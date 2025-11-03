Összefogtak Brüsszelben a magyargyűlölő képviselők: nyíltan kimondták, ez az egy cél vezérli őket

Bosszút forral az Európai Bizottság: elküldték az ultimátumot Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának
Brüsszel terve azonban visszájára sülhet el.
Teljesen elszabadultak Daniel Freundék.
Több európai parlamenti képviselő – köztük David McAllister, Bernd Lange, Terry Reintke és Daniel Freund – bírálja Orbán Viktor magyar miniszterelnök folyamatos vétóit az oroszellenes szankciók ügyében, írja a Frankfurter Rundschau.
Reintke szerint Magyarország már nem működő demokrácia, ezért indokoltnak tartja a szavazati jog megvonását az EU-ban.
Freund még tovább megy. Szerinte Orbán Viktor Vlagyimir Putyin érdekében akadályozza az uniós döntéshozatalt, ami biztonsági kockázatot jelent Európára nézve. Többen felvetik a konszenzusos döntéshozatal eltörlését is a sarkalatos külpolitikai kérdésekben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
