Segélykiáltás érkezett Belgiumból: az ország egyre inkább „narkóállammá” válik

és 2027-től a főváros hat rendőrkapitányságát is egyesítik, hogy hatékonyabban lépjenek fel az erőszakhullám ellen.

A bíró szerint azonban a probléma mélyebb: a drogkereskedelem mögött pénzmosási hálózatok, korrupció és politikai befolyás húzódik meg, amelyek felhajtják az ingatlanárakat és aláássák az intézmények működését.

A levél egyik legmegdöbbentőbb része, hogy

a bíró szerint a korrupció már a belga állam legfelsőbb szintjeire is beszivárgott.

A vizsgálatok során letartóztattak kikötői dolgozókat, vámtiszteket, rendőröket, önkormányzati alkalmazottakat, sőt, még az igazságszolgáltatás munkatársai között is akadtak érintettek.