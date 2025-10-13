Tarol a videó, lenyűgözte a románokat Orbán Viktor: „A legnagyobb politikai vezető Európában”

„Nem megyünk mi innen el” – most már 4,5 millióan tudják (VIDEÓ)
Mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi a hétvégén. A miniszterelnök videója tarolt a közösségi médiában.
„Nem megyünk mi innen el” – a román kommentelők is reagáltak Orbán Viktor kolozsvári videójára.
Orbán Viktor miniszterelnök kolozsvári látogatása nemcsak Magyarországon, hanem Romániában is komoly visszhangot váltott ki. A közösségi médiát letaroló videó, amelyben a miniszterelnök a Rhédey kávézóban énekli a „Nem megyünk mi innen el” című dalt, már több mint 5 milliós nézettségnél jár, és a román sajtó is felkapta a témát.
A román Facebook-felhasználók között pedig megindult a kommentcunami: volt, aki félreértette a dal jelentését, mások viszont pontosan tudták, miről van szó.
Egy felhasználó így háborodott fel: „Mi vagyunk a bolondok, hogy megengedjük Orbánnak, Magyarország miniszterelnökének, hogy Romániába jöjjön és provokáljon minket ezzel a dallal!”
Mások azonban rögtön helyretették a félreértéseket:
„Akik butaságokat kommentelnek, valószínűleg nem tudják, hogy mi, magyarok minden buli végén elénekeljük ezt a vicces dalt. Semmi köze ahhoz, amit a beteg elmék bele akarnak magyarázni!”
Egy vegyes lakosságú erdélyi faluból származó kommentelő részletesen is elmagyarázta: „Egy olyan faluban születtem, ahol fele román, fele magyar élt. Ezt a dalt románok és magyarok is éneklik! A dallam román eredetű, és gyerekkoromban a vegyes mulatságokon mindig felhangzott. A szöveg arról szól, hogy folytatni akarjuk a bulit, nem politikáról! Románok és magyarok jól megvagyunk együtt, ne keressünk problémát ott, ahol nincs.”
Sokan humorral reagáltak: „Valaki mondja meg Orbánnak, hogy nálunk pénzt is szokás dobni a zenészeknek!” – nevetett egy másik hozzászóló.
Volt, aki a hangulatot méltatta:
„Ez az a pillanat a magyar lagzikban, amikor semmit sem értek, mert csak a férjem magyar, de a férfiak a pálinkától jókedvűek, én meg fülig érő szájjal nevetek. Joguk van szórakozni, és Orbán nagyon szimpatikus!”
Mások egyszerűen csak örültek a látottaknak: „Semmi különös, néhány férfi, aki jól érzi magát. Ez azt jelenti, hogy szeretik az életet – bravo!”
Akadtak, akik politikai üzenetet is láttak benne:
„Gratulálok, Orbán úr, ön igazi hazafi, és nem feledkezik meg azokról sem, akik külföldre kényszerültek. A román politikusok csak választásokkor emlékeznek a diaszpórára.”
Más pedig így fogalmazott: „Bravo neki, jól mulatott. Inkább így, minthogy zsebkendővel törölgesd az orrod, és az egész világ rajtad nevessen. A ‘hazát eladta’ típusú vádak meg elavultak – az országot már régen eladták a franciáknak.”
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi a hétvégén. A miniszterelnök videója tarolt a közösségi médiában.
A legtöbben azonban egyszerűen tiszteletüket fejezték ki:
„Nagyon jól tette, tisztelet ezért az emberért. Sokan szeretnének az ő szintjén lenni, de meg sem közelítik. Még egyszer: tisztelet neki!”
Más hozzászóló még keményebben fogalmazott:
„Ez igen, ilyen egy miniszterelnök, nem olyan, mint a miénk – és a mi elnökünk is szégyen az országra!”
Egy rövid, de határozott komment pedig mindent elmondott:
„A legerősebb miniszterelnök. Bravo!”
És végül: „A legnagyobb politikai vezető Európában.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala