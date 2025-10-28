Zelenszkij nem kertelt: elárulta, hány évig vár stabil pénzügyi támogatást Európától

Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni, de az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának; az európai vezetők ezt két-három évre tervezik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi kijevi sajtótájékoztatóján.

„Most, amikor valaki azt mondja, hogy Ukrajna még évekig képes harcolni, újra hangsúlyozom minden európai vezetőnek:

nem fogunk évtizedekig háborúzni, de meg kell mutatnotok, hogy egy bizonyos ideig stabilan tudjátok pénzügyileg támogatni Ukrajnát.

Ők azt mondják, hogy két-három évig stabilan fognak pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának” – idézte Zelenszkijt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.