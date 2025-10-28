Ft
Ukrajna támogatás elnök orosz-ukrán háború Oroszország pénz fegyver Volodimir Zelenszkij EU

Zelenszkij nem kertelt: elárulta, hány évig vár stabil pénzügyi támogatást Európától

2025. október 28. 19:42

Az ukrán elnök kijelentette, országa nem fog évtizedekig háborúzni, valamint hangsúlyozta, hogy a helyreállításhoz és a katonák fizetéséhez is komoly forrásokra van szükség.

2025. október 28. 19:42
null

Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni, de az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának; az európai vezetők ezt két-három évre tervezik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi kijevi sajtótájékoztatóján.

„Most, amikor valaki azt mondja, hogy Ukrajna még évekig képes harcolni, újra hangsúlyozom minden európai vezetőnek: 

nem fogunk évtizedekig háborúzni, de meg kell mutatnotok, hogy egy bizonyos ideig stabilan tudjátok pénzügyileg támogatni Ukrajnát. 

Ők azt mondják, hogy két-három évig stabilan fognak pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának” – idézte Zelenszkijt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A helyreállításhoz is komoly források kellenek

Az elnök szerint a háború korábban is véget érhet, de a helyreállításhoz úgyszintén forrásokra van szükség. Emellett a katonáknak tudniuk kell, hogy biztosan megkapják a fizetésüket.

„Nem tudjuk, visszatér-e (az orosz elnök, Vlagyimir) Putyin újabb agresszióval vagy sem a háború végeztével. Ezért fontos tudnunk, milyen stabil támogatásra számíthat Ukrajna a partnerektől” – hangsúlyozta.

Az államfő kiemelte, hogy ez a támogatás a befagyasztott orosz pénzeszközökből is finanszírozható, amelyeket Ukrajna fegyvervásárlásra vagy helyreállításra fordíthat. 

Ha a háború egy hónap múlva véget ér, ezekre a pénzekre a helyreállításnál lesz szükség. Ha nem egy hónap múlva ér véget, hanem később, akkor fegyverekre fordítjuk. 

Egyszerűen nincs más lehetőségünk” – szögezte le Zelenszkij.

Szerinte fontos, hogy az EU a gyakorlatban is érvényesítse ezeknek a befagyasztott orosz vagyonoknak a felhasználását, aminek a megvalósításához már „nagyon közel állnak”

Kitalálták, hogyan lehet a pénzt átadni Ukrajnának, majd hogyan kaphatják azt vissza, méghozzá háborús jóvátételként az oroszoktól”

 - mondta Zelenszkij.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

nuevoreynuevaley
2025. október 28. 21:30
Elenszkynek addig kell tamogatas Europatol, amig Trump megbukik, vagy vege a mandatumanak Es ez a terv be is fog jonni
rikage
2025. október 28. 21:20
Két-három év múlva Ukrajna sem lesz és Unió sem.
rikage
2025. október 28. 21:18 Szerkesztve
"Ha nem egy hónap múlva ér véget, hanem később, akkor fegyverekre fordítjuk." Amivel aztán minket fenyegetnek? A saját pénzünkön?
rikage
2025. október 28. 21:15 Szerkesztve
"Ők azt mondják, hogy két-három évig stabilan fognak pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának" Magyarország meg azt mondja, hogy egy percig sem. Az a mi pénzünk, nem az övék. Afölött ők nem rendelkeznek.
