korrupció Brüsszel kábítószer Belgium drogkereskedelem

Segélykiáltás érkezett Belgiumból: az ország egyre inkább „narkóállammá” válik

2025. október 27. 13:38

A szervezett bűnözés gyökerei pedig már mélyen behatoltak az állam szöveteibe.

2025. október 27. 13:38
null

Egy névtelenül írt, de hivatalosan közzétett levélben figyelmeztetett egy antwerpeni vizsgálóbíró: 

Belgium egyre inkább egy „narkó-állammá” válik, ahol a szervezett bűnözés gyökerei már mélyen behatoltak az állam szöveteibe. 

A Politico szerint a kábítószer-kereskedelem nem csupán rendészeti kérdés többé, hanem rendszerszintű fenyegetés, amely aláássa a jogállamot, és párhuzamos hatalmi struktúrákat teremt a rendőrséggel és az igazságszolgáltatással szemben. 

Maffiaszerű hálózatok nőttek ki, amelyek kihívást intéznek nemcsak a rendvédelem, hanem az igazságszolgáltatás ellen is”

 – írta a bíró, aki szerint az ország „lassan, de biztosan” halad a „narkóállam” irányába.

Belgium ma az egyik fő kapuja a Latin-Amerikából érkező kábítószereknek:

az antwerpeni kikötő az európai drogkereskedelem legforgalmasabb pontja, ahonnan a szállítmányok az egész kontinensre szétterjednek. 

Brüsszelben idén több mint 60 droghoz köthető lövöldözés történt, ebből 20 csak a nyáron. 

A belügyminiszter már a hadsereg bevetését fontolgatja az utcákon, 

és 2027-től a főváros hat rendőrkapitányságát is egyesítik, hogy hatékonyabban lépjenek fel az erőszakhullám ellen. 

A bíró szerint azonban a probléma mélyebb: a drogkereskedelem mögött pénzmosási hálózatok, korrupció és politikai befolyás húzódik meg, amelyek felhajtják az ingatlanárakat és aláássák az intézmények működését.

A levél egyik legmegdöbbentőbb része, hogy 

a bíró szerint a korrupció már a belga állam legfelsőbb szintjeire is beszivárgott. 

A vizsgálatok során letartóztattak kikötői dolgozókat, vámtiszteket, rendőröket, önkormányzati alkalmazottakat, sőt, még az igazságszolgáltatás munkatársai között is akadtak érintettek. 

A bíró szerint a bűnözés digitalizálódott: 

„Ma már egy házi robbantást, fegyveres támadást vagy emberrablást Snapchaten is meg lehet rendelni – nem kell hozzá sötét web.” 

Belgium tehát egyre mélyebbre süllyed a droghálózatok árnyékában, miközben az állam egyre nehezebben tudja fenntartani a rendet és a biztonságot.

Nyitókép: JONAS ROOSENS / AFP

