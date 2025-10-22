Ft
10. 22.
szerda
Macron Costa vétójog Orbán Viktor

Uniós szinten zseni ez a fiú, szerintem már vécére is egyedül jár

2025. október 22. 16:06

Úgy butázzátok Macront, hogy ő jött rá egyedül Costa tervére.

2025. október 22. 16:06
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Úgy butázzátok Macront, hogy ő jött rá egyedül Costa tervére. 

Megfejtette, hogy Costa javaslata nem Orbán vétójogát venné el többségi szavazatokkal, hanem egy egész országét. 

És mivel a van_étel-nincs_étel vonal felett van az uniós többség, így őt is kikerülhetik a dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodásoknál.

Uniós szinten zseni ez a fiú. Szerintem már vécére is egyedül jár.”

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

londonbaby
2025. október 22. 16:42
jó jó egyedül jár a wc-re..na de szarni hugyozni még nem tud egyedül !!!!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 22. 16:24
Kinek ugat ez a fészbukkoló propagandista? Ha Macron buta lenne, akkor nem lenne Franciaország elnöke.
Válasz erre
0
2
