Telegraph: Putyin vesztésre áll, jöhet az eszkaláció

A brit Telegraph szerint Putyin háborúja Ukrajnában és a gazdasági fronton is fordulóponthoz érkezett. A brit lap úgy látja, hogy az orosz elnök „a falnak háttal áll”, miközben Ukrajna a technológiai fölényével és a célzott dróntámadásokkal komoly károkat okoz az orosz olajiparban. Oroszország kénytelen üzemanyagot importálni Kínából, Koreából és Belarusz Köztársaságból, miután a finomítói kapacitások 38 százaléka kiesett.

A Telegraph szerint Putyin háborúja kifulladóban, az orosz gazdaság válságban, és mindez az európai biztonságra is veszélyt jelenthet.

Forrás: AFP

A lap idézi Andrij Zagorodnyuk volt ukrán védelmi minisztert, aki szerint az orosz hadjárat nem ér el stratégiai célt, a Kreml pedig nem tudja megvédeni hatalmas területeit a dróntámadásoktól. Hozzátette:

A régi hadviselés lényegében halott, Ukrajna technológiai előnye pedig egyértelmű.

A Telegraph szerint a gazdasági nyomás soha nem volt ekkora az orosz vezetésen. Az ország olajtermelése a 2023-as napi 9,7 millió hordóról 9 millióra csökkent, és a Goldman Sachs szerint ez 7,5 millióra is visszaeshet. A folyamatban lévő válság miatt húsz orosz régióban üzemanyaghiány alakult ki, a benzinkutak sok helyen korlátozták az értékesítést. A lap idézi a Centre for Research on Energy and Clean Air jelentését is, amely szerint az orosz energiaexport bevételei három éve csökkennek,