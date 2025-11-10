„Győzött Tusk, minden rendben, kitört az »igazi« demokrácia, bekopogtatott az »igazi« jogállam, és elöntötte az országot a brüsszeli pénz, így a lengyeleknél minden oké, sokkal jobban vannak, mint mi, minden mutatójuk jobb, úgy kell csinálni mindent, mint ők, és akkor mi is hamar bekerülünk a paradicsomba.

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

Hát akkor lássuk – Francesca megírta, szokása szerint szikár tényszerűséggel és okadatolva.”