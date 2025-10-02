Ft
10. 02.
csütörtök
dróntámadás orosz-ukrán háború Oroszország BBC üzemanyaghiány

A BBC arról ír, az ukránok megtalálták Oroszország leggyengébb pontját – így bénítanák meg Moszkvát

2025. október 02. 14:09

Már több mint húsz orosz finomítót ért találat idén, a benzinárak kilőttek, és több régióban bezártak a benzinkutak.

2025. október 02. 14:09
null

Az utóbbi hónapokban drámaian megnőtt az ukrán dróntámadások száma az orosz olajfinomítók ellen – derítette ki a BBC elemzése. 

Január óta az ország 38 nagy finomítójából 21-et ért találat, vagyis csak idén már 48 százalékkal több sikeres akciót hajtottak végre, mint 2024 egészében.

 Az üzemanyaghiány egyre látványosabban sújtja az orosz lakosságot: hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, több kisebb töltőállomás pedig ideiglenesen bezárt, hogy elkerülje a veszteséget.

A támadások egy része mélyen az orosz hátországban zajlott. 

Szeptember végén például a több mint 1100 kilométerre fekvő Gazprom Neftekhim Salavat finomítót kétszer is sikeresen érte ukrán dróncsapás. 

A stratégiai jelentőségű ryazanyi üzemet öt, a volgográdit pedig hat alkalommal támadták idén, utóbbi augusztusi leállása egy hónapra bénította meg a termelést. 

Zelenszkij elnök nyíltan kijelentette: az orosz olajipar célzott rombolása kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy Moszkvát tárgyalóasztalhoz kényszerítsék.

A BBC által elemzett felvételek és orosz sajtójelentések szerint legalább tíz finomítót részben vagy teljesen le kellett állítani augusztus óta. 

A nagykereskedelmi üzemanyagárak 40 százalékkal nőttek január óta, és több régióban, köztük Szibériában, a benzinkutak tömeges bezárása emlékeztet a posztszovjet évek hiperinflációs válságaira. 

A Krímben bevezették a benzinadagolást, miközben Moszkvában és a nyugati régiókban a lakosság egyelőre alig érzékeli a problémát.

A Kreml szerint a helyzet „ellenőrzés alatt van”, ám az orosz kormány kénytelen volt meghosszabbítani a benzinexport részleges tilalmát 2025 végéig.

Elemzők szerint bár a nyersolaj-export – amely a legnagyobb bevételi forrás – továbbra is rekordokat dönt, a finomítói kapacitások célzott pusztítása hosszú távon gyengítheti Moszkva háborús gépezetét. 

Egy brit katonai szakértő úgy fogalmazott: „ez a kampány önmagában nem roppantja térdre Oroszországot, de fokozatosan növeli a háború árát.”

Nyitókép: Nina Liashonok / AFP

