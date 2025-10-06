Rácz András beismerte: Ukrajna nem lesz EU-tag – akkor most Von der Leyen hazudott?

Rácz András, a jól ismert „független szakértő”, aki rendszerint lelkesen tolmácsolja az ukrán és brüsszeli álláspontot, most saját tábora felé is odaszúrt: legújabb Facebook-bejegyzésében tízpontos „elemzésben” fejtegeti, hogy

Ukrajna belátható időn belül biztosan nem lesz az Európai Unió tagja.

Azt állítja, az ukrán csatlakozás rémével „riogatni ostobaság”, mert az EU intézményi rendszere egyszerűen nem alkalmas arra, hogy egy háborúban álló, 40 milliós, gazdasági problémákkal küzdő országot befogadjon.

Csakhogy ha Rácznak igaza van, akkor felmerül a kellemetlen kérdés: átverte-e Ursula von der Leyen és Brüsszel az ukránokat, amikor gyors csatlakozással hitegették őket?

Rácz pontról pontra szedi szét az ukrán csatlakozás illúzióját. Felidézi, hogy a folyamat nem gyorsítható, mivel 33 tárgyalási fejezetet kell végigvinni, és mindegyikhez egyhangú döntés szükséges, vagyis összesen 68 alkalommal kell minden tagállamnak igent mondania – jelen állás szerint ebből még 67 szavazás hátra van.