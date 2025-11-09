„Komoly jelentősége volt ennek a találkozónak, aki mást mond, az nagyon vakon van” – a műsorvezető is elmondta, mit ért el Orbán Viktor Washingtonban (VIDEÓ)

Ha ezek a másodlagos szankciók bevezetésre kerültek volna Magyarországgal szemben, energiaáremelkedést okoztak volna, továbbá ellehetetlenítették volna több magyar nagyvállalat működését – amelyeknek jelentős érdekeltségeik vannak Oroszországban.

Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásának eredményeként azonban Magyarország mentesült ezek alól a szankciók alól. Ezzel az ország megőrizte pénzügyi és energetikai stabilitását. Továbbá új diplomáciai alapokra helyezték Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát. És talán a legfontosabb eredmény, hogy sikerült megőrizni a rezsicsökkentést, így nem szöknek az egekbe az energiaárak.

Igenis nagyon komoly jelentősége volt ennek a találkozónak, aki mást mond, az nagyon vakon van, vagy szándékosan értelmezi félre a történetet”

– zárta gondolatait Hajdú Péter.