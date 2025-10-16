Tele lett Oroszország hócipője Trumppal: be nem tartott ígéreteket kért számon Moszkva

Közölte, hogy Oroszország várja Ukrajna reakcióját a kétoldalú isztambuli folyamat korszerűsítésére vonatkozó javaslataira. Emlékeztetett: Kijev a tárgyalásokkal kapcsolatban kifogásolta, hogy a szerinte alacsony rangú orosz tárgyalóknak nincs megfelelő hatáskörük, és csak humanitárius kérdésekkel foglalkoznak.

„Erre reagálva, és figyelembe véve aggodalmaikat, először is javasoltuk, hogy először is jelentősen emeljük meg a delegációvezetők szintjét. Másodszor, hogy a vezetésük alatt három csoport működjön – nemcsak egy humanitárius, amely mindenképp fontos ügyekkel foglalkozik, hanem egy katonai és egy politikai is. Vagyis a jószándékunk szellemében reagáltunk az ukrán tárgyalófelek sajátos kritikájára. Válaszul olyan intézkedéseket javasoltunk számukra, amelyeknek ezt a bírálatot figyelembe véve valamilyen javulást kellene hozniuk a tárgyalási folyamatba” – hangoztatta.

Lavrov kitért az orosz-amerikai Új START szerződés ügyére is. Elmondta, Moszkva arra számít, hogy Washington válaszol a stratégiai támadó fegyverekről szóló megállapodás betartásának folytatására vonatkozó javaslatára, mielőtt az lejárna.

„Pozitívumot látnak ebben. Valószínűleg nem fedik fel előttünk teljesen, milyen elemzést végeztek el. Átsejlik az aggodalmuk a kiszivárogtatások formájában, amelyek szerint most egy évre »leállnak« az oroszokkal, de közben Kína »sosem látott ütemben« növeli arzenálját. És akkor, mondják, olyan helyzetbe kerülhetnek, amikor Kína és Oroszország sokkal többel rendelkezik majd, mint ők” – mondta Szergej Lavrov.

Az orosz elnök szeptember 22-én bejelentette, hogy Oroszország kész betartani az Új START szerződés szerinti korlátozásokat. Hangsúlyozta, hogy ez csak akkor hoz eredményt, ha az Egyesült Államok viszonozza a gesztust. Ebben az esetben a szerződés rendelkezései a 2026. február 5-én esedékes lejárta után egy évig érvényben maradhatnának.