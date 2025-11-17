Ft
11. 17.
hétfő
A háborúk folytatódnak?

2025. november 17. 08:56

Ukrajnának a győzelem megszerzésére – a nyugati remények és saját ígéretei ellenére – sincs reális esélye.

2025. november 17. 08:56
Nógrádi György
Nógrádi György
Magyar Nemzet

„A Pokrovszk körüli harcoknak óriási a jelentősége. Zelenszkij elnök pályafutása talán legnagyobb belpolitikai válságába jutott azzal, hogy nyilvánosságra kerültek a hadiipari és informatikai megrendelések körüli óriási korrupciók, és kénytelen volt leváltani két kulcsminiszterét (akik ráadásul szeretők voltak), és kiderült, hogy a korrupciós ügy minden szereplője a lehallgatott felvételeken csak oroszul beszélt. Ilyen körülmények között az ukrán államfő megtiltotta, hogy a bekerített csapatok elhagyják a pokrovszki térséget.

A háború kezdete óta 300 ezer ukrán katona dezertált. Csak ez év októberében a dezertálók száma meghaladta a 21 ezer főt.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a G7 külügyminiszteri fórumán közölte, hogy ami szankció lehetséges volt, azt már meghozták Oroszországgal szemben. Azt is nyíltan elmondta, hogy az ukrán energiahálózat az orosz támadások miatt folyamatosan gyengül.

Az európai államok jelentős része követeli az ukrán korrupció visszaszorítását.

Brüsszel újra egyértelművé tette, hogy számára a stratégiai cél Ukrajna soron kívüli EU-felvétele – más szempont nem létezik. A történelemben sok hasonlót láttunk, ahol a politikai vezetés felülbírálta a katonai parancsnokok érveit és döntéseit. Ezekből ritkán sült ki siker.

Ha az oroszok képesek lesznek a csaknem kihalt Pokrovszk elfoglalására, akkor megnyílik előttük Ukrajna jelentős része. Ettől kezdve nyugati irányban hasonlóan kiépített, többlépcsős védelmi rendszerek nincsenek.

Kiderült, hogy Ukrajna kimerült és az óriási nyugati támogatással is csak arra képes, hogy folytassa a háborút, bármekkora is az ára, de a győzelem megszerzésére – a nyugati remények és saját ígéretei ellenére – sincs reális esélye.”

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

Héja
2025. november 17. 09:21
Ha így megy tovább, Ukrajna lassan elnéptelenedik.
