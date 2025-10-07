Megremegtek a falak Brüsszelben: mindenki berezelt Orbán szövetségesétől

Földindulás történt Brüsszelben: a britek már tudják, mire számíthat mostantól az Európai Unió
Majdnem tűpontos volt a Daily Mail.
Nem sok lehetősége maradt Németországnak a Die Welt szerint.
Andrej Babis cseh politikus választási győzelme aggodalmat kelt Brüsszelben, mivel félő, hogy Csehországot Orbán Viktor és Robert Fico irányvonalához közelítené, csökkentve az ukrán támogatást – írja a Die Welt.
A cikk szerint azonban Babis pragmatikus üzletemberként inkább Nyugat-Európához kötődik, személyes kapcsolatai – például Friedrich Merz-cel – befolyásolhatják döntéseit.
Németország számára lehetőség nyílhat arra, hogy Babist európai pályán tartsa.
Az ANO párt vegyes összetételű, de koalíciós kényszerei miatt szélsőséges erők is hatással lehetnek rá.
Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP