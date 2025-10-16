Korai volt Zelenszkij öröme: Ukrajna megkapja Belgium F-16-osait, azonban van egy kis bökkenő

Belgium védelmi minisztere, Theo Francken megerősítette, hogy Ukrajna megkapja az összes, korábban ígért F–16-os vadászgépet.

A repülőgépek átadása azonban csak a pilóták kiképzését és a szükséges technikai előkészületek lezárását követően történhet meg

– erről a belga miniszter a NATO brüsszeli központjában beszélt újságíróknak, a 24 Kanal tudósítása szerint.

A miniszter elmondta, hogy az F–16-osok már előkészítés alatt állnak, de azonnali bevetésre még nem alkalmasak.

„Az F–16-osok valóban eljutnak Ukrajnába, de még nem erősítettük meg, hogy készek a használatra. A pilóták kiképzése hónapokat vesz igénybe, így az, hogy a gépek megérkeznek Belgiumba, nem jelenti azt, hogy azonnal tovább is mennek” – fogalmazott Francken.