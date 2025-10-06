Ft
10. 06.
hétfő
J D Vance alelnök külügyminiszter Donald Trump Republikánus Párt

Megvan, ki követheti Trumpot a Republikánus Párt élén: a lehetséges jelölt sem cáfolta a híreszteléseket

2025. október 06. 16:40

A Trump-korszak után sokan keresik a konzervatív párt új arcát. Marco Rubio szerint a válasz kézenfekvő.

2025. október 06. 16:40
null

Ahogy közeledik a 2028-as amerikai elnökválasztás, egyre több találgatás lát napvilágot a Republikánus Párt jövőjéről és arról, ki viheti tovább a Donald Trump által fémjelzett konzervatív mozgalmat. Marco Rubio külügyminiszter a napokban világosan fogalmazott: szerinte az alelnök, J.D. Vance lehet a párt következő vezetője – írta meg a USA Today.

Rubio a Fox News-nak adott interjújában úgy nyilatkozott: 

Úgy vélem, a következő republikánus jelölt az alelnök lesz, ha úgy dönt, hogy indul. Ő egy jó barátom, és kiválóan végzi a munkáját.”

A külügyminiszter ezzel arra a felvetésre reagált, hogy ki vezethetné tovább a Make America Great Again mozgalmat Donald Trump után. Bár Trump még nem nevezett meg hivatalos utódot, augusztusban úgy fogalmazott, hogy J.D. Vance „valószínűleg” az örököse a mozgalomnak, és őt „a jelenlegi helyzetben mindenki favorizálná.”



Az érintett alelnök nem mutatott különösebb lelkesedést a spekulációk iránt, azonban nem is cáfolta egyértelműen a hírt. J.D. Vance a Fox News „Sunday Morning Futures” című műsorában arról beszélt: sem ő, sem Marco Rubio nem foglalkozik jelenleg politikai karriertervezéssel.

„Nagyjából egy hónapja találkoztam Marcóval, és mindketten csak nevettünk ezeken a híreszteléseken” 

– mondta Vance. „Egyikünk sem politikai számításokkal foglalkozik. Az a feladatunk, hogy jó munkát végezzünk az amerikai emberekért”.

Az alelnök hangsúlyozta, hogy jelenleg a kormányzati munka minősége az elsődleges szempont számára: „Ha jól végezzük a munkánkat, az önmagában is elismerés. De ha sikeresek vagyunk, akkor a politika majd elrendezi magá1t”.

Vance szerint „őszintén szólva még 2026-ra is túl korai gondolni”, utalva a jövő évi félidős választásokra, „2028-ra meg aztán végképp.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elégia
2025. október 06. 16:49
Vance jellemzői: erő, értelem, nyugalom. Jó összeállítás. A világ jól jár vele.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 06. 16:46
Csakhogy tisztázzuk. A karrierizmus arrafelé nem szitokszó, hanem elvárás. Aki egyszer egy szervezetben vezető lesz, ott természetes dolog, hogy egy napon ő akarna a csúcsgóré lenni. Aki képviselőnem/szenátornak indul az teljesen elfogadott, hogy egy napon elnök akar lenni. JD barátja Magyarországnak, így nekünk is kiváló jelölt lenne.
Válasz erre
0
0
sersem
2025. október 06. 16:43
Nagy kérdés volt. Vagy nem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!