Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajnában hadsereg sebesülés

„Minden bevetés szerencsejáték” – drámai állapotok miatt háborognak a katonák Ukrajnában

2025. október 28. 12:10

Aranyórának hívják a szakzsargonban az első 60 percet, amíg a legtöbb sebesült katonát meg lehetne menteni, ha odaér az orvos. Nos, Ukrajnában a helyzet kicsit más.

2025. október 28. 12:10
null

A „golden hour”, vagyis az az egyórás időszak, amelyen belül a súlyosan sebesült katonák életét meg lehet menteni, a nyugati hadseregekben hosszú ideig alapvetésnek számított. 

A modern háborúkban az amerikai és brit erők a légi fölénynek köszönhetően szinte mindig képesek voltak helikopteres evakuálást és sürgősségi ellátást biztosítani a fronton megsérült katonáiknak – írja a Business Insider.

Azonban amerikai és brit tisztek most arra figyelmeztetnek: a jövő háborúiban ez a luxus eltűnhet – és Ukrajnában már most eltűnt.

Egy brit tiszt, Maguire őrnagy, aki az Egyesült Királyság által vezetett Operation Interflex keretében ukrán katonákat képzett, úgy fogalmazott: ha a brit katonák között felmerül a „golden hour” fogalma, az teljesen természetes számukra, hiszen tudják, hogy baj esetén orvosi csapat siet értük. 

„Mondja ezt egy ukránnak, és csak nevetni fog” – jegyezte meg. 

Ukrajnában ugyanis nincs esély ilyen gyors ellátásra. A fronton szolgáló egészségügyi egységeket és mentőjárműveket az orosz hadsereg rendszeresen célba veszi, ezért a sebesültek gyakran órákig, sőt napokig rekednek a lövészárkokban, miközben bajtársaik próbálják életben tartani őket.

Ezt is ajánljuk a témában

Maguire és más nyugati veteránok szerint a helyzet drámai. Egy amerikai katona, aki jelenleg Ukrajnában harcol, arról számolt be, hogy „nálunk nem golden hour van, hanem golden three days” – vagyis 

ha valaki megsérül, akár három napba is beletelhet, mire megfelelő orvosi segítséget kap. 

Egyik bajtársát repesz találta el, de négy napig nem tudták kimenekíteni, és bár a sérülése könnyen kezelhető lett volna, végül amputálni kellett a lábát. 

Egy másik amerikai veterán szerint Irakban biztos lehetett abban, hogy ha súlyosan megsérül, megmentik – Ukrajnában viszont „minden bevetés szerencsejáték”.

A nyugati hadseregek ezért most alaposan tanulmányozzák az ukrajnai tapasztalatokat. A brit hadsereg már megkezdte saját képzési rendszerének átalakítását, különösen az egészségügyi kiképzések terén. „Ukrajnában mindenkit életben kell tartani a sárban – ez magasabb szintű tudást igényel, mint ami korábban a brit hadseregben megszokott volt” – mondta Maguire. 

A kiképzések ma már sokkal valósághűbbek: színészek játsszák el a súlyos sérülteket, és a katonáknak nemcsak a vérzéscsillapítást, hanem a hosszú órákon vagy napokon át tartó életben tartást is gyakorolniuk kell. 

A brit tiszt szerint a háború legfontosabb tanulsága, hogy a jövő ütközeteiben a túlélés nem azonnali orvosi beavatkozáson múlik majd, hanem azon, mennyire felkészültek a katonák arra, hogy maguk tartsák életben egymást – akár a halál árán is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rikage
2025. október 28. 12:30
"ez magasabb szintű tudást igényel, mint ami korábban a brit hadseregben megszokott volt" Konkrétan minden katonának egyben orvosnak is kellene lennie. Képtelenség.
Válasz erre
0
0
rikage
2025. október 28. 12:28
"maguk tartsák életben egymást – akár a halál árán is" Ez egy paradoxon. Hányaknak kellene meghalnia, hogy egy sebesült ne haljon meg?
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. október 28. 12:27
"A fronton szolgáló egészségügyi egységeket és mentőjárműveket az orosz hadsereg rendszeresen célba veszi, ezért a sebesültek gyakran órákig, sőt napokig rekednek a lövészárkokban, miközben bajtársaik próbálják életben tartani őket..." Érdekes. Az Ukrán katonák ezt rendszeresen a sajátjaikról állítják.
Válasz erre
1
0
Leskelődő
•••
2025. október 28. 12:19 Szerkesztve
Nahát, milyen szerencse a nyugati hadseregeknek, hogy ilyen értékes tapasztalatokat szerezhetnek Ukrajnában. És mennyivel nagyobb szerencse, hogy Magyarországon az "aranyóra" kifejezés az újszülöttnek a szüleivel együtt töltött első óráját jelenti!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!