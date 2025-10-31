Megindultak az oroszok az ukrán nagyvárosok felé: a lakóépületeket sem kímélik

Zelenszkij újabb háborús projektbe kezdene: új korszak jöhet a 250 repülőből álló flottával
Az elnök közölte, hogy Ukrajna párhuzamos tárgyalásokat folytat Svédországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal a vadászgépek beszerzéséről.
Egy órán belül tíz drón is érkezett az ukrán városok fölé.
Ukrán tájékoztatások szerint orosz drónsereg támadt az éjjel Ukrajnára, Szumi városában az éjszaka egy 9 emeletes háztömbbe, valamint egy kétszintes házba csapódott orosz drón, ezzel tüzet okozva, a helyi tisztviselők szerint két ember megsérült a támadásban.
Az összes támadás célpontja a polgári infrastruktúra volt”
– közölték.
Csütörtök este az orosz hadsereg Donyeckben a szlovjanszki hőerőművet is megtámadta, ott két ember vesztette életét.
Színtiszta terror, a normális emberek nem így harcolnak”
– kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
A nyitóképen egy korábbi támadás nyomai láthatóak. Fotó: Svitlana Drahan / AFP