Most minden kiderül: a 444 nekiment Orbán Viktornak Ukrajna szuverenitása miatt, de van egy kis bökkenő

A Faktum szerint hiba lenne azt állítani, hogy Ukrajna „nem szuverén”.

Jogilag az, és ez senki részéről nincs vitatva. A kérdés az, hogy mennyiben és hogyan tudja ténylegesen gyakorolni ezt a szuverenitást. A háborús helyzet, a területvesztés, a költségvetési külső finanszírozás, a katonai eszközhasználat feltételei és az EU-csatlakozási reformkövetelmények együtt olyan „külsőre szervezett” döntési struktúrát alakítottak ki, amelyben az ország de facto szuverenitása korlátozott – és ez nem politikai ítélet, hanem elemzési tény.

Ezért nem „abszurd” Orbán Viktor kijelentése, ahogy azt a 444.hu állította, hanem része a realista helyzetértékelésnek.

Nem az a kérdés, hogy Ukrajnát támogatni kell-e – hanem az, milyen keretek és feltételek között, úgy, hogy a támogatás ne váljon korlátlan politikai és pénzügyi felelősségvállalássá Európa számára.

A Faktum elemzése szerint a szuverenitás fogalmát ma újra kell gondolnunk. Nem fekete-fehér, nem van vagy nincs – hanem mértékek és keretek mentén működik. Ukrajna helyzete ebben az értelemben nem egyedülálló, de extrém: egyszerre van jelen fegyveres agresszió, segélyfüggőség és uniós integrációs pálya, ami komplex külső kontrollt eredményez. Ezt elismerni nem támadás Ukrajna ellen – hanem annak belátása, hogy az államiság nemcsak papír, hanem intézményes és geopolitikai valóság is.