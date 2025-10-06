Trump 80. születésnapján 25 ezren lehetnek – a bunyó garantált

Trump kijelentése megrengette a sportvilágot: a vb és a Los Angeles-i olimpia halasztását is szóba hozta
Akár a rendezést is elvehetik bizonyos városoktól.
Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapja alkalmából nagyszabású MMA-gálát rendeznek a Fehér Ház területén. Trump gáláját 20-25 ezer néző láthatja a helyszínen.
Donald Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én MMA-gálát rendez a Fehér Ház területén a világ legnépszerűbb szervezete, a UFC – számolt be róla az MTI.
A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a hétvégén. Trump július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként jövőre UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban.
Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen. Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.
Nyitókép: Andrew Leyden / NurPhoto / NurPhoto via AFP