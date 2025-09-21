Rácz András újra a kárpátaljai magyarok ellen fordult – Ukrajnát mentegeti a szakértő

Rácz András szerint nem lehet Ukrajnát rávenni arra, hogy javítsa a kárpátaljai magyarok jogait, mivel túl kevesen vannak a magyarok Kárpátalján. Az ukrán média kedvenc Oroszország-szakértője erről Lakos Eszterrel, a Tisza Párt EP-képviselőjével beszélgetett egy podcastműsorban. A szakértő úgy véli, hogy a demográfiai változások és a belső migrációs folyamatok miatt a kárpátaljai magyarok aránya 10 százalék alá esett,

emiatt „az ukrán állam egyre nehezebben lesz kötelezhető” arra, hogy biztosítsa a magyar közösség politikai jogait.

Mindig a magyar érdekekkel szemben

Ezzel párhuzamosan a szakértő újabb, a magyarok ellen hergelő cikkel jelentkezett egy Kijev-közeli agytröszt oldalán. Rácz legújabb írásában leginkább amiatt panaszkodik, hogy a magyarok nem kedvelik eléggé az ukránokat. A szakértő ezért elsősorban Orbán Viktor miniszterelnököt teszi felelőssé, aki szerinte „belpolitikai játszmát” folytat. Rácz úgy véli, hogy „Orbán a 2022-es parlamenti választásokat egy Ukrajna-ellenes kampánnyal nyerte meg”.

Cikke gyakorlatilag a magyar kormányt, a médiát és a társadalmat egyaránt „ukránellenes propaganda” terjesztésével vádolja, továbbá kormányzati online „trollgyárakat” vizionál, amelyek orosz mintára működnek, és több tízezer embert alkalmaznak. Az ukrán média leginkább azután figyelt fel a szakértőre, hogy a palágykomoróci templom felgyújtásával kapcsolatban a magyar kormányról terjesztett összeesküvés-elméleteket. Nemrég pedig Kijevben találkozott Tseber Rolanddal, aki központi szerepet játszott a Tisza Pártot érintő ukrán kémügyben, és akit Magyarország területéről kiutasítottak.