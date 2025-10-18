Ft
10. 18.
szombat
család Németország generáció Weimar

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek

2025. október 18. 06:26

A régi jobb volt – Németország budapesti nagykövetének figyelmébe · Egy átlagos hét odaát

2025. október 18. 06:26
Németország
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Valahogy becsípődtek nekem ezek a németek. Illetve ma éppen idézőjelesen, csak »németek«. Talán azért, mert oda telepítették ki a család felét-háromnegyedét már első körben, 1946-ban, és most éppen velem egyidős az a generáció ott, amelyik vér szerinti rokonom, és igazi, agymosott, agyhalott »német« lett belőlük.

De valamiért szép lassan elegük van mindenből. (Csak ki ne derüljön, kik a roko­naim odakint, akiknek tele a tökük az egésszel, mert hamar kimegy ám hozzájuk a gondolatrendőrség…)

Azt írtam, »valamiért« lett elegük.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

patikus-3
2025. október 18. 07:59 Szerkesztve
Gloria hercegné a burzsoázia reakciós elemeit képviseli. A poszt külön kiemelte, hogy a hercegné Rómában találkozott Steve Bannonnal, és a regensburgi Schloss Emmeram kastélyában több jobboldali politikust fogadott, köztük Orbán Viktort, Samuel Alitót, valamint az AfD vezetőit, Alice Weidelt és Maximilian Kraht. (Magyar Nemzet) Igen, ezek ők: a finánctőke legreakciósabb elemeinek nyílt, terrorisztikus diktatúrája.
belbuda
2025. október 18. 07:58
Tudjuk,Zsozsó,a barátnőd,Mariska már mikor megmondta, hogy Németország már nem is létezik…ahelyett,hogy a magyar sikerekről írnál,például,hogy sikerült központosítani a kórházak WC-papír ellátását…mertünk nagyot álmodni…😉
patikus-3
2025. október 18. 07:48 Szerkesztve
Friedrich Merz ajándékként kapta Zelenszkij bohócot és az ukrajnai proxy háborút. Most van hivatkozási alap a Wehrmacht ujjászervezésére és fölfegyverzésére, a 3-ik Birodalom föltámasztására. Ezért hazudoznak össze-vissza az oroszok Európa elleni fenyegetéséről. Magukat építik belőle. Merz lótuszt fog adni Zelenszkijnek, aki csak a német birodalmiság hasznos idiótája. Volt már ilyen anno. Éppen Ukrajnában, éppen német dominancia alatt. 80 évig kussoltatták a zsidók a németet, de most kitörnek a dermedt hibernáltság állapotából. Ti nem tudjátok, milyen a német, amikor úgy istenigazából német. Ősi, germán faj.
Æðelflæd
2025. október 18. 07:31
Én is ajánlom a végigolvasását, még németesként is volt benne nekem újdonság. Thurn und Taxis vadászkastélyának felgyújtásáról nem is hallottam, pedig naponta ránézek a német hírekre. Szóval nem verték nagy dobra... Bezzeg ha nem a szélsőbal tette volna és nem egy konzervatív lenne a sértett! Elképesztő barbárság, és hátborzongató, hogy mennyire mindennapos.
