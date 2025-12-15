Érdekes, amikor az MSZP korábbi elnöke arra szavaz, aki bocskaiban Wass Albertet szaval

Az nem indok, ha valaki azt mondja, neki van esélye. Annak van esélye, akire szavazol.

Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami. És néhány liberális közírót olvasva az SZDSZ-é, ami. És ez szomorú.

De akkor jelzem: a baloldalnak és a szabadelvű közösségnek van hova szavaznia. 106 jelölttel indul a Demokratikus Koalíció. Köztük sok civil, meg a DK emberein kívül volt MSZP-s polgármesterek, korábbi momentumos és párbeszédes politikusok. Demokraták koalíciója, amely erős frakciót alkot majd.

És nem majd csatlakoznak a szakemberek. Már most is itt vannak.

Mert a kormányzás nem hazárdjáték. Rendszert pedig azzal váltasz, aki mindig a rendszer ellenfele volt.”