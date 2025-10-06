Megvan, ki követheti Trumpot a Republikánus Párt élén: a lehetséges jelölt sem cáfolta a híreszteléseket

Trump 80. születésnapján 25 ezren lehetnek – a bunyó garantált
A Trump-korszak után sokan keresik a konzervatív párt új arcát. Marco Rubio szerint a válasz kézenfekvő.
Ahogy közeledik a 2028-as amerikai elnökválasztás, egyre több találgatás lát napvilágot a Republikánus Párt jövőjéről és arról, ki viheti tovább a Donald Trump által fémjelzett konzervatív mozgalmat. Marco Rubio külügyminiszter a napokban világosan fogalmazott: szerinte az alelnök, J.D. Vance lehet a párt következő vezetője – írta meg a USA Today.
Rubio a Fox News-nak adott interjújában úgy nyilatkozott:
Úgy vélem, a következő republikánus jelölt az alelnök lesz, ha úgy dönt, hogy indul. Ő egy jó barátom, és kiválóan végzi a munkáját.”
A külügyminiszter ezzel arra a felvetésre reagált, hogy ki vezethetné tovább a Make America Great Again mozgalmat Donald Trump után. Bár Trump még nem nevezett meg hivatalos utódot, augusztusban úgy fogalmazott, hogy J.D. Vance „valószínűleg” az örököse a mozgalomnak, és őt „a jelenlegi helyzetben mindenki favorizálná.”
Az érintett alelnök nem mutatott különösebb lelkesedést a spekulációk iránt, azonban nem is cáfolta egyértelműen a hírt. J.D. Vance a Fox News „Sunday Morning Futures” című műsorában arról beszélt: sem ő, sem Marco Rubio nem foglalkozik jelenleg politikai karriertervezéssel.
„Nagyjából egy hónapja találkoztam Marcóval, és mindketten csak nevettünk ezeken a híreszteléseken”
– mondta Vance. „Egyikünk sem politikai számításokkal foglalkozik. Az a feladatunk, hogy jó munkát végezzünk az amerikai emberekért”.
Az alelnök hangsúlyozta, hogy jelenleg a kormányzati munka minősége az elsődleges szempont számára: „Ha jól végezzük a munkánkat, az önmagában is elismerés. De ha sikeresek vagyunk, akkor a politika majd elrendezi magá1t”.
Vance szerint „őszintén szólva még 2026-ra is túl korai gondolni”, utalva a jövő évi félidős választásokra, „2028-ra meg aztán végképp.”
