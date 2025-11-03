Bosszút forral az Európai Bizottság: elküldték az ultimátumot Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának

Az Európai Bizottság jogi lépéseket fontolgat Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen, mivel ezek az országok nem hajlandók feloldani az ukrán mezőgazdasági importtilalmat – írja a Hungarian Conservative.

Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője szerint nincs indok a nemzeti korlátozások fenntartására.

Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: Brüsszel Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe az európai és magyar gazdákkal szemben, miközben jelentős támogatáscsökkentés várható számukra.

Orbán Viktor miniszterelnök egy Ukrajna-szkeptikus EU-koalíció létrehozását szorgalmazza.

Orbán Balázs politikai igazgató szerint ez újraélesztheti a V4-ek együttműködését is. A cikk kiemeli: a mostani konfliktus erősítheti a visegrádi országok összefogását Brüsszel gazdasági döntéseivel szemben.