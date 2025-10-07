Ft
Mandiner Díj
Németország Brüsszel Robert Fico Magyarország Andrej Babis Csehország szövetséges Orbán Viktor Szlovákia

Megremegtek a falak Brüsszelben: mindenki berezelt Orbán szövetségesétől

2025. október 07. 14:18

Nem sok lehetősége maradt Németországnak a Die Welt szerint.

2025. október 07. 14:18
null

Andrej Babis cseh politikus választási győzelme aggodalmat kelt Brüsszelben, mivel félő, hogy Csehországot Orbán Viktor és Robert Fico irányvonalához közelítené, csökkentve az ukrán támogatást – írja a Die Welt.

Ez lehet Németország terve

A cikk szerint azonban Babis pragmatikus üzletemberként inkább Nyugat-Európához kötődik, személyes kapcsolatai – például Friedrich Merz-cel – befolyásolhatják döntéseit.

Németország számára lehetőség nyílhat arra, hogy Babist európai pályán tartsa.

Az ANO párt vegyes összetételű, de koalíciós kényszerei miatt szélsőséges erők is hatással lehetnek rá.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

pipa89
2025. október 07. 15:24
"Németország számára lehetőség nyílhat arra, hogy Babist európai pályán tartsa." Európában lassan az óvodások is tudják, hogy a tényleges európai pályán Orbán halad, amin Merz, Weber, von der Pfeizer halad, az nem más mint a Bauer-Rockenfeld-féle pénzmaffia jutalékos-hálózatos pályája. Az, amelyik háborúba és romlásba visz!
Válasz erre
1
0
Gubbio
•••
2025. október 07. 15:18 Szerkesztve
Csoda, hogy Brüsszel nem hozta ki, hogy Babis orosz befolyással - no meg Orbánéval - nyerte a választásokat. A demokrácia boszorkánykonyhájában Ursuláéknak azonban még sok lehetősége van összezáratni a VESZTES pártokat Babis mögött, hogy a VESZTESEK KOALÍCIÓJA legyen a NYERTES. Lásd: Lengyelország, Hollandia, Franciaország, Ausztria...
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2025. október 07. 14:46
Miért aggódnak a bolsilibkány elftásak egy EU-n kívüli entitás támogatása miatt? Miért gondolják egyáltalán hogy ezzel a témával nekik bármi dolguk van? Erre kéne választ adniuk a tagállamok állampolgárainak.
Válasz erre
3
0
belbuda
2025. október 07. 14:44
Ezek a címbeli szóhasználataitok,már Metropol-alsó… Ennyire lenézitek a birkáitokat? 🫢
Válasz erre
0
4
