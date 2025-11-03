Ft
Harangoztak Magyarországnak Brüsszelben: elég egy rossz mozdulat és jöhet az automatikus forrásmegvonás

2025. november 03. 16:07

Újra a jogállamisági problémákkal jöttek elő.

2025. november 03. 16:07
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által javasolt új uniós költségvetési tervet élesen bírálják a főbb európai parlamenti frakciók vezetői – Manfred Weber (Európai Néppárt), Iratxe García (Szocialisták), Valérie Hayer (Renew) és Terry Reintke, Bas Eickhout (Zöldek), írja a La Verita.

Szerintük a mezőgazdasági és kohéziós források összevonása, valamint a régiók kizárása gyengíti az EU demokratikus kontrollját, veszélyezteti a piac egységét

és hátrányosan érinti többek között Magyarországot is.

A képviselők hangsúlyozzák: sérthetetlennek tartják a régiók autonómiáját, elutasítják az állami centralizációt és követelik az Európai Parlament döntéshozatali szerepének megerősítését. Az álláspont szerint jogállamisági problémák esetén automatikus forrásmegvonás szükséges.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Gonella
2025. november 03. 17:05
na ismét egy kgst-ben vagyunk. ez megint nem kölcsönös megint nem gazdasági megint nem segítség, csak tanács. ilyen már volt, én nem kérem, köszi!
szilvarozsa
2025. november 03. 16:55
Nem kell itt vitatkozni velük. Ha továbbra is erőltetik a faszságaikat, nem kell megszavazni az uniós költségvetést. Aztán csináljanak, amit akarnak.
NeMá
•••
2025. november 03. 16:51 Szerkesztve
Micsoda vaker, Ukránoknak kell a pénz! Mi a faszér hazudoznak. Ma láttam egy videot, ahol a TCK furgonját borogatják az Ukránok, csak így tovább, még még még ennyi nem elég! Egy Lengyel ország méretű ország, visszabombázva 1910-en valahányba! Elfogynak a férfiak, a nők megöregednek, Oroszoknál lesznek a nyersanyagok, örökre egy pénztemető volt, és marad!
hlaci83
2025. november 03. 16:51
“ A képviselők hangsúlyozzák: sérthetetlennek tartják a régiók autonómiáját, elutasítják az állami centralizációt és követelik az Európai Parlament döntéshozatali szerepének megerősítését.” Ez a mondat mindent visz. Végiggondolták ezt a mondatot???
