„Valahogy becsípődtek nekem ezek a németek. Illetve ma éppen idézőjelesen, csak »németek«. Talán azért, mert oda telepítették ki a család felét-háromnegyedét már első körben, 1946-ban, és most éppen velem egyidős az a generáció ott, amelyik vér szerinti rokonom, és igazi, agymosott, agyhalott »német« lett belőlük.