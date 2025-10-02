A BBC arról ír, az ukránok megtalálták Oroszország leggyengébb pontját – így bénítanák meg Moszkvát

Az utóbbi hónapokban drámaian megnőtt az ukrán dróntámadások száma az orosz olajfinomítók ellen – derítette ki a BBC elemzése.

Január óta az ország 38 nagy finomítójából 21-et ért találat, vagyis csak idén már 48 százalékkal több sikeres akciót hajtottak végre, mint 2024 egészében.

Az üzemanyaghiány egyre látványosabban sújtja az orosz lakosságot: hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, több kisebb töltőállomás pedig ideiglenesen bezárt, hogy elkerülje a veszteséget.

A támadások egy része mélyen az orosz hátországban zajlott.

Szeptember végén például a több mint 1100 kilométerre fekvő Gazprom Neftekhim Salavat finomítót kétszer is sikeresen érte ukrán dróncsapás.