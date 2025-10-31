Ft
Ukrajna drónsereg Volodimir Zelenszkij Szumi

Megindultak az oroszok az ukrán nagyvárosok felé: a lakóépületeket sem kímélik

2025. október 31. 08:54

Egy órán belül tíz drón is érkezett az ukrán városok fölé.

2025. október 31. 08:54
null

Ukrán tájékoztatások szerint orosz drónsereg támadt az éjjel Ukrajnára, Szumi városában az éjszaka egy 9 emeletes háztömbbe, valamint egy kétszintes házba csapódott orosz drón, ezzel tüzet okozva, a helyi tisztviselők szerint két ember megsérült a támadásban. 

Az összes támadás célpontja a polgári infrastruktúra volt”

– közölték. 

Csütörtök este az orosz hadsereg Donyeckben a szlovjanszki hőerőművet is megtámadta, ott két ember vesztette életét. 

Színtiszta terror, a normális emberek nem így harcolnak”

– kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. 

A nyitóképen egy korábbi támadás nyomai láthatóak. Fotó: Svitlana Drahan / AFP
 

Nasi12
2025. október 31. 11:10
Szintiszta terror. A gázcsőrobbantás nemzetközi vizeken az nem az. Tuskó szerint, aki kiengedte a robbantót a börtönből. Mondván annak a csőnek ott sem kellett volna lennie. Sőt, a Szikrázó meg megköszönte az amerikaiaknak. Mondjuk ez legalább hazafias viselkedés. Mert arról kevés szó esik miért szúrta a lengyelek szemét az a vezeték ami kikerülte őket (a tranzit bevételüket). Az ukránokat persze nem érdekli a tranzit díj. Ők lemondanak a gáz, olaj tranzitdíjról. Mert a hülye lengyelek még a starlinket is fizetik nekik.
hexahelicene
2025. október 31. 10:47
Gnóm: "Színtiszta terror". Ukriner: "oroszok... a lakóépületeket sem kímélik" Nemrég megint vonatot siklattak ki robbantással a terrorista ukránok Szentpétervárnál. Nyilván az ukránbarát Mandiner az ilyen ukrán-nyugati terrorakciókat nem hozza le.
europész
2025. október 31. 10:41
Normalis emberek valoban nem igy harcolnak Normalis katonak haboru eseten mindent lerombolnak ellenseges teruleten.Haboeuban nincs erkolcs nincs normalitas nincs moralitas csak pusztitas.Ezert kell mindent megtenni,hogy elkeruljuk a haborut.Ha kell akkor megalazkodni ,kiegyezni es barmit elkovetni,hogy a pusztitast elkeruljuk.Esetleges megszallas eseten marad a csendes passzivitas es latszolagos beletorodes. Tul lehet elni minden zsarnoksagot es elnyomast esszel. Kikell varni az alkalmas pillanatot a megszallok elkergetesere. De ilyen modon ahogy az ukran elit teszi nyugat alltal felrevezetve a semmiert haboruba keveredni az vegtelen ostobasagra vall. Minden eselyuk meg lett volna aboldog gazdag bekere. Most csak a nyomor kovetkezik.
Csigorin
2025. október 31. 10:24
kosz hogy beismered hogy terroristak es nemnormalisak vagytok mikor orosz eromuveket tamadtok
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!