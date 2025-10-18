Újabb hazugságot lepleztek le: a németek elsöprő többsége nem rajong a Wilkommenskulturért
Németország jó részének a klímaőrületből és az LMBTQ-ból is elege van.
A régi jobb volt – Németország budapesti nagykövetének figyelmébe · Egy átlagos hét odaát
„Valahogy becsípődtek nekem ezek a németek. Illetve ma éppen idézőjelesen, csak »németek«. Talán azért, mert oda telepítették ki a család felét-háromnegyedét már első körben, 1946-ban, és most éppen velem egyidős az a generáció ott, amelyik vér szerinti rokonom, és igazi, agymosott, agyhalott »német« lett belőlük.
De valamiért szép lassan elegük van mindenből. (Csak ki ne derüljön, kik a rokonaim odakint, akiknek tele a tökük az egésszel, mert hamar kimegy ám hozzájuk a gondolatrendőrség…)
Azt írtam, »valamiért« lett elegük.”
