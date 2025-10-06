Ft
10. 06.
hétfő
Ukrajna Rácz András tagság EU

Rácz András beismerte: Ukrajna nem lesz EU-tag – akkor most Von der Leyen hazudott?

2025. október 06. 13:25

Ritka pillanat: Rácz András most nem Magyarországot, hanem az EU-t és Kijevet oktatta ki. Szerinte Ukrajna belátható időn belül nem lehet az EU tagja – ami felveti a kérdést: akkor ki ver át kit Brüsszelben?

2025. október 06. 13:25
null

Rácz András, a jól ismert „független szakértő”, aki rendszerint lelkesen tolmácsolja az ukrán és brüsszeli álláspontot, most saját tábora felé is odaszúrt: legújabb Facebook-bejegyzésében tízpontos „elemzésben” fejtegeti, hogy 

Ukrajna belátható időn belül biztosan nem lesz az Európai Unió tagja. 

Azt állítja, az ukrán csatlakozás rémével „riogatni ostobaság”, mert az EU intézményi rendszere egyszerűen nem alkalmas arra, hogy egy háborúban álló, 40 milliós, gazdasági problémákkal küzdő országot befogadjon. 

Csakhogy ha Rácznak igaza van, akkor felmerül a kellemetlen kérdés: átverte-e Ursula von der Leyen és Brüsszel az ukránokat, amikor gyors csatlakozással hitegették őket?

Rácz pontról pontra szedi szét az ukrán csatlakozás illúzióját. Felidézi, hogy a folyamat nem gyorsítható, mivel 33 tárgyalási fejezetet kell végigvinni, és mindegyikhez egyhangú döntés szükséges, vagyis összesen 68 alkalommal kell minden tagállamnak igent mondania – jelen állás szerint ebből még 67 szavazás hátra van. 

Emellett az ukrán háború, a jogállamisági hiányosságok és a gazdasági szakadék is kizárják a gyors felvételt. A volt külügyi elemző szerint még 2035-ig sem reális az EU-tagság, hiszen előbb az Európai Uniónak saját intézményi reformon kellene átesnie – ami önmagában is legalább fél évtized.

Rácz szerint az EU jelenlegi intézményrendszere sem tudna elbírni egy Ukrajnához hasonló méretű országot: az uniós döntéshozatal, a költségvetés és a támogatási rendszer is összeomlana a csatlakozás után. Emiatt előbb mélyreható EU-reformra lenne szükség – az alapszerződések módosításával –, ami önmagában is legalább fél évtizedes folyamat.

Összességében Rácz úgy látja, 

Ukrajna legkorábban 10–15 év múlva teljesítheti a tagsági feltételeket, és az sem biztos, hogy egyáltalán EU-tag lesz.

Szerinte elképzelhető, hogy a jövőben Norvégia-modell szerinti kapcsolat jön létre: szabadkereskedelem és utazás, de tényleges tagság nélkül. A végső következtetése szerint „nincs ember, aki ma meg tudná mondani, mikor és hogyan csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz” – vagyis a gyors EU-tagságról szóló nyilatkozatok pusztán politikai szólamok.

A bejegyzésben van egy különösen érdekes mozzanat: 

Rácz ezúttal nem fordította le angolra az írását. 

Pedig máskor, amikor Orbán Viktort vagy Magyarországot bírálja, rendre megosztja a posztjait angol nyelven is, hogy a „nyugati és ukrán barátai” is értsék a mondandót. 

Úgy tűnik, ezúttal nem akarta, hogy a brüsszeli és kijevi ismerősök is olvassák, hogyan írja le az ukrán EU-tagságot puszta délibábnak. 

Mert ha ezt komolyan gondolja, akkor az EU vezetői valójában egy évekre szóló illúzióval etetik az ukránokat – miközben ők vérrel és szenvedéssel fizetnek a „nyugati jövő” ígéretéért.

Nyitókép: Mads Claus Rasmussen / AFP

a straight cold player
2025. október 06. 14:51
,,Ukrajna legkorábban 10–15 év múlva teljesítheti a tagsági feltételeket, és az sem biztos, hogy egyáltalán EU-tag lesz. Szerinte elképzelhető, hogy a jövőben Norvégia-modell szerinti kapcsolat jön létre: szabadkereskedelem és utazás, de tényleges tagság nélkül." Na mi van? Eljutott az agyáig a Kötcsén Orbán által elmondottak???? Nem egy gyors észjárás! OV pontosan ezt mondta, hogy EU tagság nem, egy speciális EU-Ukrán megállapodás igen! Úgy látszik, a baloldal is kezd a rogáni propaganda áldozatává válni (irónia!)
Dixtroy
2025. október 06. 14:26
Racka Bumbu véletlenül cikkbe ugrott, mikor cakkba kellett volna.
hátakkor
2025. október 06. 14:20
Arisztotalész a Hermeneutika könyvében leírja, hogy jövőbeni eseményekről nem lehet ténybeli állításokat tenni. Tehát az hogy holnap hajócsata lesz, az nem lehet igaz, de hamis se.
pipa89
2025. október 06. 14:19 Szerkesztve
"Összességében Rácz úgy látja, Ukrajna legkorábban 10–15 év múlva teljesítheti a tagsági feltételeket, és az sem biztos, hogy egyáltalán EU-tag lesz." Húsz év is kevés lesz aknátlanítani és újjáépíteni a háború sújtotta területet, s hogy minek fogják hívni, mettől lesz Ukrajna és mettől Oroszország, még az is kétséges! Hol vannak ők ettől! De Rácz megváltozott kommunikációja mást is takarhat! Tudomásul vették, hogy Babissal, az új lengyel elnökkel, Ficoval és a magyar vétóval ezt értelmetlen erőltetni. Szerintem a drónokkal akarnak valami nagy disznóságot csinálni (Gleiwitz2), NATO 5. cikkely, aztán tényleges háborút hirdetni Oroszország ellen. Remélem, hogy a migráció és az általános elégedetlenség éppen akkorra fog szintet lépni a franciáknál, angoloknál és a németeknél, így minden tervük dugába dől.
