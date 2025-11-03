Harangoztak Magyarországnak Brüsszelben: elég egy rossz mozdulat és jöhet az automatikus forrásmegvonás

Összefogtak Brüsszelben a magyargyűlölő képviselők: nyíltan kimondták, ez az egy cél vezérli őket
Teljesen elszabadultak Daniel Freundék.
Újra a jogállamisági problémákkal jöttek elő.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által javasolt új uniós költségvetési tervet élesen bírálják a főbb európai parlamenti frakciók vezetői – Manfred Weber (Európai Néppárt), Iratxe García (Szocialisták), Valérie Hayer (Renew) és Terry Reintke, Bas Eickhout (Zöldek), írja a La Verita.
Szerintük a mezőgazdasági és kohéziós források összevonása, valamint a régiók kizárása gyengíti az EU demokratikus kontrollját, veszélyezteti a piac egységét
és hátrányosan érinti többek között Magyarországot is.
A képviselők hangsúlyozzák: sérthetetlennek tartják a régiók autonómiáját, elutasítják az állami centralizációt és követelik az Európai Parlament döntéshozatali szerepének megerősítését. Az álláspont szerint jogállamisági problémák esetén automatikus forrásmegvonás szükséges.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP