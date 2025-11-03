Ft
11. 03.
hétfő
demokrácia vétó Brüsszel Magyarország szankciók Daniel Freund Vlagyimir Putyin Európai Parlament Orbán Viktor Európai Unió

Összefogtak Brüsszelben a magyargyűlölő képviselők: nyíltan kimondták, ez az egy cél vezérli őket

2025. november 03. 14:43

Teljesen elszabadultak Daniel Freundék.

2025. november 03. 14:43
null

Több európai parlamenti képviselő – köztük David McAllister, Bernd Lange, Terry Reintke és Daniel Freund – bírálja Orbán Viktor magyar miniszterelnök folyamatos vétóit az oroszellenes szankciók ügyében, írja a Frankfurter Rundschau.

Reintke szerint Magyarország már nem működő demokrácia, ezért indokoltnak tartja a szavazati jog megvonását az EU-ban.

Freund még tovább megy. Szerinte Orbán Viktor Vlagyimir Putyin érdekében akadályozza az uniós döntéshozatalt, ami biztonsági kockázatot jelent Európára nézve. Többen felvetik a konszenzusos döntéshozatal eltörlését is a sarkalatos külpolitikai kérdésekben.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Képernyőfotó

Obsitos Technikus
2025. november 03. 15:08
Igen, és? 😆😆😆
tapir32
2025. november 03. 15:07
Freund és bűntársai az ukrán emberek halálán és megnyomorításán dolgoznak.
Farkaskoma
2025. november 03. 15:06
Mindegyik, a cikkben felsorolt “képviselők” szimplán rosszindulatú,, buta, képmutatók. Segítsen nekem valaki, hogy amióta ebben a sóhivatalba “dolgoznak” volt bármelyiküknek valami konstruktív, előremutató javaslata? Mert, ha nem volt, foglalkozzon mindenki a saját hazájában előforduló, és uniós döntést igénylő dolgokkal. Ezek az aljas, nem az európai érdekek szerint tevékenykedő lefizetett ármánykodók oda menjenek ahova gondolom. Hozzászólásomban direkt nem használtam az ember szót, mert szerintem erre nem méltóak,
tapir32
2025. november 03. 15:03
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
