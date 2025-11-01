Ft
11. 01.
szombat
Európa agresszió ár Ukrajna Oroszország hitel fegyver

„A fő probléma neve: Orbán!" – a németek toporzékolnak, mert nem akarjuk pénzelni az ukránokat

2025. november 01. 13:41

Európa előtt történelmi próba áll: közel 400 milliárd dollárt kell áldoznia Ukrajna védelmére egyesek szerint.

2025. november 01. 13:41
null

Ronald Reagan egykor azt mondta: „A háborúk akkor kezdődnek, amikor a kormányok úgy érzik, hogy az agresszió ára olcsó” – kezdi publicisztikáját az Economist szerzője.A hidegháború idején az amerikai elnök hatalmas védelmi kiadásokkal kényszerítette térdre a Szovjetuniót, amely végül gazdaságilag összeomlott. 

Négy évtizeddel később Európa hasonló kihívással néz szembe: Oroszország újra agresszív, célja Ukrajna megsemmisítése és a NATO egységének szétzilálása – véli a szerző. 

A történelem tanulsága ma is érvényes – Putyint csak akkor lehet megállítani, ha az orosz agresszió ára elviselhetetlenné válik. 

A The Economist számításai szerint 

Ukrajnának 2026 és 2029 között mintegy 389 milliárd dollárra lesz szüksége ahhoz, hogy fenntartsa védelmét és gazdaságát – ez majdnem kétszerese annak, amit Európa eddig biztosított. 

Az Egyesült Államok támogatása nélkül az európai NATO-tagállamoknak meg kellene duplázniuk hozzájárulásukat, a GDP 0,4 százalékára emelve a kiadásokat. Ukrajna éves védelmi költségvetése jelenleg 65 milliárd dollár, az összes egyéb állami kiadás 73 milliárd, míg a hazai bevételek 90 milliárdra rúgnak, így évente körülbelül 50 milliárdos hiány keletkezik. 

Az adományként érkező fegyverek – nagyjából 40 milliárd dollár értékben – csak ideiglenesen enyhítik a helyzetet, miközben Oroszország hadikiadásai a valóságban akár kétszeresei is lehetnek a hivatalos adatoknak.

Ha a háborús kiadásokat teljes egészében Európa fedezné, az EU-nak 328 milliárd dollárt, Nagy-Britanniának pedig 61 milliárdot kellene biztosítania. 

Ennek forrása részben az uniós költségvetés lehetne, részben pedig egy úgynevezett „jóvátételi hitel”, amelyet 163 milliárd dollárnyi, Európában befagyasztott orosz állami vagyon fedezne. 

A terv lényege, hogy az EU különkötvényeket bocsátana ki, a bevételt pedig Ukrajna kapná meg – a hitelek csak akkor lennének visszafizethetők, ha Oroszország a háború után jóvátételt fizetne. 

Belgium azonban tart attól, hogy a garanciák nem elegendők, ezért a javaslat elakadt. Vita van arról is, mire költsék a pénzt: fegyverekre, költségvetési hiányra vagy újjáépítésre.

Az EU-nak valószínűleg közös hitelfelvétellel – a járvány utáni helyreállítási alap mintájára – kell finanszíroznia Ukrajna támogatását a brit gazdasági portál szerint, amely megjegyzi, Franciaország azt sürgeti, hogy a pénzek többségét az európai hadiiparban költsék el, míg Közép- és Észak-Európa nyitottabb az amerikai fegyverek vásárlására is. 

Ezeket a problémákat valószínűleg úgy fogják megoldani, ahogy az EU mindig is tette – véli egy brüsszeli bürokrata: kompromisszummal, amely mindenkinek egy kicsit rossz. 

Kevesen kételkednek abban, hogy a „jóvátételi hitel” végül megvalósul – akár Belgium tiltakozik, akár nem –, hiszen ez az egyetlen reális lehetőség Ukrajna finanszírozására a következő egy-két évben. 

Ha ez a forrás kimerül, a legkézenfekvőbb megoldás az uniós közös hitelfelvétel lenne, az EU 800 milliárd eurós, járvány utáni helyreállítási alapjának mintájára. A német tisztviselők azonban attól tartanak, hogy az uniós kötvények aláásnák az európai fiskális fegyelmet, és vétók veszélyének tennék ki a rendszert.

„A fő probléma nem a Bundestag – hanem Orbán Viktor” – mondta egyikük.

Nyitókép: JOSE COLON / AFP






 

baronet
2025. november 01. 15:08
Nyugodtság, max két év még a háború. De inkább 1-1.5. Amúgy miért is kell egy non-eu állam másik non- eu állam ellni háborúját pénzelni az eu-nak...,?
robertdenyiro
2025. november 01. 15:06
Toporzékolnak az idióta libkánynácik. Helyes. A libkánynáci picsogás a legszebb zene füleinknek.
nempolitizalok-0
2025. november 01. 15:03 Szerkesztve
A fő probléma nem Orbán, hanem a magyar nép. Próbáljatok otthon adót emelni és akkor nem kell orbánozni. Jah és nem a németek toporzékolnak, hanem hazaáruló kormányuk.
szilvarozsa
2025. november 01. 14:56
Nosza, rajta németek! Mindenki keményen megmarkolja a saját farkát - mondom a sajátját!!! -és elkezdi vele ütni a csalánt. Rólunk meg lehet leszokni, faszfejek!
