Fúrunk, bébi, fúrunk: újabb hatalmas terültek kaphatnak olaj kitermelési engedélyt 

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Donald Trump soha nem látott méretű olajfúrási hullámot indítana el Amerikában – még a sarkvidéki vizeket is megnyitná a kitermelés előtt.
Az amerikai kormány új tervet jelentett be olaj- és gázfúrás számára, olyan hatalmas kiterjedésben, amely az Egyesült Államok felének felel meg– számolt be a The New York Times.
A javaslatot az USA belügyminisztériuma hozta nyilvánosságra, és
Donald Trump elnök eddigi egyik legjelentősebb lépése a hazai fosszilisenergia-termelés kiterjesztésére, miközben a tudósok szerint ezek éppen a bolygót felmelegítő kibocsátásokat növelik tovább.
A dokumentum összesen 34 földrészlet-értékesítést irányoz elő 2031-ig, köztük hatot Kalifornia partjai mentén, ahol Gavin Newsom kormányzó már jelezte, minden lehetséges eszközzel blokkolni fogja a fúrásokat.
A Mexikói-öbölben hét új aukciót tartanának, beleértve a Florida közelében fekvő keleti térséget is, amelyet számos republikánus – köztük Rick Scott szenátor – eddig védett a fúrásoktól
A terv Alaszka partjainál is 21 új terület árverését tartalmazza, még olyan régiókban is, ahol korábban soha nem történt olajkitermelés.
Ez a sarkvidéki térség a jegesmedvék, bálnák, rozmárok és más érzékeny élővilág otthona.
Eközben az olajpiac gyengélkedik, így egyelőre az is bizonytalan, hogy a cégek érdeklődnének-e ezek iránt a rendkívül költséges és veszélyes projektek iránt.
A Trump-terv élesen szembemegy a Biden-adminisztráció korábbi politikájával, amely minimálisra csökkentette az új offshore olaj- és gázlicencek kiadását a klímavédelmi célok miatt.
Míg az olajipar üdvözölte a mostani lépést, a környezetvédők szerint a bővítés évtizedekre bebetonozná a szén-dioxid-kibocsátást, veszélyeztetve a globális klímacélokat.
A következő két évben a közvélemény is véleményt nyilváníthat a tervezetről, miközben az első árverések már decemberben megkezdődnek a Mexikói-öbölben.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Nyitókép: ROBIN UTRECHT / AFP