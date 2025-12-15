Ft
munkahelyi öltöző lindström öltöző szekrény ruha európa

Munkahelyi öltöző kialakítása: Milyen szabályok szerint kell kialakítani az öltözőket? (X)

2025. december 15. 16:19

A következő részletes útmutatóban bemutatjuk, milyen esetekben kötelező a munkahelyi öltöző, milyen műszaki és kényelmi követelményeknek kell megfelelnie, és hogyan lehet azt szabályosan felszerelni.

2025. december 15. 16:19
null

A munkahelyi öltözők kialakítása nem csupán kényelmi kérdés – jogszabály írja elő, mikor és hogyan kell azokat biztosítani. Egy megfelelően felszerelt öltöző nemcsak komfortosabbá, hanem biztonságosabbá és higiénikusabbá is teszi a munkavégzést. A munkahelyi öltözők kialakítása nem csupán kényelmi kérdés - jogszabály írja elő, mikor és hogyan kell azokat biztosítani. Egy megfelelően felszerelt öltöző nemcsak komfortosabbá, hanem biztonságosabbá és higiénikusabbá is teszi a munkavégzést.

A következő részletes útmutatóban bemutatjuk, milyen esetekben kötelező a munkahelyi öltöző, milyen műszaki és kényelmi követelményeknek kell megfelelnie, és hogyan lehet azt szabályosan felszerelni.

Milyen esetekben kötelező a munkahelyi öltöző biztosítása?

Ha munka- vagy védőruha szükséges a munkavégzéshez, de a dolgozóktól nemi, életkorbeli vagy egészségügyi okok miatt nem várható el, hogy máshol öltözzenek, a cégnek kötelező öltözőt garantálnia.

10 főt meghaladó munkavállalói létszámnál arra is ügyelni kell, hogy külön férfi és női öltöző is rendelkezésre álljon. Közös, eltérő beosztás szerint használható helyiség csak ez alatt működtethető.

A munkavállalók részére a vállalatnak akkor is biztosítani kell olyan zárható helyet, ahol az utcai ruháját tarthatja, ha öltöző kialakítására egyébként nincs szükség.

A munkahelyi öltözőre vonatkozó szabályok

Az öltözők kialakítása szigorú feltételekhez kötött. Az alábbi főbb pontokat minden munkáltatónak ismernie és alkalmaznia kell:

  • Könnyű megközelíthetőség: Az öltözőt úgy kell elhelyezni, hogy a dolgozók könnyen elérhessék – lehetőleg a bejárathoz, mosdókhoz és munkaterülethez közel.
  • Megfelelő alapterület: Az öltöző legalább 6 m² legyen, és dolgozónként minimum 0,5 m²-t biztosítson a kényelmes és balesetmentes használathoz.
  • Ülőhely biztosítása: Minden öltözőben kötelező padot vagy széket elhelyezni, hogy a dolgozók biztonságosan és kényelmesen öltözhessenek.
  • Munkaruhák szellőzése: A szekrényeket úgy kell kialakítani, hogy a nedves vagy szennyezett ruhák megfelelően szellőzhessenek és száradhassanak.
  • Külön szekrény az utcai ruháknak: Szennyező vagy veszélyes munkakörnyezetben higiéniai okokból külön, zárható szekrényt kell biztosítani az utcai ruhák számára.
  • Fogasos öltöző kiegészítése: Ruhatári rendszer esetén a dolgozók számára zárható fiókot vagy szekrényt kell garantálni értékeik biztonságos tárolásához.
  • Megfelelő higiéniai besorolás: Az öltözőt a munkakörnyezethez igazodva higiéniai osztályba kell sorolni, és ennek megfelelő takarítási rendet kell alkalmazni.

Hogyan szereljünk fel egy munkahelyi öltözőt?

A munkahelyi öltöző kialakításánál nemcsak a tér elrendezése és a jogszabályok betartása számít, hanem az is, hogy a dolgozók komfortosan és biztonságosan tudják használni a helyiséget.

  • Megfelelő hőmérséklet: Az öltözőben nem lehet 20-21 °C alatti hőmérséklet, mivel a levetkőzés hideg környezetben egészségügyi kockázatot jelent. Termosztát, padlófűtés vagy kompakt fűtőtest javasolt.
  • Tükör, naptár, mágnestábla: A nagyméretű tükör segíti az öltözködést, míg a naptár és a mágnestábla a munkarend és fontos információk közlésére szolgál, elősegítve, hogy az alkalmazottak már a műszak kezdetén tájékozottak legyenek az aznapi feladatokról.
  • Nedves munkakörnyezetben szárítós szekrény: Párás, vizes munkaterületeken elengedhetetlen a munkaruha szárítása. Egy megfelelő berendezéssel nemcsak a penészedés és a kellemetlen szag szüntethető meg, hanem a dolgozói komfort is jelentősen növelhető.
  • Megfelelő világítás és ablakok: A természetes fény javítja a közérzetet és csökkenti a párásodást, mesterséges világítás esetén pedig hideg fényű LED-ek és mozgásérzékelők garantálják a biztonságos és költséghatékony használatot.
  • Tisztaság és fertőtlenítés: Az öltözőt naponta takarítani kell, valamint fertőtlenítő szerek, kézmosók és zárható szemetesek szükségesek a megfelelő higiénia fenntartásához.

Öltözőszekrények kialakítása

Az öltöző egyik legfontosabb eleme maga a szekrény, amely a ruhák és személyes tárgyak biztonságos tárolására szolgál. Itt több szempontra is érdemes figyelni:

  • Zárhatóság: Laborokban, vegyiparban vagy élelmiszeriparban kötelező minden dolgozó számára saját, zárható szekrényt biztosítani, amelyben ruhák és személyes tárgyak is tárolhatók.
  • Egyedi kulcs és főkulcs rendszere: Minden dolgozó saját kulcsot kap, a munkáltatónál pedig főkulcsnak is kell lennie vészhelyzetekre. A kulcsokat nyilvántartásban kell kezelni, pótkulcs biztosítása ajánlott.
  • Külön szekrény a szennyes ruháknak: Erősen szennyező munkakörnyezetben külön, jól szellőző szekrény szükséges a használt munkaruhák számára, rendszeres ürítéssel és mosodai háttérrel.

Egy alternatíva: szekrénybérlés a Lindströmtől

Mint látjuk, a megfelelő öltözőszekrények biztosítása nem könnyű feladat. Ráadásul olcsónak sem nevezhető, ami egy induló vállalkozás esetében különösen nagy befektetés. A munkahelyi öltözők kialakítása ráadásul sokszor nemcsak anyagi, hanem logisztikai kihívást is jelent a munkáltatók számára.

A Lindström– mint Európa egyik vezető munkaruha-szolgáltatója – erre kínál kényelmes, minden előírásnak megfelelő alternatívát.

A Lindström szekrénybérlési szolgáltatásának lényege, hogy a cég teljes körűen biztosítja az öltözőszekrényeket – beleértve azok szállítását, telepítését, karbantartását és igény szerinti cseréjét. A vállalkozásoknak így nem kell egyszerre nagyobb beruházással szekrényeket vásárolniuk, sem pedig gondoskodniuk azok rendszeres takarításáról, javításáról vagy éppen szagmentesítéséről.

Miért előnyös a Lindström bérszekrény megoldása?

  • Higiéniai garancia: A szekrényeket rendszeresen tisztítják és fertőtlenítik, megfelelve az aktuális munkavédelmi és egészségügyi szabályozásoknak.
  • Rugalmas méret- és típusválaszték: Külön szekrény utcai és munkaruháknak, gyűjtődobóval és textil zsákkal, hogy a szennyes ruhák elkülönítése is gördülékennyé váljon.
  • Teljes körű szolgáltatás: A Lindström nemcsak a bérbeadást, de a szervizelést és pótlást is vállalja, így a karbantartási feladatokat teljesen átvállalja a cégtől.
  • Kulcskezelési rugalmasság: Minden dolgozó saját kulcsot kap, a munkáltató pedig főkulccsal rendelkezik a vészhelyzetekre.
  • Tartós kivitel: A bérszekrények kifejezetten ipari használatra készülnek, ellenállnak a nedvességnek, hőmérséklet-ingadozásnak és mechanikai igénybevételnek is.
  • Felármentes: A szekrénybérlés a Lindström munkaruha-szolgáltatásának részét képezi. Így a Lindström nemcsak a munkaruha biztosításával járó logisztikai és jogi terheket veszi át a munkáltatóról, hanem a megfelelő öltözőszekrényeket is saját kezűleg garantálja. Ehhez egyedül egy üres helyiségre van csupán szükség.

A Lindström szolgáltatása tehát nemcsak egy bútordarabot jelent, hanem komplex megoldást a higiénikus, kényelmes és jogszabályoknak megfelelő öltöztetési rendszerre. Gondoskodjon időben dolgozói kényelméről!

Fotó: JOEL SAGET / AFP

