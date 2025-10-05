Megunta a brit belügyminiszter: leszámolna a palesztinpárti tüntetésekkel

A brit belügyminiszter szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására. Shabana Mahmood a londoni belügyi tárca által vasárnap ismertetett nyilatkozatában hangsúlyozta: a tiltakozáshoz fűződő jog az alapvető szabadságjogok közé tartozik Nagy-Britanniában, ennek a szabadságjognak az érvényesítése során azonban figyelembe kell venni az egyes közösségek jogát is ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek.

A vasárnap előterjesztett szigorítási tervek közvetlen előzményeként szombaton is palesztinpárti tüntetéseket tartottak Londonban és más brit nagyvárosokban, annak ellenére, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium a manchesteri zsinagógánál elkövetett minapi terrortámadás miatt a demonstrációk felfüggesztését kérte a szervezőktől. Az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el. A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.