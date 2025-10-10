Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz olaj Putyin eszkaláció orosz-ukrán háború orosz gazdaság

Telegraph: Putyin vesztésre áll, jöhet az eszkaláció

2025. október 10. 16:36

Oroszország háborúja kifulladóban, a Kreml pedig súlyos gazdasági nehézségekkel küzd – állítja a brit Telegraph. A lap szerint Putyin vesztésre áll, és ez akár az európai biztonság újabb megrendüléséhez is vezethet, mivel az orosz vezető a háború kiterjesztésével próbálhatja megőrizni hatalmát.

2025. október 10. 16:36
null

A brit Telegraph szerint Putyin háborúja Ukrajnában és a gazdasági fronton is fordulóponthoz érkezett. A brit lap úgy látja, hogy az orosz elnök „a falnak háttal áll”, miközben Ukrajna a technológiai fölényével és a célzott dróntámadásokkal komoly károkat okoz az orosz olajiparban. Oroszország kénytelen üzemanyagot importálni Kínából, Koreából és Belarusz Köztársaságból, miután a finomítói kapacitások 38 százaléka kiesett.

A Telegraph szerint Putyin háborúja kifulladóban, az orosz gazdaság válságban, és mindez az európai biztonságra is veszélyt jelenthet.
A Telegraph szerint Putyin háborúja kifulladóban, az orosz gazdaság válságban, és mindez az európai biztonságra is veszélyt jelenthet.
Forrás: AFP

A lap idézi Andrij Zagorodnyuk volt ukrán védelmi minisztert, aki szerint az orosz hadjárat nem ér el stratégiai célt, a Kreml pedig nem tudja megvédeni hatalmas területeit a dróntámadásoktól. Hozzátette:

 A régi hadviselés lényegében halott, Ukrajna technológiai előnye pedig egyértelmű.

A Telegraph szerint a gazdasági nyomás soha nem volt ekkora az orosz vezetésen. Az ország olajtermelése a 2023-as napi 9,7 millió hordóról 9 millióra csökkent, és a Goldman Sachs szerint ez 7,5 millióra is visszaeshet. A folyamatban lévő válság miatt húsz orosz régióban üzemanyaghiány alakult ki, a benzinkutak sok helyen korlátozták az értékesítést. A lap idézi a Centre for Research on Energy and Clean Air jelentését is, amely szerint az orosz energiaexport bevételei három éve csökkennek, 

augusztusban már napi 546 millió euróra estek vissza. 

Ez nem elegendő egy olyan hadigazdaság fenntartására, amely a nemzeti jövedelem tizedét emészti fel. A brit lap szerint mindez egyre inkább emlékeztet a Szovjetunió bukásához vezető 1980-as évekre, amikor az olajárzuhanás és a háborús túlterheltség a rendszer összeomlását okozta.

Ezt is ajánljuk a témában

Putyin újabb lépésre készülhet

A cikk szerint a gazdasági nehézségek miatt Putyin az orosz–ukrán háború kiszélesítésével próbálhatja elterelni a figyelmet a belső bajokról. Zagorodnyuk úgy fogalmazott: 

Mindig emeli a tétet, ha bajban van. Hogy ne veszítsen, talán Ukrajnán túl is megpróbálkozik valamivel.

A szakértő szerint az eszkaláció esélye rendkívül magas, és az orosz vezető akár Moldovában vagy a NATO határain is feszültséget kelthetne. A Telegraph szerint a Kreml stratégiai célja az lehet, hogy megossza a nyugati szövetséget, kihasználva a legsebezhetőbb pontokat, például az észt Narva városát vagy a litván Suwalki-folyosót.

Ezt is ajánljuk a témában

A brit lap szerint Putyin jelenlegi helyzete kísértetiesen emlékeztet a cári Oroszország 1856-os vereségére a krími háborúban: nem a csatatéren bukott el, hanem a gazdaság és a pénzügyi rendszer összeomlása miatt.

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hoked_ly
•••
2025. október 10. 18:28 Szerkesztve
Tököm kivan a Britisztáni mindentudó idiótákkal! Az orosz röhögve megtermeli a saját országának szükséges üzemanyagot! 9.7 milla tonna felhasználásból, 0,7 milla tonna esett ki. Az pedig hogy importra szorul nem is kicsit durva csúsztatás! Kijev hőerőműveit szétlőtték az oroszok! Ukrajna több régiójában nincs áram! OROSZ MEGTORLÓ CSAPÁS A FINOMÍTÓK ELLENI TÁMADÁSÉRT! youtube.com/watch?v=TEiYJbfdTk4
Válasz erre
1
0
Fireworks
2025. október 10. 18:08
Hát igen ... a "brit Telegraph". Ezek ebbe fognak belebolondulni, hogy a jóslataik ennyire "nem jönnek be". Mielőtt megrovást kapnék, természetesen az oroszokat is elérheti ilyen állapot, viszont az elmúlt évszázadok szerint valahogy mindegyiket túlélték, és a mongolok kivételével senki nem tudta őket véglegesen "két vállra fektetni". A britek csak az utolsó bő 100 évben is többször próbálkoztak, vajon kerülhetnek-e arra a pontra, amikor ezt föladják. Vagy úgy járnak, mint a papagáj a macska szájában ....
Válasz erre
5
0
Csomorkany
2025. október 10. 18:07
Mondjuk ha tényleg ilyen hatékonyan tudják bénítani az orosz olajtermelést, az valós ukrán siker. Részemről hajrá.
Válasz erre
0
0
solothurn
2025. október 10. 18:05
A balfasz "brit tudósok" illetve ezúttal a bértollnokok megírták a tuttit: -Mivel Putyin vesztésre áll az egyszál nyomorult Ukrajna ellen hát nekiugrik a fél világnak, hátha úgy megnyeri a háborút!? Én csak azon merengek hogyan tudták ilyen intellektussal a britek leigázni és gyarmatosítani a fél Földtekét?!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!