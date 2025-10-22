A miniszter figyelmeztetett: a brüsszeli terv minden pontja ellentétes a magyarok érdekeivel (VIDEÓ)

Az ukránok már az időpontot is tudják: így állítanák félre Orbán Viktort az uniós csatlakozás útjából
Úgy módosítaná a szabályokat Brüsszel, hogy semmi és senki ne állhasson Zelenszkij útjába.
Elindult az aláírásgyűjtés.
Gulyás Gergely új, közösségi médiafelületén megjelent videójában magyarázta el, miért érdemes részt vennie a magyaroknak a brüsszeli háborús tervek elleni aláírásgyűjtésben.
„Az elmúlt hetekben Brüsszelben fontos döntések születtek, és ezek ellentétesek Magyarország érdekével. Az első ilyen, hogy fokozni akarják a fegyverszállítást. Amerika abban a pozícióban lesz, hogy fegyvert gyárt, de Európa kell, hogy kifizesse a fegyvereket, amiket Ukrajnának akarnak szállítani” – magyarázta a miniszter.
„Az is egyértelmű, hogy az újjáépítés költségeit is az Egyesült Államok Európára akarja terhelni, vagy legalábbis saját maga ebben nem fog részt venni”. Úgy tűnik, hogy Európa ezeket a költségeket is önként magára vállalja, eközben pedig fel akarják gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását – tette hozzá.
Magyarország érdeke minden pontban ellentétes azzal, amit Brüsszelben terveznek.”
„Ezért fontos, hogy a magyar kormánynak legyen meg az a támogatottsága itthonról is, hogy sikerrel védhesse meg az európai és magyar érdeket, ami az, hogy tartsuk magunkat távol a háborútól, és Európa elsősorban a saját versenyképességére, saját gazdasági növekedésére legyen tekintettel. Az elmúlt három és fél évben egy elhibázott szankciós politika és egy elhibázott hozzáállás a háborúhoz okozza mindazokat a gazdasági nehézségeket, amelyekkel szembesülünk Európában mindenütt” – hangoztatta Gulyás Gergely.
