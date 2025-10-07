Megremegtek a falak Brüsszelben: mindenki berezelt Orbán szövetségesétől

Andrej Babis cseh politikus választási győzelme aggodalmat kelt Brüsszelben, mivel félő, hogy Csehországot Orbán Viktor és Robert Fico irányvonalához közelítené, csökkentve az ukrán támogatást – írja a Die Welt.

Ez lehet Németország terve

A cikk szerint azonban Babis pragmatikus üzletemberként inkább Nyugat-Európához kötődik, személyes kapcsolatai – például Friedrich Merz-cel – befolyásolhatják döntéseit.

Németország számára lehetőség nyílhat arra, hogy Babist európai pályán tartsa.

Az ANO párt vegyes összetételű, de koalíciós kényszerei miatt szélsőséges erők is hatással lehetnek rá.