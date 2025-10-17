Újabb diplomáciai siker: Washingtonban tárgyaltak a magyar-amerikai kettős adóztatási egyezmény mielőbbi helyreállításáról

A magyar és az amerikai fél áttekintette a két gazdaság helyzetét és megállapodott abban, hogy szakértői szinten megkezdik a közös munkát a 2022 júliusában felmondott magyar amerikai kettős adóztatási egyezmény mielőbbi helyreállításáért.

Pénteken Kenneth Kies, az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma adópolitikáért felelős államtitkára hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát.

A megbeszélésen a felek áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét és kijelölték a bilaterális kapcsolatok erősítésének lehetséges területeit. Ennek keretében részletes egyeztetés zajlott a magyar amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról, majd abban állapodtak meg, hogy szakértői szinten elindul a közös munka a mielőbbi megoldás érdekében.

Az Egyesült Államok Magyarország egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere és a szolgáltatások külkereskedelmében kiemelt szereplő, továbbá hazánk harmadik legnagyobb befektetője. A Magyarországon működő amerikai vállalatok jelentős hozzájárulást adnak a GDP-hez és mintegy 20 ezer magyar család megélhetését biztosítják.

Lóga Máté a tárgyalást követően hangsúlyozta, hogy