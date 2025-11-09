„Komoly jelentősége volt ennek a találkozónak, aki mást mond, az nagyon vakon van” – a műsorvezető is elmondta, mit ért el Orbán Viktor Washingtonban (VIDEÓ)

Itt az Orbán-Trump találkozó leghúsbavágóbb következménye: a családok megmenekültek egy drámai energiaár-emelkedéstől
Fölösleges ragozni, a számok beszélnek.
Évtizedes jelentőségű volt a miniszerelnök és Donald Trump találkozója.
A hét legfontosabb eseménye kétségkívül Orbán Viktor és Donald Trump találkozója volt – mondta Hajdú Péter műsorvezető a legutóbbi videójában.
Hajdú Péter szerint utoljára 2005-ben volt hasonlóan fontos találkozó egy magyar miniszterelnök és az amerikai elnök között: akkor Gyurcsány Ferenc utazott Washingtonba, majd egy évvel később George W. Bush látogatott Budapestre.
A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget.
Közismert, hogy az Egyesült Államok különböző szankciókkal sújtja Oroszországot, valamint másodlagos szankciókkal azokat az országokat, amelyek az oroszokkal üzletelnek.
Ha ezek a másodlagos szankciók bevezetésre kerültek volna Magyarországgal szemben, energiaáremelkedést okoztak volna, továbbá ellehetetlenítették volna több magyar nagyvállalat működését – amelyeknek jelentős érdekeltségeik vannak Oroszországban.
Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásának eredményeként azonban Magyarország mentesült ezek alól a szankciók alól. Ezzel az ország megőrizte pénzügyi és energetikai stabilitását. Továbbá új diplomáciai alapokra helyezték Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát. És talán a legfontosabb eredmény, hogy sikerült megőrizni a rezsicsökkentést, így nem szöknek az egekbe az energiaárak.
Igenis nagyon komoly jelentősége volt ennek a találkozónak, aki mást mond, az nagyon vakon van, vagy szándékosan értelmezi félre a történetet”
– zárta gondolatait Hajdú Péter.
