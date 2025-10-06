Ft
Üzent Fico, ezt biztosan meghallják Brüsszelben is: Szlovákiát a magyar Gripenek védik, az „európai drónfal nem létezik”

2025. október 06. 08:03

Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap arról beszélt, hogy az F–16-os vadászgépek beérkezéséig Magyarország Gripenjei biztosítják Szlovákia légterének védelmét.

2025. október 06. 08:03
null

A szlovák kormányfő szerint „az európai drónfal nem létezik”, külpolitikájuk célja pedig nem Oroszország legyőzése, hanem az ukrajnai háború mielőbbi lezárása – írta meg az Ukrinform. A lap szerint Fico szavai újabb vitát válthatnak ki a térség biztonságpolitikai helyzetéről, miközben országában még mindig várják az új amerikai harci gépek megérkezését.

Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia számára a béke mielőbbi elérése a legfontosabb külpolitikai cél.

Az Ukrinform beszámolója szerint az STVR szlovák televízió műsorában Robert Fico miniszterelnök ismét leszögezte, hogy nem engedi, hogy országa bármilyen katonai „kalandba” sodródjon Oroszország ellen. A kormányfő megismételte háborúellenes álláspontját, ugyanakkor elismerte, hogy Moszkva a katonai erő alkalmazásával megsérti a nemzetközi jogot. Fico kijelentései megerősítik, hogy a szlovák kormány a béke mielőbbi elérésére törekszik, és igyekszik elkerülni minden olyan lépést, amely közvetlen konfrontációhoz vezethetne Oroszországgal.

Szlovákia külpolitikájának, valamint az általam vezetett szlovák kormánynak sem az a célja, hogy legyőzze az Orosz Föderációt. A célunk az, hogy mielőbb véget vessünk az ukrajnai háborúnak, mert ott szlávok ölik egymást”

– mondta Robert Fico.

A miniszterelnök továbbá arról beszélt, hogy szerinte a háború már véget érhetett volna, ha az Európai Unió ugyanannyi energiát fordított volna a béke megteremtésére, mint amennyit az ukrajnai konfliktus támogatására áldozott. A kormányfő hozzátette, nem tartja Szlovákiát felkészültnek a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetésére, ugyanakkor a Nemzetvédelmi Erők programját jó kompromisszumnak nevezte. Mint mondta, az országnak jelenleg hiányoznak a stratégiai létesítmények – például az atomerőművek – védelmét szolgáló rendszerek. A kormányfő kiemelte azt is, hogy Szlovákiának még további időre van szüksége, mielőtt az F–16-os vadászgép-század teljes harcképességet ér el.

Légterünket továbbra is elsősorban lengyel, cseh és – úgy hiszem – magyar vadászgépek védik, miközben folyamatban van az előkészület arra, hogy a szlovák század átvegye ezeket a légvédelmi feladatokat”

– tette hozzá.

