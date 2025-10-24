Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fejnélküli horgonycsavar csavar vámháború európai bizottság

Kész paródia: bejelentette az EU a vámháború új lépését, el sem hisszük, hogy mit vámoltak meg

2025. október 24. 16:27

Az EU piacán ezeknek a termékeknek az éves forgalma mintegy 500 millió euróra tehető.

2025. október 24. 16:27
null

Az európai acél- és fémipar egyre erősebben küzd a kínai import okozta piaci nyomással, és most újabb termékkör került célkeresztbe: a fejnélküli csavarok – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Az Európai Bizottság dömpingellenes intézkedéseket vezetett be a Kínából importált fejnélküli csavarokra, miután vizsgálata tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat tárt fel. 

A most meghatározott végleges vámok mértéke 54,7 és 72,3 százalék között mozog.

A döntés célja, hogy helyreállítsa a tisztességes versenyt az uniós piacon a kínai import és az Európában gyártott termékek között. A fejnélküli csavarok – más néven menetes rudak, horgonycsavarok és U-csavarok – kulcsszerepet töltenek be több iparágban, például az autóiparban, a megújulóenergia-szektorban, a háztartási gépek, a mezőgazdasági gépek és az építőipari szerkezetek gyártásában.

Az EU piacán ezeknek a termékeknek az éves forgalma mintegy 500 millió euróra tehető. Az uniós gyártók főként Belgiumban, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban és Lengyelországban működnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A Bizottság szerint a dömpingellenes vámok bevezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai gyártók versenyképes feltételek mellett működhessenek, és a kínai import ne torzítsa tovább a piacot.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

***

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2025. október 24. 17:27
Pedig világos, Brüsszel nem akar magának konkurrenciát. Következő tétel a menet nélküli csavar, mert a menet egyre jobban szorít
Válasz erre
0
0
templar62
•••
2025. október 24. 17:23 Szerkesztve
Amerika , egy őránézve ártalmatlan Európát akar kikülddeni a keleti frontra .
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. október 24. 17:15
Bezzeg majd az ukrán náci csavarok...azok micsoda mennyiségű jogállamiságot tartalmaznak!
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. október 24. 17:09
Az a tragédia hogy az eu politikusai szaladgálnak mint a fej nélküli csirke...😶
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!