Washington Donald Trump Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor Hajdú Péter

„Komoly jelentősége volt ennek a találkozónak, aki mást mond, az nagyon vakon van” – a műsorvezető is elmondta, mit ért el Orbán Viktor Washingtonban (VIDEÓ)

2025. november 09. 18:59

Évtizedes jelentőségű volt a miniszerelnök és Donald Trump találkozója.

2025. november 09. 18:59
null

A hét legfontosabb eseménye kétségkívül Orbán Viktor és Donald Trump találkozója volt – mondta Hajdú Péter műsorvezető a legutóbbi videójában. 

Hajdú Péter szerint utoljára 2005-ben volt hasonlóan fontos találkozó egy magyar miniszterelnök és az amerikai elnök között: akkor Gyurcsány Ferenc utazott Washingtonba, majd egy évvel később George W. Bush látogatott Budapestre.

Miért volt olyan fontos a mostani találkozó?

Közismert, hogy az Egyesült Államok különböző szankciókkal sújtja Oroszországot, valamint másodlagos szankciókkal azokat az országokat, amelyek az oroszokkal üzletelnek.

Ha ezek a másodlagos szankciók bevezetésre kerültek volna Magyarországgal szemben, energiaáremelkedést okoztak volna, továbbá ellehetetlenítették volna több magyar nagyvállalat működését – amelyeknek jelentős érdekeltségeik vannak Oroszországban.

Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásának eredményeként azonban Magyarország mentesült ezek alól a szankciók alól. Ezzel az ország megőrizte pénzügyi és energetikai stabilitását. Továbbá új diplomáciai alapokra helyezték Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát. És talán a legfontosabb eredmény, hogy sikerült megőrizni a rezsicsökkentést, így nem szöknek az egekbe az energiaárak.

Igenis nagyon komoly jelentősége volt ennek a találkozónak, aki mást mond, az nagyon vakon van, vagy szándékosan értelmezi félre a történetet”

– zárta gondolatait Hajdú Péter.

@hajdu.peter.official Minden, amit tudni kell a Trump–Orbán találkozóról! Nézzétek meg – ez most tényleg fontos, hogy képben legyetek!☝🏻🇭🇺🇺🇸 #donaldtrump #orbanviktor ♬ eredeti hang - hajdu.peter.official

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

kobi40
•••
2025. november 09. 20:30 Szerkesztve
(Már megint itt van a “vak” címszerkesztő, az előző cikkben. Meg se nyitom a nyelvrontót.) Arra számítottak, hogy az EU -ból nekünk visszajáró osztalék megakasztását Trump tilalma megfejeli, s Karácsonyra nekik már habzsi-dőzsi, Kánaán. 👎🏻 Háborog a TISASEN, jó jel! 😁
Válasz erre
0
0
bubi55
2025. november 09. 20:27
Már keserű a szőlő nekik a sikeres megállapodások és nincs mibe belekötni!
Válasz erre
1
0
bubi55
2025. november 09. 20:25
Egyesült Államok különböző szankciókkal sújtja Oroszországot, valamint másodlagos szankciókkal azokat az országokat, amelyek az oroszokkal üzletelnek. A libsi sajtósok abból indul ki, hogy EU 2027 januártól tiltaná meg a gáz vásárlást, így jön ki nekik csak az egy év mentesség....
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 09. 19:51
A Tisza kormany azoknak is meg fogja erni, akik a komcsikra szavaznak Ez benne a legjobb
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!