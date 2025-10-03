„Tudom, hogy aki hülye, azt nem lehet tényekkel, tapasztalatokkal meggyőzni. Ahogy a németeknek nem sikerült, bőven nem voltak százmilliónyian, megszállva tartani egész Európát és legyőzni az oroszokat, úgy az oroszok sem lennének képesek megszállni erővel még Közép-Európát sem. Főleg a két birodalom mai társadalmi és demográfiai állapotában. Pontosan az inverzét akarják annak, mint mi. Mi nem akarjuk, hogy az orosz birodalom Kárpátalján kezdődjön, ők meg nem akarják, hogy a NATO keleti határa valahol Harkovon túl legyen. Erre pont jó lenne az Ukrajna nevű ütközőállam. Aprócska probléma az is, hogy az orosz birodalom még most is a katonai erőn alapszik, addig az európai keménykedés egy a náci logikához megszólalásig hasonlító ideológián. Miért is egy bukott német exhadügyminiszter vezeti Európát?

Nagyapám megjárta a Don-kanyart, túlélte a visszavonulást, beszélt is róla. Én oda, az orosz télbe kívánok minden háborús uszítót. Ne is lőjenek rájuk, csak a mínusz 40 fok legyen meg és szépen induljanak meg gyalog a méteres hóban nyugat felé. Egy a Don-kanyart megjárt bácsi azt mesélte nekem, hogy irigyelte azokat a bajtársait (ezt másutt is olvastam), akik az elején meghaltak, mert nekik nem kellett azokat a szenvedéseket átélniük a haláluk előtt, mint neki, a bácsi ugyanis nem gondolta azt, hogy túlélheti. Ezek az idióták is ezt ígérik nekünk.”

