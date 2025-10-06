Trump 80. születésnapján 25 ezren lehetnek – a bunyó garantált

Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen. Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

Nyitókép: Andrew Leyden / NurPhoto / NurPhoto via AFP