Kész paródia: bejelentette az EU a vámháború új lépését, el sem hisszük, hogy mit vámoltak meg

Az európai acél- és fémipar egyre erősebben küzd a kínai import okozta piaci nyomással, és most újabb termékkör került célkeresztbe: a fejnélküli csavarok – olvasható az Európai Bizottság közleményében.
Az Európai Bizottság dömpingellenes intézkedéseket vezetett be a Kínából importált fejnélküli csavarokra, miután vizsgálata tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat tárt fel.
A most meghatározott végleges vámok mértéke 54,7 és 72,3 százalék között mozog.
A döntés célja, hogy helyreállítsa a tisztességes versenyt az uniós piacon a kínai import és az Európában gyártott termékek között. A fejnélküli csavarok – más néven menetes rudak, horgonycsavarok és U-csavarok – kulcsszerepet töltenek be több iparágban, például az autóiparban, a megújulóenergia-szektorban, a háztartási gépek, a mezőgazdasági gépek és az építőipari szerkezetek gyártásában.
Az EU piacán ezeknek a termékeknek az éves forgalma mintegy 500 millió euróra tehető. Az uniós gyártók főként Belgiumban, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban és Lengyelországban működnek.
A Bizottság szerint a dömpingellenes vámok bevezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai gyártók versenyképes feltételek mellett működhessenek, és a kínai import ne torzítsa tovább a piacot.
