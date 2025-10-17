Újabb diplomáciai siker: Washingtonban tárgyaltak a magyar-amerikai kettős adóztatási egyezmény mielőbbi helyreállításáról

Minden királyi titulusáról lemondott András herceg
III. Károly öccse a király jóváhagyásával feladja a yorki hercegi címet és a Térdszalagrend-tagságot, a jövőben nem használ királyi titulusokat.
Magyarország és az USA szakértői megkezdik a munkát az adóegyezmény gyors visszaállításáért.
A magyar és az amerikai fél áttekintette a két gazdaság helyzetét és megállapodott abban, hogy szakértői szinten megkezdik a közös munkát a 2022 júliusában felmondott magyar amerikai kettős adóztatási egyezmény mielőbbi helyreállításáért.
Pénteken Kenneth Kies, az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma adópolitikáért felelős államtitkára hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát.
A megbeszélésen a felek áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét és kijelölték a bilaterális kapcsolatok erősítésének lehetséges területeit. Ennek keretében részletes egyeztetés zajlott a magyar amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról, majd abban állapodtak meg, hogy szakértői szinten elindul a közös munka a mielőbbi megoldás érdekében.
Az Egyesült Államok Magyarország egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere és a szolgáltatások külkereskedelmében kiemelt szereplő, továbbá hazánk harmadik legnagyobb befektetője. A Magyarországon működő amerikai vállalatok jelentős hozzájárulást adnak a GDP-hez és mintegy 20 ezer magyar család megélhetését biztosítják.
Lóga Máté a tárgyalást követően hangsúlyozta, hogy
a magyar gazdaság stabil alapokon nyugszik és Magyarország Európa egyik legnyitottabb gazdasága, amely tartósan élvezi a nemzetközi, így az amerikai befektetők bizalmát.
Kiemelte, hogy a második Trump adminisztráció hivatalba lépése óta a magyar amerikai kétoldalú kapcsolatok minden korábbinál magasabb szinten állnak. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország három éve következetesen a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett áll, ezért nem véletlen, hogy Budapest ad otthont a következő Trump és Putyin közötti találkozónak. A Budapest Airport igazgatóságának elnökeként arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 májusától ismét közvetlen légijáratok erősítik a két ország gazdasági és turisztikai együttműködését.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
***
