olaj sarkvidéki Amerikában Trump jegesmedve

Fúrunk, bébi, fúrunk: újabb hatalmas terültek kaphatnak olaj kitermelési engedélyt 

2025. november 21. 15:16

Donald Trump soha nem látott méretű olajfúrási hullámot indítana el Amerikában – még a sarkvidéki vizeket is megnyitná a kitermelés előtt.

2025. november 21. 15:16
null

Az amerikai kormány új tervet jelentett be olaj- és gázfúrás számára, olyan hatalmas kiterjedésben, amely az Egyesült Államok felének felel meg– számolt be a The New York Times

A javaslatot az USA belügyminisztériuma hozta nyilvánosságra, és 

Donald Trump elnök eddigi egyik legjelentősebb lépése a hazai fosszilisenergia-termelés kiterjesztésére, miközben a tudósok szerint ezek éppen a bolygót felmelegítő kibocsátásokat növelik tovább.

A dokumentum összesen 34 földrészlet-értékesítést irányoz elő 2031-ig, köztük hatot Kalifornia partjai mentén, ahol Gavin Newsom kormányzó már jelezte, minden lehetséges eszközzel blokkolni fogja a fúrásokat. 

A Mexikói-öbölben hét új aukciót tartanának, beleértve a Florida közelében fekvő keleti térséget is, amelyet számos republikánus – köztük Rick Scott szenátor – eddig védett a fúrásoktól 

  • a turizmus, 
  • a környezet és 
  • a katonai tesztterületek miatt.

A terv Alaszka partjainál is 21 új terület árverését tartalmazza, még olyan régiókban is, ahol korábban soha nem történt olajkitermelés. 

Ez a sarkvidéki térség a jegesmedvék, bálnák, rozmárok és más érzékeny élővilág otthona. 

Eközben az olajpiac gyengélkedik, így egyelőre az is bizonytalan, hogy a cégek érdeklődnének-e ezek iránt a rendkívül költséges és veszélyes projektek iránt.

A Trump-terv élesen szembemegy a Biden-adminisztráció korábbi politikájával, amely minimálisra csökkentette az új offshore olaj- és gázlicencek kiadását a klímavédelmi célok miatt. 

Míg az olajipar üdvözölte a mostani lépést, a környezetvédők szerint a bővítés évtizedekre bebetonozná a szén-dioxid-kibocsátást, veszélyeztetve a globális klímacélokat. 

A következő két évben a közvélemény is véleményt nyilváníthat a tervezetről, miközben az első árverések már decemberben megkezdődnek a Mexikói-öbölben.

Nyitókép: ROBIN UTRECHT / AFP

