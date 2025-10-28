„Minden bevetés szerencsejáték” – drámai állapotok miatt háborognak a katonák Ukrajnában

Elismerő üzenet érkezett a Vatikánból Orbán Viktor látogatása után: erre még Trump is csak csettinthet
Így dicsérik a magyar kormányfő szerepét a pápai államban.
Aranyórának hívják a szakzsargonban az első 60 percet, amíg a legtöbb sebesült katonát meg lehetne menteni, ha odaér az orvos. Nos, Ukrajnában a helyzet kicsit más.
A „golden hour”, vagyis az az egyórás időszak, amelyen belül a súlyosan sebesült katonák életét meg lehet menteni, a nyugati hadseregekben hosszú ideig alapvetésnek számított.
A modern háborúkban az amerikai és brit erők a légi fölénynek köszönhetően szinte mindig képesek voltak helikopteres evakuálást és sürgősségi ellátást biztosítani a fronton megsérült katonáiknak – írja a Business Insider.
Azonban amerikai és brit tisztek most arra figyelmeztetnek: a jövő háborúiban ez a luxus eltűnhet – és Ukrajnában már most eltűnt.
Egy brit tiszt, Maguire őrnagy, aki az Egyesült Királyság által vezetett Operation Interflex keretében ukrán katonákat képzett, úgy fogalmazott: ha a brit katonák között felmerül a „golden hour” fogalma, az teljesen természetes számukra, hiszen tudják, hogy baj esetén orvosi csapat siet értük.
„Mondja ezt egy ukránnak, és csak nevetni fog” – jegyezte meg.
Ukrajnában ugyanis nincs esély ilyen gyors ellátásra. A fronton szolgáló egészségügyi egységeket és mentőjárműveket az orosz hadsereg rendszeresen célba veszi, ezért a sebesültek gyakran órákig, sőt napokig rekednek a lövészárkokban, miközben bajtársaik próbálják életben tartani őket.
Ezt is ajánljuk a témában
Így dicsérik a magyar kormányfő szerepét a pápai államban.
Maguire és más nyugati veteránok szerint a helyzet drámai. Egy amerikai katona, aki jelenleg Ukrajnában harcol, arról számolt be, hogy „nálunk nem golden hour van, hanem golden three days” – vagyis
ha valaki megsérül, akár három napba is beletelhet, mire megfelelő orvosi segítséget kap.
Egyik bajtársát repesz találta el, de négy napig nem tudták kimenekíteni, és bár a sérülése könnyen kezelhető lett volna, végül amputálni kellett a lábát.
Egy másik amerikai veterán szerint Irakban biztos lehetett abban, hogy ha súlyosan megsérül, megmentik – Ukrajnában viszont „minden bevetés szerencsejáték”.
A nyugati hadseregek ezért most alaposan tanulmányozzák az ukrajnai tapasztalatokat. A brit hadsereg már megkezdte saját képzési rendszerének átalakítását, különösen az egészségügyi kiképzések terén. „Ukrajnában mindenkit életben kell tartani a sárban – ez magasabb szintű tudást igényel, mint ami korábban a brit hadseregben megszokott volt” – mondta Maguire.
A kiképzések ma már sokkal valósághűbbek: színészek játsszák el a súlyos sérülteket, és a katonáknak nemcsak a vérzéscsillapítást, hanem a hosszú órákon vagy napokon át tartó életben tartást is gyakorolniuk kell.
A brit tiszt szerint a háború legfontosabb tanulsága, hogy a jövő ütközeteiben a túlélés nem azonnali orvosi beavatkozáson múlik majd, hanem azon, mennyire felkészültek a katonák arra, hogy maguk tartsák életben egymást – akár a halál árán is.
Ezt is ajánljuk a témában
Pápalátogatásról, ukrán uniós tagságról, békeesélyekről és még sok másról beszélt a miniszterelnök Rómában.
Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / AFP