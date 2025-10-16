Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lavrov orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump

Tele lett Oroszország hócipője Trumppal: be nem tartott ígéreteket kért számon Moszkva

2025. október 16. 10:05

Válaszokat várnak.

2025. október 16. 10:05
null

Oroszország megkérte az Egyesült Államokat, hogy kommentálja az Ukrajnának nyújtott hírszerzési információk kérdését – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter szerdán a Kommerszant című orosz napilapnak adott interjújában.

Lavrov arra a reagált, hogy a Financial Times című brit napilap múlt héten megírta: az Egyesült Államok már több hónapja hírszerzési értesülések átadásával segíti az ukrán fegyveres erőket az orosz energetikai létesítmények támadásában.

Ezt is ajánljuk a témában

Sok mindent írnak, és messze nem minden ilyen »harangkongás« igazolódik be. De természetesen felfigyeltünk erre. Megbíztam munkatársaimat, hogy kérjék meg az amerikaiakat, hogy kommentálják a Financial Timesnak ezt a közlését

– nyilatkozott az orosz diplomácia vezetője. Hozzátette, hogy az amerikai fél még nem válaszolt a felkérésére.

Lavrov hangsúlyozta, hogy Ukrajna Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel való esetleges ellátása hatalmas kárt okozna az orosz-amerikai kapcsolatok normalizálása kilátásainak.

Nem kértünk találkozót, hogy meggyőzzük az amerikai kormányt arról, hogy ez nagyon veszélyes lépés. Abból indulunk ki, hogy ott okos és tapasztalt emberek ülnek, akik maguk is tökéletesen értik a helyzetet, mivel ez teljesen más síkra terelné a helyzetet. A hozzáértők közül senki sem tagadja, hogy ezeket a rendszereket csak a gyártó ország katonái tudják irányítani

– mondta.

Lavrov hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatai a Tomahawkok szállításáról semmilyen módon nem érintik azt, amit Vlagyimir Putyinnal Alaszkában megbeszélt. A tárcavezető szerint az orosz elnök Anchorage-be vitte a választ Steve Witkoff különmegbízott javaslataira, amelyek tükrözték az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megértését és azok megszüntetésére irányultak.

Mint fogalmazott, Trump másik különmegbízottja, Keith Kellogg éppen ellenkezőleg, az ukrán válság „eltömítésére” és elmélyítésére buzdít.

Közölte, hogy Oroszország várja Ukrajna reakcióját a kétoldalú isztambuli folyamat korszerűsítésére vonatkozó javaslataira. Emlékeztetett: Kijev a tárgyalásokkal kapcsolatban kifogásolta, hogy a szerinte alacsony rangú orosz tárgyalóknak nincs megfelelő hatáskörük, és csak humanitárius kérdésekkel foglalkoznak.

„Erre reagálva, és figyelembe véve aggodalmaikat, először is javasoltuk, hogy először is jelentősen emeljük meg a delegációvezetők szintjét. Másodszor, hogy a vezetésük alatt három csoport működjön – nemcsak egy humanitárius, amely mindenképp fontos ügyekkel foglalkozik, hanem egy katonai és egy politikai is. Vagyis a jószándékunk szellemében reagáltunk az ukrán tárgyalófelek sajátos kritikájára. Válaszul olyan intézkedéseket javasoltunk számukra, amelyeknek ezt a bírálatot figyelembe véve valamilyen javulást kellene hozniuk a tárgyalási folyamatba” – hangoztatta.

Lavrov kitért az orosz-amerikai Új START szerződés ügyére is. Elmondta, Moszkva arra számít, hogy Washington válaszol a stratégiai támadó fegyverekről szóló megállapodás betartásának folytatására vonatkozó javaslatára, mielőtt az lejárna.

„Pozitívumot látnak ebben. Valószínűleg nem fedik fel előttünk teljesen, milyen elemzést végeztek el. Átsejlik az aggodalmuk a kiszivárogtatások formájában, amelyek szerint most egy évre »leállnak« az oroszokkal, de közben Kína »sosem látott ütemben« növeli arzenálját. És akkor, mondják, olyan helyzetbe kerülhetnek, amikor Kína és Oroszország sokkal többel rendelkezik majd, mint ők” – mondta Szergej Lavrov.

Az orosz elnök szeptember 22-én bejelentette, hogy Oroszország kész betartani az Új START szerződés szerinti korlátozásokat. Hangsúlyozta, hogy ez csak akkor hoz eredményt, ha az Egyesült Államok viszonozza a gesztust. Ebben az esetben a szerződés rendelkezései a 2026. február 5-én esedékes lejárta után egy évig érvényben maradhatnának.

(MTI)

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
megabo
2025. október 16. 10:48
Lavrov. Petikét ő tűntette ki a "Szovjetúnió barátja" plecsnivel.
Válasz erre
0
0
Locomotive
2025. október 16. 10:44
Trump alatt sem lesz béke - bár nyilván nem az ő dolga -, a republikánusok hagyományosan jobban gyűlölik az oroszokat, mint bárki más a hidegháború óta.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. október 16. 10:14 Szerkesztve
Na, akkor ez érdekes szitu. Steve Witkoff és Keith Kellogg különmegbízottak vagy a jó és rossz zsarut játsszák, vagy Witkoff tényeg Trump embere, Kellogg meg a pénzmaffia téglája. Tekintettel arra, hogy minden előzetes egyeztetés nélkül Trump behúzta a kocsijába Putyint külön egyeztetésre, nem tudom kizárni az utóbbi variációt sem. Lavrov öreg róka, neki nehéz lesz újat mutatni. Lehet, hogy ezzel a nyilatkozatával éppen kitörte Kellogg nyakát. Meglátjuk mit lép Trump. Ha nem lesz változtatás, az első állítás a nyerő, ha lesz személyi változás, vagy háttérbe tolják Kelloggot, akkor a második állítás lesz a nyerő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!