Munkahelyi öltöző kialakítása: Milyen szabályok szerint kell kialakítani az öltözőket? (X)

A következő részletes útmutatóban bemutatjuk, milyen esetekben kötelező a munkahelyi öltöző, milyen műszaki és kényelmi követelményeknek kell megfelelnie, és hogyan lehet azt szabályosan felszerelni.
Ha munka- vagy védőruha szükséges a munkavégzéshez, de a dolgozóktól nemi, életkorbeli vagy egészségügyi okok miatt nem várható el, hogy máshol öltözzenek, a cégnek kötelező öltözőt garantálnia.
10 főt meghaladó munkavállalói létszámnál arra is ügyelni kell, hogy külön férfi és női öltöző is rendelkezésre álljon. Közös, eltérő beosztás szerint használható helyiség csak ez alatt működtethető.
A munkavállalók részére a vállalatnak akkor is biztosítani kell olyan zárható helyet, ahol az utcai ruháját tarthatja, ha öltöző kialakítására egyébként nincs szükség.
Az öltözők kialakítása szigorú feltételekhez kötött. Az alábbi főbb pontokat minden munkáltatónak ismernie és alkalmaznia kell:
A munkahelyi öltöző kialakításánál nemcsak a tér elrendezése és a jogszabályok betartása számít, hanem az is, hogy a dolgozók komfortosan és biztonságosan tudják használni a helyiséget.
Az öltöző egyik legfontosabb eleme maga a szekrény, amely a ruhák és személyes tárgyak biztonságos tárolására szolgál. Itt több szempontra is érdemes figyelni:
Mint látjuk, a megfelelő öltözőszekrények biztosítása nem könnyű feladat. Ráadásul olcsónak sem nevezhető, ami egy induló vállalkozás esetében különösen nagy befektetés. A munkahelyi öltözők kialakítása ráadásul sokszor nemcsak anyagi, hanem logisztikai kihívást is jelent a munkáltatók számára.
A Lindström– mint Európa egyik vezető munkaruha-szolgáltatója – erre kínál kényelmes, minden előírásnak megfelelő alternatívát.
A Lindström szekrénybérlési szolgáltatásának lényege, hogy a cég teljes körűen biztosítja az öltözőszekrényeket – beleértve azok szállítását, telepítését, karbantartását és igény szerinti cseréjét. A vállalkozásoknak így nem kell egyszerre nagyobb beruházással szekrényeket vásárolniuk, sem pedig gondoskodniuk azok rendszeres takarításáról, javításáról vagy éppen szagmentesítéséről.
Miért előnyös a Lindström bérszekrény megoldása?
A Lindström szolgáltatása tehát nemcsak egy bútordarabot jelent, hanem komplex megoldást a higiénikus, kényelmes és jogszabályoknak megfelelő öltöztetési rendszerre. Gondoskodjon időben dolgozói kényelméről!
