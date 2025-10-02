Putyin azonnal reagált a Dániában történtekre – megrendítő lépéssel fenyeget

Oroszország kész keményen reagálni arra, ha az Európai Unió felhasználná a befagyasztott orosz központi banki tartalékokat Ukrajna támogatására.

Az Euractiv értesülései szerint

Vlagyimir Putyin rendeletben tette lehetővé, hogy Moszkva villámgyorsan államosítsa és értékesítse a külföldi tulajdonban lévő cégeket.

Az új szabályok szerint a cégek előzetes értékbecslése mindössze tíz nap alatt lezajlik, az eladási folyamat pedig rekordgyorsasággal zárulhat le.

A döntés hátterében az uniós vezetők dániai csúcstalálkozója áll, ahol azt vitatják: miként lehetne a 140 milliárd eurónyi, Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására fordítani.