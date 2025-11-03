Harangoztak Magyarországnak Brüsszelben: elég egy rossz mozdulat és jöhet az automatikus forrásmegvonás

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által javasolt új uniós költségvetési tervet élesen bírálják a főbb európai parlamenti frakciók vezetői – Manfred Weber (Európai Néppárt), Iratxe García (Szocialisták), Valérie Hayer (Renew) és Terry Reintke, Bas Eickhout (Zöldek), írja a La Verita.

Szerintük a mezőgazdasági és kohéziós források összevonása, valamint a régiók kizárása gyengíti az EU demokratikus kontrollját, veszélyezteti a piac egységét

és hátrányosan érinti többek között Magyarországot is.

A képviselők hangsúlyozzák: sérthetetlennek tartják a régiók autonómiáját, elutasítják az állami centralizációt és követelik az Európai Parlament döntéshozatali szerepének megerősítését. Az álláspont szerint jogállamisági problémák esetén automatikus forrásmegvonás szükséges.