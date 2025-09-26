Trump kijelentése megrengette a sportvilágot: a vb és a Los Angeles-i olimpia halasztását is szóba hozta

„A világbajnokság biztonságos lesz. Ha valamelyik várost nem gondolom biztonságosnak, másikba helyezzük át a meccseket. De remélem, hogy ez nem fog megtörténni” – jelentette ki az Ovális Irodában.

Trump még az olimpiát is megemlítette

Trump egyébként még azt is felvetette,

ha nem lesznek elég biztonságosak a helyszínek, még a vb vagy akár a 2028-as Los Angeles-i olimpia halasztása is szóba jöhet.

Példaként Chicago városát hozta fel, amely szintén helyszíne a vb-nek, és ahol nagyon magas a bűnözési ráta.