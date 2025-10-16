Ft
10. 16.
csütörtök
vadászgépek Ukrajna F – 16-osok Belgium NATO orosz-ukrán háború

Korai volt Zelenszkij öröme: Ukrajna megkapja Belgium F-16-osait, azonban van egy kis bökkenő

2025. október 16. 10:26

Belgium továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, de az F–16-osok átadása körül még van néhány nyitott kérdés.

2025. október 16. 10:26
null

Belgium védelmi minisztere, Theo Francken megerősítette, hogy Ukrajna megkapja az összes, korábban ígért F–16-os vadászgépet.

A repülőgépek átadása azonban csak a pilóták kiképzését és a szükséges technikai előkészületek lezárását követően történhet meg

– erről a belga miniszter a NATO brüsszeli központjában beszélt újságíróknak, a 24 Kanal tudósítása szerint.

A miniszter elmondta, hogy az F–16-osok már előkészítés alatt állnak, de azonnali bevetésre még nem alkalmasak.

„Az F–16-osok valóban eljutnak Ukrajnába, de még nem erősítettük meg, hogy készek a használatra. A pilóták kiképzése hónapokat vesz igénybe, így az, hogy a gépek megérkeznek Belgiumba, nem jelenti azt, hogy azonnal tovább is mennek” – fogalmazott Francken.

Belgium az elmúlt években több európai partnerországgal együtt vállalta, hogy vadászgépekkel támogatja Ukrajnát az oroszokkal vívott háborúban. Dánia, Hollandia és Norvégia már átadta saját F–16-osainak egy részét, míg Belgium 30 repülőgép szállítását ígérte 2028-ig.

A szállítás eddig azért késett, mert az ország új F–35-ös típusú repülőgépeket állít szolgálatba, amelyek fokozatosan váltják le a régi F–16-osokat. Október 13-án Brüsszel megkapta az első négy F–35-öst a tervezett 34-ből – ez a folyamat eredetileg már 2023 végén el kellett volna kezdődjön.

Az F–35-ösök beérkezése lehetővé teszi, hogy Belgium a kétoldalú biztonsági megállapodás keretében átadja Ukrajnának az F–16-os flottáját.

Nyitókép: ALAIN JOCARD / AFP

***

logoff-mihaly
2025. október 16. 13:03
A ZUSA meg kiadás helyett bevételt realizál. Így néz ki a sokeszű EU.
chief Bromden
2025. október 16. 12:25
Na, már elfogytak a kiképzett ukrán agyaggalambok? Az eddig átadott F-16-kal együtt?
cutcopy
2025. október 16. 11:53
"azonnali bevetésre még nem alkalmasak." Már csak a szárnycsere, hajtóműcsere és a vezérműcsere hiányzik..
