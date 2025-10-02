Putyin azonnal reagált a Dániában történtekre – megrendítő lépéssel fenyeget

Ez történt eddig Koppenhágában: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Moszkva villámgyors államosításokkal válaszolhat, ha az EU valóban Ukrajna finanszírozására fordítja a befagyasztott orosz vagyonokat. (VIDEÓ)
Oroszország kész keményen reagálni arra, ha az Európai Unió felhasználná a befagyasztott orosz központi banki tartalékokat Ukrajna támogatására.
Az Euractiv értesülései szerint
Vlagyimir Putyin rendeletben tette lehetővé, hogy Moszkva villámgyorsan államosítsa és értékesítse a külföldi tulajdonban lévő cégeket.
Az új szabályok szerint a cégek előzetes értékbecslése mindössze tíz nap alatt lezajlik, az eladási folyamat pedig rekordgyorsasággal zárulhat le.
A döntés hátterében az uniós vezetők dániai csúcstalálkozója áll, ahol azt vitatják: miként lehetne a 140 milliárd eurónyi, Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására fordítani.
A terv szerint az összeget kölcsönök fedezeteként használnák, formálisan nem elkobozva, de Moszkva csak akkor juthatna hozzá újra, ha kifizeti Ukrajnának a háborús jóvátételt.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: jogilag „szilárd alapokon” nyugszik az elképzelés.
Putyin viszont többször is figyelmeztetett:
az orosz vagyon elkobzása megrendítheti a globális pénzügyi rendszert.
Kaja Kallas uniós külpolitikai főképviselő ezzel szemben kijelentette: „Ha valaki nem indít háborút, nincs mitől tartania.”
Egy elemzés szerint
a nyugati cégek, amelyek 2022 óta kivonultak Oroszországból, eddig összesen 90 milliárd eurót veszítettek.
Moszkva lépése egyértelmű figyelmeztetés: ha Brüsszel tényleg hozzányúl az orosz tartalékokhoz, az súlyos következményekkel járhat az európai és globális gazdasági kapcsolatokra nézve is.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / AFP