„A fő probléma neve: Orbán!” – a németek toporzékolnak, mert nem akarjuk pénzelni az ukránokat

Ronald Reagan egykor azt mondta: „A háborúk akkor kezdődnek, amikor a kormányok úgy érzik, hogy az agresszió ára olcsó” – kezdi publicisztikáját az Economist szerzője.A hidegháború idején az amerikai elnök hatalmas védelmi kiadásokkal kényszerítette térdre a Szovjetuniót, amely végül gazdaságilag összeomlott.

Négy évtizeddel később Európa hasonló kihívással néz szembe: Oroszország újra agresszív, célja Ukrajna megsemmisítése és a NATO egységének szétzilálása – véli a szerző.

A történelem tanulsága ma is érvényes – Putyint csak akkor lehet megállítani, ha az orosz agresszió ára elviselhetetlenné válik.