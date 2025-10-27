Segélykiáltás érkezett Belgiumból: az ország egyre inkább „narkóállammá” válik

Kész paródia: bejelentette az EU a vámháború új lépését, el sem hisszük, hogy mit vámoltak meg
Az EU piacán ezeknek a termékeknek az éves forgalma mintegy 500 millió euróra tehető.
A szervezett bűnözés gyökerei pedig már mélyen behatoltak az állam szöveteibe.
Egy névtelenül írt, de hivatalosan közzétett levélben figyelmeztetett egy antwerpeni vizsgálóbíró:
Belgium egyre inkább egy „narkó-állammá” válik, ahol a szervezett bűnözés gyökerei már mélyen behatoltak az állam szöveteibe.
A Politico szerint a kábítószer-kereskedelem nem csupán rendészeti kérdés többé, hanem rendszerszintű fenyegetés, amely aláássa a jogállamot, és párhuzamos hatalmi struktúrákat teremt a rendőrséggel és az igazságszolgáltatással szemben.
Maffiaszerű hálózatok nőttek ki, amelyek kihívást intéznek nemcsak a rendvédelem, hanem az igazságszolgáltatás ellen is”
– írta a bíró, aki szerint az ország „lassan, de biztosan” halad a „narkóállam” irányába.
Belgium ma az egyik fő kapuja a Latin-Amerikából érkező kábítószereknek:
az antwerpeni kikötő az európai drogkereskedelem legforgalmasabb pontja, ahonnan a szállítmányok az egész kontinensre szétterjednek.
Brüsszelben idén több mint 60 droghoz köthető lövöldözés történt, ebből 20 csak a nyáron.
A belügyminiszter már a hadsereg bevetését fontolgatja az utcákon,
és 2027-től a főváros hat rendőrkapitányságát is egyesítik, hogy hatékonyabban lépjenek fel az erőszakhullám ellen.
A bíró szerint azonban a probléma mélyebb: a drogkereskedelem mögött pénzmosási hálózatok, korrupció és politikai befolyás húzódik meg, amelyek felhajtják az ingatlanárakat és aláássák az intézmények működését.
A levél egyik legmegdöbbentőbb része, hogy
a bíró szerint a korrupció már a belga állam legfelsőbb szintjeire is beszivárgott.
A vizsgálatok során letartóztattak kikötői dolgozókat, vámtiszteket, rendőröket, önkormányzati alkalmazottakat, sőt, még az igazságszolgáltatás munkatársai között is akadtak érintettek.
A bíró szerint a bűnözés digitalizálódott:
„Ma már egy házi robbantást, fegyveres támadást vagy emberrablást Snapchaten is meg lehet rendelni – nem kell hozzá sötét web.”
Belgium tehát egyre mélyebbre süllyed a droghálózatok árnyékában, miközben az állam egyre nehezebben tudja fenntartani a rendet és a biztonságot.
