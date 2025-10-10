Telegraph: Putyin vesztésre áll, jöhet az eszkaláció

A BBC arról ír, az ukránok megtalálták Oroszország leggyengébb pontját – így bénítanák meg Moszkvát
Már több mint húsz orosz finomítót ért találat idén, a benzinárak kilőttek, és több régióban bezártak a benzinkutak.
Oroszország háborúja kifulladóban, a Kreml pedig súlyos gazdasági nehézségekkel küzd – állítja a brit Telegraph. A lap szerint Putyin vesztésre áll, és ez akár az európai biztonság újabb megrendüléséhez is vezethet, mivel az orosz vezető a háború kiterjesztésével próbálhatja megőrizni hatalmát.
A brit Telegraph szerint Putyin háborúja Ukrajnában és a gazdasági fronton is fordulóponthoz érkezett. A brit lap úgy látja, hogy az orosz elnök „a falnak háttal áll”, miközben Ukrajna a technológiai fölényével és a célzott dróntámadásokkal komoly károkat okoz az orosz olajiparban. Oroszország kénytelen üzemanyagot importálni Kínából, Koreából és Belarusz Köztársaságból, miután a finomítói kapacitások 38 százaléka kiesett.
A lap idézi Andrij Zagorodnyuk volt ukrán védelmi minisztert, aki szerint az orosz hadjárat nem ér el stratégiai célt, a Kreml pedig nem tudja megvédeni hatalmas területeit a dróntámadásoktól. Hozzátette:
A régi hadviselés lényegében halott, Ukrajna technológiai előnye pedig egyértelmű.
A Telegraph szerint a gazdasági nyomás soha nem volt ekkora az orosz vezetésen. Az ország olajtermelése a 2023-as napi 9,7 millió hordóról 9 millióra csökkent, és a Goldman Sachs szerint ez 7,5 millióra is visszaeshet. A folyamatban lévő válság miatt húsz orosz régióban üzemanyaghiány alakult ki, a benzinkutak sok helyen korlátozták az értékesítést. A lap idézi a Centre for Research on Energy and Clean Air jelentését is, amely szerint az orosz energiaexport bevételei három éve csökkennek,
augusztusban már napi 546 millió euróra estek vissza.
Ez nem elegendő egy olyan hadigazdaság fenntartására, amely a nemzeti jövedelem tizedét emészti fel. A brit lap szerint mindez egyre inkább emlékeztet a Szovjetunió bukásához vezető 1980-as évekre, amikor az olajárzuhanás és a háborús túlterheltség a rendszer összeomlását okozta.
Ezt is ajánljuk a témában
Már több mint húsz orosz finomítót ért találat idén, a benzinárak kilőttek, és több régióban bezártak a benzinkutak.
A cikk szerint a gazdasági nehézségek miatt Putyin az orosz–ukrán háború kiszélesítésével próbálhatja elterelni a figyelmet a belső bajokról. Zagorodnyuk úgy fogalmazott:
Mindig emeli a tétet, ha bajban van. Hogy ne veszítsen, talán Ukrajnán túl is megpróbálkozik valamivel.
A szakértő szerint az eszkaláció esélye rendkívül magas, és az orosz vezető akár Moldovában vagy a NATO határain is feszültséget kelthetne. A Telegraph szerint a Kreml stratégiai célja az lehet, hogy megossza a nyugati szövetséget, kihasználva a legsebezhetőbb pontokat, például az észt Narva városát vagy a litván Suwalki-folyosót.
Ezt is ajánljuk a témában
Két országot nevezett meg az ukrán elnök.
A brit lap szerint Putyin jelenlegi helyzete kísértetiesen emlékeztet a cári Oroszország 1856-os vereségére a krími háborúban: nem a csatatéren bukott el, hanem a gazdaság és a pénzügyi rendszer összeomlása miatt.
Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP