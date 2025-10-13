Ft
10. 13.
hétfő
Tarol a videó, lenyűgözte a románokat Orbán Viktor: „A legnagyobb politikai vezető Európában”

2025. október 13. 09:22

„Nem megyünk mi innen el” – a román kommentelők is reagáltak Orbán Viktor kolozsvári videójára.

2025. október 13. 09:22
null

Orbán Viktor miniszterelnök kolozsvári látogatása nemcsak Magyarországon, hanem Romániában is komoly visszhangot váltott ki. A közösségi médiát letaroló videó, amelyben a miniszterelnök a Rhédey kávézóban énekli a „Nem megyünk mi innen el” című dalt, már több mint 5 milliós nézettségnél jár, és a román sajtó is felkapta a témát.

A román Facebook-felhasználók között pedig megindult a kommentcunami: volt, aki félreértette a dal jelentését, mások viszont pontosan tudták, miről van szó.

Egy felhasználó így háborodott fel: „Mi vagyunk a bolondok, hogy megengedjük Orbánnak, Magyarország miniszterelnökének, hogy Romániába jöjjön és provokáljon minket ezzel a dallal!”

Mások azonban rögtön helyretették a félreértéseket:

„Akik butaságokat kommentelnek, valószínűleg nem tudják, hogy mi, magyarok minden buli végén elénekeljük ezt a vicces dalt. Semmi köze ahhoz, amit a beteg elmék bele akarnak magyarázni!” 

Egy vegyes lakosságú erdélyi faluból származó kommentelő részletesen is elmagyarázta: „Egy olyan faluban születtem, ahol fele román, fele magyar élt. Ezt a dalt románok és magyarok is éneklik! A dallam román eredetű, és gyerekkoromban a vegyes mulatságokon mindig felhangzott. A szöveg arról szól, hogy folytatni akarjuk a bulit, nem politikáról! Románok és magyarok jól megvagyunk együtt, ne keressünk problémát ott, ahol nincs.”

Sokan humorral reagáltak: „Valaki mondja meg Orbánnak, hogy nálunk pénzt is szokás dobni a zenészeknek!” – nevetett egy másik hozzászóló.

Volt, aki a hangulatot méltatta:

 „Ez az a pillanat a magyar lagzikban, amikor semmit sem értek, mert csak a férjem magyar, de a férfiak a pálinkától jókedvűek, én meg fülig érő szájjal nevetek. Joguk van szórakozni, és Orbán nagyon szimpatikus!”

Mások egyszerűen csak örültek a látottaknak: „Semmi különös, néhány férfi, aki jól érzi magát. Ez azt jelenti, hogy szeretik az életet – bravo!”

Akadtak, akik politikai üzenetet is láttak benne: 

„Gratulálok, Orbán úr, ön igazi hazafi, és nem feledkezik meg azokról sem, akik külföldre kényszerültek. A román politikusok csak választásokkor emlékeznek a diaszpórára.”

Más pedig így fogalmazott: „Bravo neki, jól mulatott. Inkább így, minthogy zsebkendővel törölgesd az orrod, és az egész világ rajtad nevessen. A ‘hazát eladta’ típusú vádak meg elavultak – az országot már régen eladták a franciáknak.”

A legtöbben azonban egyszerűen tiszteletüket fejezték ki:

„Nagyon jól tette, tisztelet ezért az emberért. Sokan szeretnének az ő szintjén lenni, de meg sem közelítik. Még egyszer: tisztelet neki!”

Más hozzászóló még keményebben fogalmazott: 

„Ez igen, ilyen egy miniszterelnök, nem olyan, mint a miénk – és a mi elnökünk is szégyen az országra!”

Egy rövid, de határozott komment pedig mindent elmondott:

 „A legerősebb miniszterelnök. Bravo!”

És végül: „A legnagyobb politikai vezető Európában.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

gyozoporgorugasa
2025. október 13. 12:57
A legnagyobb politikai vezető Európában”" Az a baj a mandiner olvasóin kívűl ezt senki sem tudja.😂😂🤣🤣👌✌👍
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. október 13. 12:53
A csüngőhasú mindent is bevet... Hiába,bukni fog....😉 Hajrá,Tisza,hajrá,Magyarország! 🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️
Válasz erre
1
0
Skulo
2025. október 13. 12:49
"A Tisza pàrt 21 kutató intèzet vizsgàlata alapjãn vezet" Ahànyan vannak annyi intèzet.
Válasz erre
0
0
hakapeszim
•••
2025. október 13. 12:24 Szerkesztve
Elolvastam sok kommentet, a többség támogató volt. Akadt tán egy - két vér - román, aki mocskolódott. Egyébként az a tapasztalatom, hogy sokuk, - a vadrománoknak - részben, egészben magyar származásúak, sokszor árulkodó a nevük. Több ilyet ismerek. Volt egy kollégám, full székely fizimiska, magyar név, segítőkész, jó kolléga, de történelemről, román - magyar relációról nem lehet vele beszélni. Dolgozott az USA - ban, érdekes az angolja, tud mindent, de az igéket kizárólag jelen időben tudja használni. Magyarul meg nem szólalna. Másik, hasonló csávó, dumálunk a parkolóban, angolul, a román kollégája megy el mellettünk, odaszól románul (valamit azért értek románul), miért nem magyarul beszélsz a kollégával? Tudsz te magyarul! Ungur, Suciu, Cozma, Fechete stb. Tisztelet a kivételnek, de sokuk úgy kompenzál, hogy románabb a románnál. Ismerek sok full románt, ha bizonyos kérdéseket nem feszeget az ember, tök jól ki lehet velük jönni, iszogatni stb. Szerbekkel, ukránokkal is hasonló.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!