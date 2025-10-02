Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin orosz-ukrán háború Oroszország Sztálin hatalom

Elmorfondíroztak a Die Welt hasábjain, milyen lesz az orosz élet Putyin halála után: pont olyan, mint Sztálin halálakor volt

2025. október 02. 13:33

De legalább azt is leszögezik, hogy Putyin nem akarja se visszaállítani a Szovjetuniót, és még csak meg se őrült.

2025. október 02. 13:33
null

Jekatyerina Schulmann orosz politikatudós interjút adott a Die Weltnek, amiben arról morfondírozik, hogy „a nyugati sajtó gyakran állítja Putyinról, hogy vissza akarja állítani a Szovjetuniót, vagy hogy őrült. Ez egyáltalán nem igaz. Putyin akkor indít háborút, amikor népszerűsége csökken. Így volt ez Grúziában 2008-ban. A Krím félszigeten 2014-ben. És 2022-ben is. Ilyenkor új lendületet ad a rendszernek, eltereli a figyelmet”.

Schulmann kifejti azt is, hogy a háborúban vannak olyan szegény családok, akik azért támogatják a háborút, mert „az emberek rengeteg pénzt és szociális juttatást kapnak, ha a rendszer számára ágyútölteléket biztosítanak. A szegény családok megértik, hogy egy esetleg haszontalannak tartott családfőt egy lényegesen jobb anyagi és társadalmi helyzetre cserélhetnek. Haláleset esetén pedig óriási összegeket fizetnek ki. Így válik Oroszország szegénysége a rendszer sikerreceptjévé.”

A politikatudós szerint Putyin távozása után egy második Putyin valószínűtlen, „az a hatalom, amellyel a jelenlegi elnök rendelkezik, nem adható át egyetlen másik személynek”. „Minél tovább marad hivatalban, annál lehetetlenebbé válik ez. 

Putyin után az ő szabályai eltűnnek, és az ország bizonytalanságba süllyed. 

Valószínűek a belső harcok az FSZB-n belül – mivel az orosz titkosrendőrség óriási hatalommal bír, Putyin irányítása alatt áll, és ez az egyetlen politikai intézmény, amelyet nem ürítettek ki teljesen. Emellett a regionális elitcsoportok és fegyveres alakulatok bizonyos térségekben átvehetik a hatalmat. Oroszország soknemzetiségű állam, ami önmagában instabillá teszi. Az autonóm régiók, ahol tatárok, jakutok vagy csecsenek élnek, vissza fognak szerezni olyan jogosítványokat, amelyek egy szövetségi államban amúgy is megilletnék őket. Egyébként a hatalomváltás gyakran háborúk végét is jelzi – így történt Afganisztán és Korea esetében is.”

Oroszország sorsa így Vlagyimir Putyin halálával „hasonlóan alakulhat, mint Sztálin 1953-as halála után. Véget ért a koreai háború. Sikerült elkerülni a káoszt, létrehoztak egy megújított szovjethatalmat, amely a vezető réteg számára kedvező volt, a polgárok számára pedig legalább már nem volt olyan halálos. A Putyin utáni időszakban lehetnek bizonyos párhuzamok. Dolgoznunk kell azon, hogy azok, akik ezt a történelmi lehetőséget megkapják, megértsék: nem kiváltságokra van szükségük, hanem szabályokra. Nem kivételekre, hanem normákra. Nem háttéralkukra, hanem intézményekre. Meg kell érteniük, hogy a polgároknak jogokat kell adniuk, ha maguk is jogokat akarnak élvezni.”

Nyitókép: Dimitar DILKOFF / AFP

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. október 02. 14:49
Nem akarják érteni mi Putyin vonzereje az országában. Egy szétlopott leamortizált országot örökölt és a maradék rozsdás fegyverarzenált. Aztán lecsukta a legpofátlanabb tolvajokat, ezzel maga mellé állította az orosz embereket és hatalmas tempóban állította talpra a gazdaságát. Az orosz polgárok lettek Európa legkívánatosabb turistái mert volt pénzük és szerettek utazgatni. De a hadiiparát is újraindította és ezzel visszahelyezte Oroszországot a politikai térképre. A kikényszerített háborúban meg bemutatta hogy a NATO se igen bír vele miközben szorgosan szövögette a hálóját az amerikai és európai pofátlan beavatkozásai ellen a keleti világban. Kínával szövetkezve 3 pólusúvá tette a világot akikkel tárgyalni kell! (Európa minta az őrült Hitler a berlini bunkerjében legyőzéséről ábrándozik és ebbe rokkan bele.)
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 02. 14:37
Álmodozik az ukránpárti Die Welt. Amúgy addig jó az ukránoknak, amíg Putyin az elnök. Ha nem ő lenne már bevágott volna Kijevbe a taktikai Iskander-M nukleáris, a TU-95MS stratégiai bombázók elleni támadás, vagy brjanszki autópálya híd rárobbantása a személyvonatra terrorcselekmény után.
Válasz erre
2
0
pipa89
2025. október 02. 14:10
"Putyin akkor indít háborút, amikor népszerűsége csökken." Ühüm, Frau Schulmann, no meg akkor, ha a NATO keleti bővítésbe fog a szomszédos Ukrajnában, ugyebár.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2025. október 02. 14:04
letsgobrandon-2 2025. október 02. 13:54 "szegény nyugatiak agyában oroszország még kommunista tervgazdálkodó diktatúra... "- Miközben nem veszik észre, hogy a legvéresebb kommunista eszmék már beszivárogtak a nyugati fiatalság fejébe, ahol az Antifa csak a jéghegy csúcsa.....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!