Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa NATO veszedelem Don-kanyar Kárpátalja

Miért is egy bukott német exhadügyminiszter vezeti Európát?

2025. október 03. 12:28

Európa minden kapacitását a keleti veszedelem elleni háborúra kell felhasználnunk. Győzni fogunk, mert győznünk kell! Éljen!

2025. október 03. 12:28
null
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Tudom, hogy aki hülye, azt nem lehet tényekkel, tapasztalatokkal meggyőzni. Ahogy a németeknek nem sikerült, bőven nem voltak százmilliónyian, megszállva tartani egész Európát és legyőzni az oroszokat, úgy az oroszok sem lennének képesek megszállni erővel még Közép-Európát sem. Főleg a két birodalom mai társadalmi és demográfiai állapotában. Pontosan az inverzét akarják annak, mint mi. Mi nem akarjuk, hogy az orosz birodalom Kárpátalján kezdődjön, ők meg nem akarják, hogy a NATO keleti határa valahol Harkovon túl legyen. Erre pont jó lenne az Ukrajna nevű ütközőállam. Aprócska probléma az is, hogy az orosz birodalom még most is a katonai erőn alapszik, addig az európai keménykedés egy a náci logikához megszólalásig hasonlító ideológián. Miért is egy bukott német exhadügyminiszter vezeti Európát?

Nagyapám megjárta a Don-kanyart, túlélte a visszavonulást, beszélt is róla. Én oda, az orosz télbe kívánok minden háborús uszítót. Ne is lőjenek rájuk, csak a mínusz 40 fok legyen meg és szépen induljanak meg gyalog a méteres hóban nyugat felé. Egy a Don-kanyart megjárt bácsi azt mesélte nekem, hogy irigyelte azokat a bajtársait (ezt másutt is olvastam), akik az elején meghaltak, mert nekik nem kellett azokat a szenvedéseket átélniük a haláluk előtt, mint neki, a bácsi ugyanis nem gondolta azt, hogy túlélheti. Ezek az idióták is ezt ígérik nekünk.”

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2025. október 03. 13:04
"Miért is egy bukott német exhadügyminiszter vezeti Európát?" Mert a Wall Streeten biztosra szeretnek fogadni.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 03. 12:56
Azért, mert a háttérhatalom így akarta. Ők jól ismerték már. Sajnos kicsit mi is félreismertük.A sok gyerek vállalása nem mindig jelent pozitív tulajdonságokat is egyúttal. Lásd MZP esete.
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. október 03. 12:47
Ezeket csak mint szerelmeseket mutogatjak! No hat azert nyomtak ide ursit, hogy tönkre tegyen mindent!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!