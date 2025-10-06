Ft
10. 06.
hétfő
ketrecharc gála Donald Trump MMA

Trump 80. születésnapján 25 ezren lehetnek – a bunyó garantált

2025. október 06. 15:11

Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapja alkalmából nagyszabású MMA-gálát rendeznek a Fehér Ház területén. Trump gáláját 20-25 ezer néző láthatja a helyszínen.

2025. október 06. 15:11
Donald Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én MMA-gálát rendez a Fehér Ház területén a világ legnépszerűbb szervezete, a UFC – számolt be róla az MTI.

Trump
Ez várható Trump születésnapján. Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a hétvégén. Trump július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként jövőre UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban. 

Trump szereti a sportágat

Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen. Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

Nyitókép: Andrew Leyden / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Typhoon
2025. október 06. 16:13
Párthovatartozástól függetlenül USÁban már csak múmiákat választanak elnöknek, pont mint régen a szovjetek.
borsos-2
2025. október 06. 15:39
Lehet, hogy kiugrok a kerti partira. Ha lesz igazi hamburger meg kóla.
NokiNokedli
2025. október 06. 15:16
Csak nehogy most a másik füle bánja.
kiazazsoltibacsi
2025. október 06. 15:16
Fú de öreg. Alkalmatlan mint Biden. Fizikailag és szellemileg is.
