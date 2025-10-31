Megindultak az oroszok az ukrán nagyvárosok felé: a lakóépületeket sem kímélik

Ukrán tájékoztatások szerint orosz drónsereg támadt az éjjel Ukrajnára, Szumi városában az éjszaka egy 9 emeletes háztömbbe, valamint egy kétszintes házba csapódott orosz drón, ezzel tüzet okozva, a helyi tisztviselők szerint két ember megsérült a támadásban.

Az összes támadás célpontja a polgári infrastruktúra volt”

– közölték.

Csütörtök este az orosz hadsereg Donyeckben a szlovjanszki hőerőművet is megtámadta, ott két ember vesztette életét.