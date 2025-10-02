A BBC arról ír, az ukránok megtalálták Oroszország leggyengébb pontját – így bénítanák meg Moszkvát

Putyin azonnal reagált a Dániában történtekre – megrendítő lépéssel fenyeget
Moszkva villámgyors államosításokkal válaszolhat, ha az EU valóban Ukrajna finanszírozására fordítja a befagyasztott orosz vagyonokat. (VIDEÓ)
Már több mint húsz orosz finomítót ért találat idén, a benzinárak kilőttek, és több régióban bezártak a benzinkutak.
Az utóbbi hónapokban drámaian megnőtt az ukrán dróntámadások száma az orosz olajfinomítók ellen – derítette ki a BBC elemzése.
Január óta az ország 38 nagy finomítójából 21-et ért találat, vagyis csak idén már 48 százalékkal több sikeres akciót hajtottak végre, mint 2024 egészében.
Az üzemanyaghiány egyre látványosabban sújtja az orosz lakosságot: hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, több kisebb töltőállomás pedig ideiglenesen bezárt, hogy elkerülje a veszteséget.
A támadások egy része mélyen az orosz hátországban zajlott.
Szeptember végén például a több mint 1100 kilométerre fekvő Gazprom Neftekhim Salavat finomítót kétszer is sikeresen érte ukrán dróncsapás.
A stratégiai jelentőségű ryazanyi üzemet öt, a volgográdit pedig hat alkalommal támadták idén, utóbbi augusztusi leállása egy hónapra bénította meg a termelést.
Zelenszkij elnök nyíltan kijelentette: az orosz olajipar célzott rombolása kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy Moszkvát tárgyalóasztalhoz kényszerítsék.
A BBC által elemzett felvételek és orosz sajtójelentések szerint legalább tíz finomítót részben vagy teljesen le kellett állítani augusztus óta.
A nagykereskedelmi üzemanyagárak 40 százalékkal nőttek január óta, és több régióban, köztük Szibériában, a benzinkutak tömeges bezárása emlékeztet a posztszovjet évek hiperinflációs válságaira.
A Krímben bevezették a benzinadagolást, miközben Moszkvában és a nyugati régiókban a lakosság egyelőre alig érzékeli a problémát.
A Kreml szerint a helyzet „ellenőrzés alatt van”, ám az orosz kormány kénytelen volt meghosszabbítani a benzinexport részleges tilalmát 2025 végéig.
Elemzők szerint bár a nyersolaj-export – amely a legnagyobb bevételi forrás – továbbra is rekordokat dönt, a finomítói kapacitások célzott pusztítása hosszú távon gyengítheti Moszkva háborús gépezetét.
Egy brit katonai szakértő úgy fogalmazott: „ez a kampány önmagában nem roppantja térdre Oroszországot, de fokozatosan növeli a háború árát.”
Nyitókép: Nina Liashonok / AFP