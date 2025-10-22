A miniszter figyelmeztetett: a brüsszeli terv minden pontja ellentétes a magyarok érdekeivel (VIDEÓ)

„Ezért fontos, hogy a magyar kormánynak legyen meg az a támogatottsága itthonról is, hogy sikerrel védhesse meg az európai és magyar érdeket, ami az, hogy tartsuk magunkat távol a háborútól, és Európa elsősorban a saját versenyképességére, saját gazdasági növekedésére legyen tekintettel. Az elmúlt három és fél évben egy elhibázott szankciós politika és egy elhibázott hozzáállás a háborúhoz okozza mindazokat a gazdasági nehézségeket, amelyekkel szembesülünk Európában mindenütt” – hangoztatta Gulyás Gergely.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila