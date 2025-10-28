„Minden bevetés szerencsejáték” – drámai állapotok miatt háborognak a katonák Ukrajnában

A „golden hour”, vagyis az az egyórás időszak, amelyen belül a súlyosan sebesült katonák életét meg lehet menteni, a nyugati hadseregekben hosszú ideig alapvetésnek számított.

A modern háborúkban az amerikai és brit erők a légi fölénynek köszönhetően szinte mindig képesek voltak helikopteres evakuálást és sürgősségi ellátást biztosítani a fronton megsérült katonáiknak – írja a Business Insider.

Azonban amerikai és brit tisztek most arra figyelmeztetnek: a jövő háborúiban ez a luxus eltűnhet – és Ukrajnában már most eltűnt.

Egy brit tiszt, Maguire őrnagy, aki az Egyesült Királyság által vezetett Operation Interflex keretében ukrán katonákat képzett, úgy fogalmazott: ha a brit katonák között felmerül a „golden hour” fogalma, az teljesen természetes számukra, hiszen tudják, hogy baj esetén orvosi csapat siet értük.