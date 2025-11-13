„Köszönöm a Telegraphnak, hogy leleplezte ezeket a korrupt »újságírókat«” – áll a bál a BBC körül

Soha nem jelent jót, ha egy médiumnak ön­magával kell foglalkoznia, pláne, ha azt a médiumot BBC-nek hívják. Kicsit szürreális is éppen a saját portálján olvasni a hírösszefoglalót a BBC önnön botrányáról – a brit közszolgálati médiumnak most igazán kényes kihívás a saját hagyományos sztenderdjei szerinti hírközlés. Merthogy pont ezek a sztenderdek sérültek annyira, hogy vezetők feje hullott a porba. A legújabb botrány azonban csak egy újabb, igaz, minden eddiginél fajsúlyosabb fejezete a brit közmédia körüli, fokozódó politikai és sajtószakmai vitáknak.

Mi is történt? Egy látványos és könnyen lebuktatható hírhamisítás egy lényeges és közfigyelemre számot tartó ügyben, Donald Trumpnak az elbukott választás utáni, 2021. januári washingtoni beszédéről, mielőtt támogatói egy része elindult volna a Capitolium tragikus végzetű ostromára. A BBC szerkesztői a Panorama című műsorban olyan buta manipulációt hajtottak végre, amit jellemzően szélsőséges sufnihíroldalak követnek el a felhajtás érdekében. A beszéd két részletét összevágták, úgy állítva be, mintha a hatalomból távozó elnök kifejezetten erőszakra buzdította volna híveit.

Trump 2021. január 6-án azt mondta washingtoni beszédében: „Elsétálunk a Capitoliumhoz, meg fogjuk ünnepelni bátor szenátorainkat és kongresszusi képviselőinket…” A BBC műsorában erről úgy számoltak be: „Elsétálunk a Capitoliumhoz… és ott leszek veletek. És harcolunk, pokolian fogunk harcolni.” Az idézet második része azonban több mint ötven perccel később hangzott el, Trump akkor már arról beszélt, hogy a „korrupt” amerikai választási rendszer hiányosságai ellen fognak „pokolian harcolni” – tehát nem a törvényhozás épületének ostromára buzdította követőit.