Megunta a brit belügyminiszter: leszámolna a palesztinpárti tüntetésekkel

A brit belügyminiszter szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására. Shabana Mahmood a londoni belügyi tárca által vasárnap ismertetett nyilatkozatában hangsúlyozta: a tiltakozáshoz fűződő jog az alapvető szabadságjogok közé tartozik Nagy-Britanniában, ennek a szabadságjognak az érvényesítése során azonban figyelembe kell venni az egyes közösségek jogát is ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek.
A vasárnap előterjesztett szigorítási tervek közvetlen előzményeként szombaton is palesztinpárti tüntetéseket tartottak Londonban és más brit nagyvárosokban, annak ellenére, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium a manchesteri zsinagógánál elkövetett minapi terrortámadás miatt a demonstrációk felfüggesztését kérte a szervezőktől. Az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el. A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.
A Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett terrortámadás és az erre válaszul Gázában indított izraeli hadműveletek kezdete óta szinte heti rendszerességel tartanak Londonban palesztinpárti tömegtüntetéseket, amelyeken gyakran százezrek vesznek részt. A belügyminisztérium vasárnap előterjesztett szigorítási csomagterve szerint
ha egy tiltakozássorozat heteken át folyamatosan ugyanazon a helyszínen ismétlődik és rendbontásokkal jár, a rendőrségnek felhatalmazása lesz arra, hogy utasítsa a szervezőket más helyszínek választására.
A feltételek megsértése esetén a résztvevők őrizetbe vételt és büntetőeljárást kockáztatnak. A brit belügyi tárca ismertetése szerint a tervezett törvénymódosítás lehetőséget ad majd a rendőrségek az egyes tiltakozó megmozdulások betiltására is. Shabana Mahmood belügyminiszter a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta:
a nagyszabású ismétlődő tiltakozó megmozdulások társadalmi csoportokat, különösen vallási közösségeket félemlíthetnek meg, akár olyan mértékig, hogy e közösségek tagjai félnek elhagyni saját otthonaikat is.
Mahmood szerint ezt egyértelműen mutatja az a komoly félelem, amely a nagy-britanniai zsidó közösséget töltötte el a legutóbbi időszakban. A vasárnapi belügyminisztériumi tájékoztatás szerint az összes rendőrkapitányság együttműködik a 300 ezres brit zsidó lakosság védelmére alakult biztonsági szervezet, a Community Security Trust szakértőivel az 538 nagy-britanniai zsinagóga és zsidó közösségi intézmény védelmének erősítése érdekében.
Steve Reed, a helyi közösségekért és önkormányzati ügyekért felelős kabinetminiszter levélben kérte a brit helyhatóságokat arra, hogy minden lehetséges módon biztosítsák a zsidó közösségek védelmét, beleértve a tiltakozó akciók lehetséges legnagyobb mértékű korlátozását is.
