Tarol a videó, lenyűgözte a románokat Orbán Viktor: „A legnagyobb politikai vezető Európában”

Egy vegyes lakosságú erdélyi faluból származó kommentelő részletesen is elmagyarázta: „Egy olyan faluban születtem, ahol fele román, fele magyar élt. Ezt a dalt románok és magyarok is éneklik! A dallam román eredetű, és gyerekkoromban a vegyes mulatságokon mindig felhangzott. A szöveg arról szól, hogy folytatni akarjuk a bulit, nem politikáról! Románok és magyarok jól megvagyunk együtt, ne keressünk problémát ott, ahol nincs.”

Sokan humorral reagáltak: „Valaki mondja meg Orbánnak, hogy nálunk pénzt is szokás dobni a zenészeknek!” – nevetett egy másik hozzászóló.

Volt, aki a hangulatot méltatta:

„Ez az a pillanat a magyar lagzikban, amikor semmit sem értek, mert csak a férjem magyar, de a férfiak a pálinkától jókedvűek, én meg fülig érő szájjal nevetek. Joguk van szórakozni, és Orbán nagyon szimpatikus!”

Mások egyszerűen csak örültek a látottaknak: „Semmi különös, néhány férfi, aki jól érzi magát. Ez azt jelenti, hogy szeretik az életet – bravo!”