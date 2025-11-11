Ft
Brüsszel gazda megegyezés

Célt ért a zsarolás, meghátráltak Von der Leyenék – kulcskérdésben fújt visszavonulót az Európai Bizottság

2025. november 11. 06:09

Engedményeket tettek az európai gazdáknak járó pénzek ügyében.

2025. november 11. 06:09
null

Hiába a hónapokon át tartó fenyegetőzés, a Parlament centristái végül felhagytak az ellenállással, így a mezőgazdaság a következő hét évben is biztonságban lesz, a Bizottság engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében – írta a Politico.

A friss módosítások szerint a továbbiakban a tagállamoknak szánt támogatások legalább 10 százalékát mezőgazdaságra kell fordítani, ezzel megvédve a kontinens élelmiszerpiaci függetlenségét.

Jobb későn: az Európai Bizottság egy lázadással kombinált fenyegetés hatására ráeszmélt, hogy megéri támogatni a mezőgazdaságot, ráadásul döntésükkel a több mint egy éve tartó gazdatüntetések visszatérését is megakadályozták.

Ezzel párhuzamosan pedig a tagországok vezetői is nagyobb szerepet kapnak az uniós támogatások elosztásáról szóló döntésekben.

„Győzelem a gazdák és régiók számára!” – jegyezte meg Siegfried Mureșan, az EPP fő tárgyalója a lapnak, miközben a Renew Europe és a Zöldek is jelezték, hogy nem ragaszkodnak a korábban tervezett elutasító szavazáshoz.

Az eredeti terv szerint a Bizottság egyetlen „csomagba” gyúrta volna a tagállamoknak és a gazdáknak szánt forrásokat, ezzel túl nagy hatalmat adva a nemzeti kormányoknak. Az engedmények ezt a helyzetet kezelik, így a döntéshozatali folyamat átláthatóbbá, a források ellenőrzése pedig erősebbé válik.

Fotó: Nicolas Tucat/AFP

Bicsike
2025. november 11. 07:45
Sajnos az az érzésem, hogy amit a szájuk beszél az nem lesz összhangban a tettükkel. Annyi mindent kényük kedvük szerint alakítottak már át az unioban és úgy tartanak vissza eurómilliárdokat országoktól, hogy nem hiszem én már el azt sem amit kérdeznek. Ez egy köcsög maffia ami az eu parlamentben folyik.
Válasz erre
2
0
Medici
2025. november 11. 06:59
Fajankó szerkesztő! Az európai gazdák nem fenyegetőztek, nem zsaroltak, hanem jogos igényeiknek adtak hangot. És még örülhet ez a szemétdomb Európai Bizottság, hogy nem öntötték őket nyakon trágyalével.
Válasz erre
9
0
europész
2025. november 11. 06:57
Valahogy meg valami disznosag meg mindig lehet elrejtve ebben az egesz eljarasban.Nekem meg mindig santit a dolog.Kell,hogy legyen meg valami atveres.Ezek mindenre kepesek ami art a gazdaknak.Gyerunk jo gazdak nezzetek csak at es elemezzetek ki rendesen.
Válasz erre
7
0
londonbaby
2025. november 11. 06:46
Szerintem nem lesz kisbetű. Ezek után nagyítóval fogják majd a szerződést átnézni. nemhogy meghátrálni, térden állva is fog könyörögni még ez a büdös kurva
Válasz erre
3
0
