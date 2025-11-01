„A fő probléma neve: Orbán!” – a németek toporzékolnak, mert nem akarjuk pénzelni az ukránokat

„Felszólítom Magyarországot!” – Ukrajna uniós csatlakozása miatt zsarolná hazánkat a dán miniszter
Ukrajnával együtt Európa egyik legfejlettebb hadiipari bázisát hívjuk meg az EU-ba – vélik a dánok.
Európa előtt történelmi próba áll: közel 400 milliárd dollárt kell áldoznia Ukrajna védelmére egyesek szerint.
Ronald Reagan egykor azt mondta: „A háborúk akkor kezdődnek, amikor a kormányok úgy érzik, hogy az agresszió ára olcsó” – kezdi publicisztikáját az Economist szerzője.A hidegháború idején az amerikai elnök hatalmas védelmi kiadásokkal kényszerítette térdre a Szovjetuniót, amely végül gazdaságilag összeomlott.
Négy évtizeddel később Európa hasonló kihívással néz szembe: Oroszország újra agresszív, célja Ukrajna megsemmisítése és a NATO egységének szétzilálása – véli a szerző.
A történelem tanulsága ma is érvényes – Putyint csak akkor lehet megállítani, ha az orosz agresszió ára elviselhetetlenné válik.
Ukrajnának 2026 és 2029 között mintegy 389 milliárd dollárra lesz szüksége ahhoz, hogy fenntartsa védelmét és gazdaságát – ez majdnem kétszerese annak, amit Európa eddig biztosított.
Az Egyesült Államok támogatása nélkül az európai NATO-tagállamoknak meg kellene duplázniuk hozzájárulásukat, a GDP 0,4 százalékára emelve a kiadásokat. Ukrajna éves védelmi költségvetése jelenleg 65 milliárd dollár, az összes egyéb állami kiadás 73 milliárd, míg a hazai bevételek 90 milliárdra rúgnak, így évente körülbelül 50 milliárdos hiány keletkezik.
Az adományként érkező fegyverek – nagyjából 40 milliárd dollár értékben – csak ideiglenesen enyhítik a helyzetet, miközben Oroszország hadikiadásai a valóságban akár kétszeresei is lehetnek a hivatalos adatoknak.
Ha a háborús kiadásokat teljes egészében Európa fedezné, az EU-nak 328 milliárd dollárt, Nagy-Britanniának pedig 61 milliárdot kellene biztosítania.
Ennek forrása részben az uniós költségvetés lehetne, részben pedig egy úgynevezett „jóvátételi hitel”, amelyet 163 milliárd dollárnyi, Európában befagyasztott orosz állami vagyon fedezne.
A terv lényege, hogy az EU különkötvényeket bocsátana ki, a bevételt pedig Ukrajna kapná meg – a hitelek csak akkor lennének visszafizethetők, ha Oroszország a háború után jóvátételt fizetne.
Belgium azonban tart attól, hogy a garanciák nem elegendők, ezért a javaslat elakadt. Vita van arról is, mire költsék a pénzt: fegyverekre, költségvetési hiányra vagy újjáépítésre.
Ursula von der Leyen elutasította a belgák által felvetett alternatívát, amely úgy segítené az ukránokat, hogy nem nyúlnak az orosz vagyonhoz.
Az EU-nak valószínűleg közös hitelfelvétellel – a járvány utáni helyreállítási alap mintájára – kell finanszíroznia Ukrajna támogatását a brit gazdasági portál szerint, amely megjegyzi, Franciaország azt sürgeti, hogy a pénzek többségét az európai hadiiparban költsék el, míg Közép- és Észak-Európa nyitottabb az amerikai fegyverek vásárlására is.
Ezeket a problémákat valószínűleg úgy fogják megoldani, ahogy az EU mindig is tette – véli egy brüsszeli bürokrata: kompromisszummal, amely mindenkinek egy kicsit rossz.
Kevesen kételkednek abban, hogy a „jóvátételi hitel” végül megvalósul – akár Belgium tiltakozik, akár nem –, hiszen ez az egyetlen reális lehetőség Ukrajna finanszírozására a következő egy-két évben.
Ha ez a forrás kimerül, a legkézenfekvőbb megoldás az uniós közös hitelfelvétel lenne, az EU 800 milliárd eurós, járvány utáni helyreállítási alapjának mintájára. A német tisztviselők azonban attól tartanak, hogy az uniós kötvények aláásnák az európai fiskális fegyelmet, és vétók veszélyének tennék ki a rendszert.
„A fő probléma nem a Bundestag – hanem Orbán Viktor” – mondta egyikük.
Az ukrán hírszerzés újabb mélyütést vitt be az orosz hadigépezetnek: a robbantásról felvétel is készült.
