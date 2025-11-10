Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tusk Brüsszel Lengyelország ellenzék

A lengyeleknél minden oké, úgy kell csinálni mindent, mint ők, és akkor mi is hamar bekerülünk a paradicsomba

2025. november 10. 17:26

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

2025. november 10. 17:26
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Győzött Tusk, minden rendben, kitört az »igazi« demokrácia, bekopogtatott az »igazi« jogállam, és elöntötte az országot a brüsszeli pénz, így a lengyeleknél minden oké, sokkal jobban vannak, mint mi, minden mutatójuk jobb, úgy kell csinálni mindent, mint ők, és akkor mi is hamar bekerülünk a paradicsomba.

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

Hát akkor lássuk – Francesca megírta, szokása szerint szikár tényszerűséggel és okadatolva.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT / POOL / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

makapaka2
2025. november 10. 17:52
A szokásos jó cikk.
