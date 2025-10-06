Rácz András beismerte: Ukrajna nem lesz EU-tag – akkor most Von der Leyen hazudott?

Rácz András újra a kárpátaljai magyarok ellen fordult – Ukrajnát mentegeti a szakértő
Ritka pillanat: Rácz András most nem Magyarországot, hanem az EU-t és Kijevet oktatta ki. Szerinte Ukrajna belátható időn belül nem lehet az EU tagja – ami felveti a kérdést: akkor ki ver át kit Brüsszelben?
Rácz András, a jól ismert „független szakértő”, aki rendszerint lelkesen tolmácsolja az ukrán és brüsszeli álláspontot, most saját tábora felé is odaszúrt: legújabb Facebook-bejegyzésében tízpontos „elemzésben” fejtegeti, hogy
Ukrajna belátható időn belül biztosan nem lesz az Európai Unió tagja.
Azt állítja, az ukrán csatlakozás rémével „riogatni ostobaság”, mert az EU intézményi rendszere egyszerűen nem alkalmas arra, hogy egy háborúban álló, 40 milliós, gazdasági problémákkal küzdő országot befogadjon.
Csakhogy ha Rácznak igaza van, akkor felmerül a kellemetlen kérdés: átverte-e Ursula von der Leyen és Brüsszel az ukránokat, amikor gyors csatlakozással hitegették őket?
Rácz pontról pontra szedi szét az ukrán csatlakozás illúzióját. Felidézi, hogy a folyamat nem gyorsítható, mivel 33 tárgyalási fejezetet kell végigvinni, és mindegyikhez egyhangú döntés szükséges, vagyis összesen 68 alkalommal kell minden tagállamnak igent mondania – jelen állás szerint ebből még 67 szavazás hátra van.
Emellett az ukrán háború, a jogállamisági hiányosságok és a gazdasági szakadék is kizárják a gyors felvételt. A volt külügyi elemző szerint még 2035-ig sem reális az EU-tagság, hiszen előbb az Európai Uniónak saját intézményi reformon kellene átesnie – ami önmagában is legalább fél évtized.
Rácz szerint az EU jelenlegi intézményrendszere sem tudna elbírni egy Ukrajnához hasonló méretű országot: az uniós döntéshozatal, a költségvetés és a támogatási rendszer is összeomlana a csatlakozás után. Emiatt előbb mélyreható EU-reformra lenne szükség – az alapszerződések módosításával –, ami önmagában is legalább fél évtizedes folyamat.
Összességében Rácz úgy látja,
Ukrajna legkorábban 10–15 év múlva teljesítheti a tagsági feltételeket, és az sem biztos, hogy egyáltalán EU-tag lesz.
Szerinte elképzelhető, hogy a jövőben Norvégia-modell szerinti kapcsolat jön létre: szabadkereskedelem és utazás, de tényleges tagság nélkül. A végső következtetése szerint „nincs ember, aki ma meg tudná mondani, mikor és hogyan csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz” – vagyis a gyors EU-tagságról szóló nyilatkozatok pusztán politikai szólamok.
A bejegyzésben van egy különösen érdekes mozzanat:
Rácz ezúttal nem fordította le angolra az írását.
Pedig máskor, amikor Orbán Viktort vagy Magyarországot bírálja, rendre megosztja a posztjait angol nyelven is, hogy a „nyugati és ukrán barátai” is értsék a mondandót.
Úgy tűnik, ezúttal nem akarta, hogy a brüsszeli és kijevi ismerősök is olvassák, hogyan írja le az ukrán EU-tagságot puszta délibábnak.
Mert ha ezt komolyan gondolja, akkor az EU vezetői valójában egy évekre szóló illúzióval etetik az ukránokat – miközben ők vérrel és szenvedéssel fizetnek a „nyugati jövő” ígéretéért.
Rácz szerint kevesen vannak a magyarok Kárpátalján, ezért Ukrajna nem kötelezhető a kisebbségi jogok betartására.
