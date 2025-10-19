Ft
10. 19.
vasárnap
kitoloncolás Németország menekültstátusz migráció Ukrajna Kárpátalja

Meghökkentő fejlemény: több száz magyar állampolgárt utasítottak ki Németországból!

2025. október 19. 10:19

Az érintettek közül sokan a kárpátaljai ukrán-magyar határvidékről származnak.

2025. október 19. 10:19
null

A német hatóságok több száz olyan embert azonosítottak, akik az ukrajnai háború elől menekültek, de az ukrán mellett magyar útlevéllel is rendelkeznek, ami EU-s polgárként megfosztja őket a menekültstátusztól – írta a Die Welt cikke alapján az Index. 

2023 májusa és 2025 októbere között a német tartományok 9640 gyanús esetet jelentettek a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalnak. Bár sok gyanú alaptalannak bizonyult, 

a hatóságok 568 személynél igazolták, hogy magyar állampolgársággal rendelkeznek, akár kizárólag, akár az ukrán mellett. 

A cikk szerint a probléma először 2022–2023 telén tűnt fel, amikor a Baden-Württemberg tartományi bevándorlási hatóság azt vette észre, hogy az ukrán háborús menekültek között sok olyan volt, akik nem is beszéltek ukránul.

Ezek a személyek a kommunikációhoz gyakran szinte kizárólag a magyar nyelvet használják, illetve magyar tolmácsot igényelnek – jegyezte meg egy hivatalos körlevélben a tartomány belügyminisztériuma.

A meghallgatásokon néhány menedékkérő azt nyilatkozta, hogy Magyarországon a pénzügyi helyzetük rossz volt, ami arra vezette a hatóságokat, hogy kettős állampolgárokról lehet szó, akik német szociális juttatásokra pályáznak.

Mint írják, 

uniós polgárként a magyarok nem jogosultak ideiglenes védelemre. Az ukrán háborús menekülteknek járó támogatás így nem jár nekik automatikusan. 

„Az EU-polgároknak, akik hosszabb ideig akarnak itt maradni, dolgozniuk kell – vagy a saját pénzükből kell élniük" – magyarázta egy minisztériumi tisztviselő, utalva arra, hogy ez az ügy részben a szociális ellátással való visszaélésről szól.

A Die Welt cikke idézi Balogh Pétert, az ELTE kutatóját, aki szerint az érintettek közül sokan a kárpátaljai ukrán-magyar határvidékről származnak, ahol magyar ajkú kisebbség él. Ők 2010 óta viszonylag könnyen megszerezhették a magyar állampolgárságot is.

Sokan közülük roma származásúak, akik a háború előtt Ukrajnában éltek kettős állampolgársággal. Az orosz–ukrán háború kezdete után azonban nem Magyarországra menekültek, hanem nyugatra indultak.

Ahogy a cikk emlékeztet, 2023 ősze óta a német belügyminisztérium felkérte a tartományokat, hogy jelentsenek minden olyan esetet a BAMF-nak, ahol ukránoknak esetleg magyar állampolgárságuk is van. Miután a magyar állampolgárság igazolódik, az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot – kivéve, ha munkával rendelkeznek vagy saját maguk tudják fedezni a megélhetésüket.

A távozás kikényszerítése azonban a gyakorlatban nehezen ellenőrizhető. Egyesek önkéntesen visszatérhetnek, mások továbbvándorolnak vagy eltűnnek

– írta a cikk.

Nyitókép: Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (Fotó: welt.de)

 

Lilyana2
2025. október 19. 14:47 Szerkesztve
Na most őrjöngjenek, hogy itt minden szar, bezzeg Németországban várja őket a kánaán! Mert ott demokrácia van és jogállam! Méltóbb pofán rúgást nem is kaphattak volna!!!
andris-923
2025. október 19. 14:47
az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot – kivéve, ha munkával rendelkeznek vagy saját maguk tudják fedezni a megélhetésüket. Gondolom ezt elmondták nekik lovári nyelven is
Gubbio
2025. október 19. 14:30 Szerkesztve
Ha szerencséjük van, nem Ukrajnába toloncolják őket. Egyébként van munka idehaza is a magyaroknak. A háború lezártával pedig visszaköltözhetnek az ukránoktól immár megtisztított, ősi magyar földre.
blancoagilon
2025. október 19. 14:16
"Sokan közülük roma származásúak" De utálom az ingyenélő, szar cigányokat...
