Meghökkentő fejlemény: több száz magyar állampolgárt utasítottak ki Németországból!

A német hatóságok több száz olyan embert azonosítottak, akik az ukrajnai háború elől menekültek, de az ukrán mellett magyar útlevéllel is rendelkeznek, ami EU-s polgárként megfosztja őket a menekültstátusztól – írta a Die Welt cikke alapján az Index.

2023 májusa és 2025 októbere között a német tartományok 9640 gyanús esetet jelentettek a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalnak. Bár sok gyanú alaptalannak bizonyult,

a hatóságok 568 személynél igazolták, hogy magyar állampolgársággal rendelkeznek, akár kizárólag, akár az ukrán mellett.

A cikk szerint a probléma először 2022–2023 telén tűnt fel, amikor a Baden-Württemberg tartományi bevándorlási hatóság azt vette észre, hogy az ukrán háborús menekültek között sok olyan volt, akik nem is beszéltek ukránul.

Ezek a személyek a kommunikációhoz gyakran szinte kizárólag a magyar nyelvet használják, illetve magyar tolmácsot igényelnek – jegyezte meg egy hivatalos körlevélben a tartomány belügyminisztériuma.