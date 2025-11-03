Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mezőgazdasági termék Brüsszel Lengyelország gazda Magyarország Ukrajna Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Bosszút forral az Európai Bizottság: elküldték az ultimátumot Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának

2025. november 03. 10:54

Brüsszel terve azonban visszájára sülhet el.

2025. november 03. 10:54
null

Az Európai Bizottság jogi lépéseket fontolgat Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen, mivel ezek az országok nem hajlandók feloldani az ukrán mezőgazdasági importtilalmat – írja a Hungarian Conservative.

Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője szerint nincs indok a nemzeti korlátozások fenntartására.

Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: Brüsszel Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe az európai és magyar gazdákkal szemben, miközben jelentős támogatáscsökkentés várható számukra.

Orbán Viktor miniszterelnök egy Ukrajna-szkeptikus EU-koalíció létrehozását szorgalmazza.

Orbán Balázs politikai igazgató szerint ez újraélesztheti a V4-ek együttműködését is. A cikk kiemeli: a mostani konfliktus erősítheti a visegrádi országok összefogását Brüsszel gazdasági döntéseivel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. november 03. 13:01
makapaka2 Az összes megvehető buta bige az EU vezetésben landolt? ... igen már 10 éve asszem Juncker is mondta, hogy a baloldal szempontjából a nőkben nagy potenciál van.
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. november 03. 13:00
Ezek a boszorkák nem repültek el a söprűjükön a Halloweennel?
Válasz erre
0
0
Silcon
2025. november 03. 12:56
Mottó: rendes mozdonyvezető sosem sztrájkol, csak az utolsó betűig betartja a szabályokat. Úgyis talál valamit, ami miatt nem szabad elindulnia. Tehát minden ukrán terméket bevizsgálunk, ami nem felel meg az előírásoknak, az kuka. A megsemmisítés költségeit az importőr állja. Elvileg nem kell semmiféle új korlátozás. A gond csak az, hogy mi hiába tiltjuk be, más EU-s országban feldolgozva ugyanúgy bekerülhet hozzánk. Na, ezt kellene valahogy megfogni, pl. mintavételes ellenőrzéssel.
Válasz erre
1
0
Lilyana2
2025. november 03. 12:55
Én is adnék nekik ultimátumot: addig zabálják a génmódosított, évtizedek óta betiltott, mérgező, rákkeltő növényvédő szerekkel kezelt ukrán gabonát, amíg fel nem fordulnak tőle! Tudom ez csak ábránd! Saját maguknak jó minőségű, bio termesztésű gabonát rendelnek, sajnos innen is kiviszik azt a keveset, amit nálunk termelnek, mi meg együk a szemetet, mert nekik úgy rentábilis!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!