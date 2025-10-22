„Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból” – a kormány viszont máris gőzerővel dolgozik a nyugdíjasoknak szánt juttatások bővítésén

Egyes szakértők azt mondják, hogy a gazdaság jelenlegi teljesítménye nem indokolja a 14. havi nyugdíj bevezetését, de mások szerint a pluszjuttatás a fogyasztáson keresztül lendületet ad a gazdaságnak is.