10. 02.
csütörtök
Ukrajna Oroszország Európai Unió rendelet

Putyin azonnal reagált a Dániában történtekre – megrendítő lépéssel fenyeget

2025. október 02. 12:56

Moszkva villámgyors államosításokkal válaszolhat, ha az EU valóban Ukrajna finanszírozására fordítja a befagyasztott orosz vagyonokat. (VIDEÓ)

2025. október 02. 12:56
null

Oroszország kész keményen reagálni arra, ha az Európai Unió felhasználná a befagyasztott orosz központi banki tartalékokat Ukrajna támogatására. 

Az Euractiv értesülései szerint 

Vlagyimir Putyin rendeletben tette lehetővé, hogy Moszkva villámgyorsan államosítsa és értékesítse a külföldi tulajdonban lévő cégeket. 

Az új szabályok szerint a cégek előzetes értékbecslése mindössze tíz nap alatt lezajlik, az eladási folyamat pedig rekordgyorsasággal zárulhat le.

A döntés hátterében az uniós vezetők dániai csúcstalálkozója áll, ahol azt vitatják: miként lehetne a 140 milliárd eurónyi, Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására fordítani. 

A terv szerint az összeget kölcsönök fedezeteként használnák, formálisan nem elkobozva, de Moszkva csak akkor juthatna hozzá újra, ha kifizeti Ukrajnának a háborús jóvátételt. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: jogilag „szilárd alapokon” nyugszik az elképzelés.

Putyin viszont többször is figyelmeztetett:

 az orosz vagyon elkobzása megrendítheti a globális pénzügyi rendszert. 

Kaja Kallas uniós külpolitikai főképviselő ezzel szemben kijelentette: „Ha valaki nem indít háborút, nincs mitől tartania.”

Egy elemzés szerint 

a nyugati cégek, amelyek 2022 óta kivonultak Oroszországból, eddig összesen 90 milliárd eurót veszítettek.

Moszkva lépése egyértelmű figyelmeztetés: ha Brüsszel tényleg hozzányúl az orosz tartalékokhoz, az súlyos következményekkel járhat az európai és globális gazdasági kapcsolatokra nézve is.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / AFP

