Trump kijelentése megrengette a sportvilágot: a vb és a Los Angeles-i olimpia halasztását is szóba hozta

Akár a futball-világbajnokság rendezési jogát is elvehetik azoktól az amerikai városoktól, melyek nem biztonságosak. Erről maga az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nyilatkozott.
Jövőre, 2026-ban összesen három ország ad otthont a történelem első 48 csapatos labdarúgó világbajnokságának: Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok. Miközben a válogatottak nagy része még csak a kijutásért verseng – köztük Magyarország is –, az előkészületek természetesen már gőzerővel zajlanak, hiszen már nincs hátra 9 hónap a tornáig. A Marca spanyol sportnapilap szerint a minap az amerikai elnök, Donald Trump szólalt meg a világ egyik legfontosabb sporteseményével kapcsolatban. Egészen pontosan azt mondta: azoktól a városoktól, melyekben nem sikerült visszaszorítani az erőszakot, kész elvenni a rendezést, és átadni egy másiknak.
Ezeket a városokat baloldali szélsőségesek irányítják, akik nem tudják, mit csinálnak”
– mondta Trump a Fehér Házban a New York Times szerint, amikor a Seattle-ben (hat meccs a Lumen Fielden) és San Franciscóban (hat meccs a Levi's Stadionban) tervezett világbajnoki mérkőzésekről kérdezték.
„A világbajnokság biztonságos lesz. Ha valamelyik várost nem gondolom biztonságosnak, másikba helyezzük át a meccseket. De remélem, hogy ez nem fog megtörténni” – jelentette ki az Ovális Irodában.
Trump egyébként még azt is felvetette,
ha nem lesznek elég biztonságosak a helyszínek, még a vb vagy akár a 2028-as Los Angeles-i olimpia halasztása is szóba jöhet.
Példaként Chicago városát hozta fel, amely szintén helyszíne a vb-nek, és ahol nagyon magas a bűnözési ráta.
„Mint tudják, van most egy nagyszerű Washington D.C.-nk, de Memphisbe és más városokba is el fogunk menni. Hamarosan Chicagóba is, hogy biztonságossá tegyük a világbajnokságot” – jelentette ki.
