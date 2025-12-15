Ft
mszp wass albert dull szabolcs lendvai ildikó európai parlament

Érdekes, amikor az MSZP korábbi elnöke arra szavaz, aki bocskaiban Wass Albertet szaval

2025. december 15. 17:33

Tényleg, ezt gondolja Lendvai Ildikó?

2025. december 15. 17:33
Lendvai Ildikó
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Facebook

„Még egyszer utoljára Lendvai Ildikóról

Nyilatkozott az MSZP korábbi elnöke és frakcióvezetője. Azt mondta Dull Szabolcsnak, hogy a Tiszára fog szavazni. Azt is mondta, hogy nem baj, ha nincsenek szakértői, majd lesz a választás után. Majd odaszegődnek.

Én pedig arra gondolok, hogy 4 éve meg Márki-Zay Péterben hitt. Minden idők legnagyobb fideszes kétharmada lett. Valahogy szimpatikusak neki a korábbi fideszesek. Érdekes, amikor az MSZP korábbi elnöke arra szavaz, aki bocskaiban Wass Albertet szaval. Arra, aki szerint Gyurcsány és Orbán ugyanaz. Tényleg, ezt gondolja Lendvai Ildikó? De hát, frakcióvezetője volt, és tőle vette át az MSZP elnökségét. Akkor lett az első fideszes kétharmad. 
Arra szavaz, aki szétveri a fővárosi közgyűlést, aki nem támogatja az orosz szankciókat az Európai Parlamentben? Aki lehallgatta és zsarolta a saját feleségét?

Az nem indok, ha valaki azt mondja, neki van esélye. Annak van esélye, akire szavazol. 

Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami. És néhány liberális közírót olvasva az SZDSZ-é, ami. És ez szomorú. 

De akkor jelzem: a baloldalnak és a szabadelvű közösségnek van hova szavaznia. 106 jelölttel indul a Demokratikus Koalíció. Köztük sok civil, meg a DK emberein kívül volt MSZP-s polgármesterek, korábbi momentumos és párbeszédes politikusok. Demokraták koalíciója, amely erős frakciót alkot majd. 

És nem majd csatlakoznak a szakemberek. Már most is itt vannak. 

Mert a kormányzás nem hazárdjáték. Rendszert pedig azzal váltasz, aki mindig a rendszer ellenfele volt.”

Nyitókép forrása: Mandiner/Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

