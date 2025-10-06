Megvan, ki követheti Trumpot a Republikánus Párt élén: a lehetséges jelölt sem cáfolta a híreszteléseket

Az érintett alelnök nem mutatott különösebb lelkesedést a spekulációk iránt, azonban nem is cáfolta egyértelműen a hírt. J.D. Vance a Fox News „Sunday Morning Futures” című műsorában arról beszélt: sem ő, sem Marco Rubio nem foglalkozik jelenleg politikai karriertervezéssel.

„Nagyjából egy hónapja találkoztam Marcóval, és mindketten csak nevettünk ezeken a híreszteléseken”

– mondta Vance. „Egyikünk sem politikai számításokkal foglalkozik. Az a feladatunk, hogy jó munkát végezzünk az amerikai emberekért”.

Az alelnök hangsúlyozta, hogy jelenleg a kormányzati munka minősége az elsődleges szempont számára: „Ha jól végezzük a munkánkat, az önmagában is elismerés. De ha sikeresek vagyunk, akkor a politika majd elrendezi magá1t”.

Vance szerint „őszintén szólva még 2026-ra is túl korai gondolni”, utalva a jövő évi félidős választásokra, „2028-ra meg aztán végképp.”