulációkat enged meg magának – a napokban viszont már fejek hullottak Donald Trump beszédének meghamisítása miatt.

2025. november 13. 14:27
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Soha nem jelent jót, ha egy médiumnak ön­magával kell foglalkoznia, pláne, ha azt a médiumot BBC-nek hívják. Kicsit szürreális is éppen a saját portálján olvasni a hírösszefoglalót a BBC önnön botrányáról – a brit közszolgálati médiumnak most igazán kényes kihívás a saját hagyományos sztenderdjei szerinti hírközlés. Merthogy pont ezek a sztenderdek sérültek annyira, hogy vezetők feje hullott a porba. A legújabb botrány azonban csak egy újabb, igaz, minden eddiginél fajsúlyosabb fejezete a brit közmédia körüli, fokozódó politikai és sajtószakmai vitáknak.

Mi is történt? Egy látványos és könnyen lebuktatható hírhamisítás egy lényeges és közfigyelemre számot tartó ügyben, Donald Trumpnak az elbukott választás utáni, 2021. januári washingtoni beszédéről, mielőtt támogatói egy része elindult volna a Capitolium tragikus végzetű ostromára. A BBC szerkesztői a Panorama című műsorban olyan buta manipulációt hajtottak végre, amit jellemzően szélsőséges sufnihíroldalak követnek el a felhajtás érdekében. A beszéd két részletét összevágták, úgy állítva be, mintha a hatalomból távozó elnök kifejezetten erőszakra buzdította volna híveit.

Trump 2021. január 6-án azt mondta washingtoni beszédében: „Elsétálunk a Capitoliumhoz, meg fogjuk ünnepelni bátor szenátorainkat és kongresszusi képviselőinket…” A BBC műsorában erről úgy számoltak be: „Elsétálunk a Capitoliumhoz… és ott leszek veletek. És harcolunk, pokolian fogunk harcolni.” Az idézet második része azonban több mint ötven perccel később hangzott el, Trump akkor már arról beszélt, hogy a „korrupt” amerikai választási rendszer hiányosságai ellen fognak „pokolian harcolni” – tehát nem a törvényhozás épületének ostromára buzdította követőit.

Már előfizetőnk?

neszteklipschik
•••
2025. november 13. 15:46 Szerkesztve
"Mi is történt?" A szokásos "haladár" mintázat, amit pl. az egyetemeknél is látunk: a lippsik először kisebbségként befurakodnak, lassan többségbe kerülnek, átveszik az irányítást, onnantól meg kigolyózzák a nem lippsiket, majd ha ez meg van, végleg tönkreteszik az intézmény hitelességét. Nem adhatnak mást, csak mi lényegük: hazudni reggel, éjjel meg este... Minden ilyen intézménynek vége van, mert hiába távozik a vezető, aki a helyére lép, az egy másik lippsi és ugyanott folytatja, ahol az elődje abbahagyta. A megoldás csak az, hogy be kell szántani az intézményt és egy teljesen újat kell alapítani, ahová pedig nem szabad a lippsiket beengedni. Az EU-val is pont ez fog történni, mert a lippsik átvették, tönkreb@szták. Itt is fel kell oszlatni és újra kell majd alapítani, mert máshogy már nem lehet kib@szni őket...
Agricola
2025. november 13. 15:33
Igaza volt Karinthy Frigyesnek, amikor ezt írta: “Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zűrzavarát. Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét." A BBC az eredeti szöveget addig vág-ta, amíg a teljes szöveg értelmét megváltoztatta.
pipa89
•••
2025. november 13. 15:05 Szerkesztve
A BBC nem közszolgálati médium, hanem a City of London szócsöve, azaz a vörös pajzsos, piramis-páholyos pénzmaffiáé. Ezek is szolgálnak valakinek, de hogy az ízeltlábú, pikkelyes, szürke vagy ki tudja miféle szerzet...☠👽👿👻💀👾🤖 Mindenesetre jól keverik a világháborús 💩, sajnos...
kistv
2025. november 13. 15:00
amit jellemzően szélsőséges sufnihíroldalak követnek el. A Mandiner pontosan ez: pl. szándékosan kiragad félig meddig mondatokat Romulusz beszédéből, ahol elhangzik a sorozás. Ezzel teljesen meghamisítja az eredeti mondanivalót, és már az sem érdekli a szerkesztőséget, hogy a tejes beszéd is kint van az interneten, mert tudják, hogy a kommentelők valamint akikhez szólni akarnak, azok úgysem néznek utána. Köszönjük meg Rajcsányi Gellértnek, hogy ilyen jól megfogalmazta ezt a mentalitást.
