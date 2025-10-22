A miniszter figyelmeztetett: a brüsszeli terv minden pontja ellentétes a magyarok érdekeivel (VIDEÓ)
Elindult az aláírásgyűjtés.
Úgy butázzátok Macront, hogy ő jött rá egyedül Costa tervére.
„Úgy butázzátok Macront, hogy ő jött rá egyedül Costa tervére.
Megfejtette, hogy Costa javaslata nem Orbán vétójogát venné el többségi szavazatokkal, hanem egy egész országét.
És mivel a van_étel-nincs_étel vonal felett van az uniós többség, így őt is kikerülhetik a dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodásoknál.
Uniós szinten zseni ez a fiú. Szerintem már vécére is egyedül jár.”
