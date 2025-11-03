Összefogtak Brüsszelben a magyargyűlölő képviselők: nyíltan kimondták, ez az egy cél vezérli őket

Több európai parlamenti képviselő – köztük David McAllister, Bernd Lange, Terry Reintke és Daniel Freund – bírálja Orbán Viktor magyar miniszterelnök folyamatos vétóit az oroszellenes szankciók ügyében, írja a Frankfurter Rundschau.

Reintke szerint Magyarország már nem működő demokrácia, ezért indokoltnak tartja a szavazati jog megvonását az EU-ban.

Freund még tovább megy. Szerinte Orbán Viktor Vlagyimir Putyin érdekében akadályozza az uniós döntéshozatalt, ami biztonsági kockázatot jelent Európára nézve. Többen felvetik a konszenzusos döntéshozatal eltörlését is a sarkalatos külpolitikai kérdésekben.