Célt ért a zsarolás, meghátráltak Von der Leyenék – kulcskérdésben fújt visszavonulót az Európai Bizottság

Brüsszel támadásba lendült a magyar–amerikai alku ellen
Az Európai Bizottság máris kétségbe vonja a Trump–Orbán-megállapodás hatását az uniós energiapolitikára.
Engedményeket tettek az európai gazdáknak járó pénzek ügyében.
Hiába a hónapokon át tartó fenyegetőzés, a Parlament centristái végül felhagytak az ellenállással, így a mezőgazdaság a következő hét évben is biztonságban lesz, a Bizottság engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében – írta a Politico.
A friss módosítások szerint a továbbiakban a tagállamoknak szánt támogatások legalább 10 százalékát mezőgazdaságra kell fordítani, ezzel megvédve a kontinens élelmiszerpiaci függetlenségét.
Jobb későn: az Európai Bizottság egy lázadással kombinált fenyegetés hatására ráeszmélt, hogy megéri támogatni a mezőgazdaságot, ráadásul döntésükkel a több mint egy éve tartó gazdatüntetések visszatérését is megakadályozták.
Ezzel párhuzamosan pedig a tagországok vezetői is nagyobb szerepet kapnak az uniós támogatások elosztásáról szóló döntésekben.
„Győzelem a gazdák és régiók számára!” – jegyezte meg Siegfried Mureșan, az EPP fő tárgyalója a lapnak, miközben a Renew Europe és a Zöldek is jelezték, hogy nem ragaszkodnak a korábban tervezett elutasító szavazáshoz.
Az eredeti terv szerint a Bizottság egyetlen „csomagba” gyúrta volna a tagállamoknak és a gazdáknak szánt forrásokat, ezzel túl nagy hatalmat adva a nemzeti kormányoknak. Az engedmények ezt a helyzetet kezelik, így a döntéshozatali folyamat átláthatóbbá, a források ellenőrzése pedig erősebbé válik.
Észak-Afrika és Közel-Kelet igen, Magyarország nem.
Fotó: Nicolas Tucat/AFP