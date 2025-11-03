Bosszút forral az Európai Bizottság: elküldték az ultimátumot Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának

Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik
Továbbra sem fognak érkezni hazánkba ukrán mezőgazdasági termékek.
Brüsszel terve azonban visszájára sülhet el.
Az Európai Bizottság jogi lépéseket fontolgat Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen, mivel ezek az országok nem hajlandók feloldani az ukrán mezőgazdasági importtilalmat – írja a Hungarian Conservative.
Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője szerint nincs indok a nemzeti korlátozások fenntartására.
Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: Brüsszel Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe az európai és magyar gazdákkal szemben, miközben jelentős támogatáscsökkentés várható számukra.
Orbán Viktor miniszterelnök egy Ukrajna-szkeptikus EU-koalíció létrehozását szorgalmazza.
Orbán Balázs politikai igazgató szerint ez újraélesztheti a V4-ek együttműködését is. A cikk kiemeli: a mostani konfliktus erősítheti a visegrádi országok összefogását Brüsszel gazdasági döntéseivel szemben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP