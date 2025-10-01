„Kiss Rajmund kolléga, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője kiment tudósítani Moszkvába, erre beleszállt a Telex.hu.

Barátilag jeleznénk, hogy a Mandiner tudósítói az elmúlt 48 órában New Yorkból, Moszkvából és Koppenhágából is beszámoltak arról, milyen fontos események zajlanak a világban.

Móna Márk oldala Koppenhágából tudósít a ma kezdődő uniós csúcsról, Pócza István New Yorkból számolt be az ENSZ-közgyűlésről, Kiss Rajmund pedig Moszkvából jelentkezett. A hétvégén Kohán Mátyás kollégánk Csehországból tudósít majd a választásokról. De korábban is tudósítottunk például Arizonából Charlie Kirk temetéséről, valamint dokumentumfilmet készítettünk Ukrajnában a kényszersorozásokról. Kohán Mátyás nemrég Kínában is járt.

Vagy mindenhová lehet menni, csak épp Mokszvába nem? Nem épp az az egyik legérdekesebb, hogy ott milyen a hangulat, mit mondanak az emberek? De, szerintem az. Ennyit a Telexről.”