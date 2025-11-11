Célt ért a zsarolás, meghátráltak Von der Leyenék – kulcskérdésben fújt visszavonulót az Európai Bizottság

Hiába a hónapokon át tartó fenyegetőzés, a Parlament centristái végül felhagytak az ellenállással, így a mezőgazdaság a következő hét évben is biztonságban lesz, a Bizottság engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében – írta a Politico.

A friss módosítások szerint a továbbiakban a tagállamoknak szánt támogatások legalább 10 százalékát mezőgazdaságra kell fordítani, ezzel megvédve a kontinens élelmiszerpiaci függetlenségét.

Jobb későn: az Európai Bizottság egy lázadással kombinált fenyegetés hatására ráeszmélt, hogy megéri támogatni a mezőgazdaságot, ráadásul döntésükkel a több mint egy éve tartó gazdatüntetések visszatérését is megakadályozták.

Ezzel párhuzamosan pedig a tagországok vezetői is nagyobb szerepet kapnak az uniós támogatások elosztásáról szóló döntésekben.